Petro propone que el Estado asuma $11 billones de la deuda de Nueva EPS y culpa a Vargas Lleras por el “desfalco”

Petro expuso su postura sobre la crisis financiera y la responsabilidad estatal en la deuda de la Nueva EPS. - crédito Presidencia de la República y Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro propuso que el Estado asuma $11 billones de la deuda de Nueva EPS y atribuyó ese costo social a la administración de Vargas Lleras en la junta directiva de la aseguradora. El mandatario expuso su postura a través de redes sociales, señalando la magnitud del pasivo y la necesidad de que el Estado reconozca su parte en la crisis financiera del mayor asegurador del sistema de salud nacional.

El Jefe de Estado saliente explicó que la deuda total de la Nueva EPS asciende a $22 billones, de los cuales “la mitad corresponde a la nación, es decir $11 billones que la nación debe pagar, la otra mitad es de privados”. El mandatario solicitó expresamente que el ministro de Hacienda reconozca la obligación estatal y la convierta en deuda pública nacional, con el objetivo de pagarla como un proyecto estratégico del país.

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Según el presidente, el reconocimiento de esta deuda incrementaría el monto total de la deuda nacional, pero considera necesario asumir la realidad que, a su juicio, deja “un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década”. Petro subrayó que “las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados”.

El jefe de Estado remarcó que estos $11 billones representan un costo social que recae sobre el pueblo y responsabilizó directamente a Vargas Lleras por la conducción de la junta directiva en años pasados. “Salen muy caros los señores y sus maneras neoliberales de gobernar”, sostuvo el presidente.

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Petro añadió que los recursos estatales deben destinarse prioritariamente al pago de deudas con hospitales públicos, centros y puestos de salud, y a cubrir obligaciones con proveedores de medicamentos y fuerza laboral del sector.

Petro pidió convertir en deuda pública la parte del pasivo que, según él, corresponde al Estado y defendió priorizar recursos para la red hospitalaria. - crédito @petrogustavo/X

Acusaciones de corrupción y advertencia sobre el futuro del sistema

En su pronunciamiento, Gustavo Petro denunció la existencia de hechos de corrupción en la Nueva EPS y mencionó amenazas de extradición provenientes de “uno de los responsables del desfalco”.

El mandatario afirmó que el saqueo por parte de “mafias políticas y no políticas” ha tenido un impacto negativo en el sistema de salud, precisando que “11 billones nos costó a los colombianos los hechos de corrupción dentro de la Nueva EPS”. Petro sostuvo que, en su cálculo, el saqueo en el sector salud ya alcanza los $30 billones, lo que representa la mitad del déficit primario de la nación.

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El presidente advirtió sobre la carga que estos hechos suponen para los sectores más vulnerables y propuso que el pago de la deuda estatal se realice en vigencias futuras durante un lustro.

“Si pagamos en vigencias futuras durante un lustro esa deuda a la Nueva EPS y no viene una nueva administración corrupta, será un gran aporte para el mejoramiento de la salud de los colombianos en todo el país”, expresó.

El presidente planteó que priorizar la inversión pública en hospitales y personal sanitario es clave para mejorar la atención en el sistema de salud colombiano. - crédito Colprensa

El comunicado y las cifras de Nueva EPS

El comunicado de la Nueva EPS oficializó la presentación de sus estados financieros de 2023 y 2024, destacando un ejercicio de transparencia institucional tras cinco intervenciones de la entidad.

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La aseguradora reportó pérdidas por $4,8 billones en 2024 y reveló que el principal problema financiero no radica en los gastos administrativos, sino en que el costo médico superó los recursos recibidos. A diciembre de 2024, los activos sumaban $10,6 billones, los pasivos ascendían a $22,5 billones y el patrimonio era negativo en $11,9 billones.

La administración, bajo la dirección del agente especial interventor Jorge Iván Ospina Gómez, identificó un rezago histórico de casi 10 millones de facturas desde 2008, lo que impactó el estado de resultados e incrementó los pasivos. La entidad explicó que cerca de $21,9 billones corresponden a obligaciones por servicios de salud ya prestados, aunque parte de estas obligaciones podría reducirse tras conciliaciones y descuentos.

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Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 - crédito @AndresForeroM/x

El proceso de reorganización contable, según el comunicado, busca establecer un cronograma para la presentación de estados financieros actualizados y avanzar en la depuración de cuentas con la red prestadora de servicios de salud.