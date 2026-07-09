Colombia

Petro propone que el Estado asuma $11 billones de la deuda de Nueva EPS y culpa a Vargas Lleras por el “desfalco”

El presidente aseguró que asumir ese pasivo mediante vigencias futuras permitiría fortalecer la red hospitalaria y mejorar la atención en salud en todo el país. Además, pidió que los recursos se destinen prioritariamente al pago de hospitales públicos, medicamentos y del personal de salud

Guardar
Google icon
Petro expuso su postura sobre la crisis financiera y la responsabilidad estatal en la deuda de la Nueva EPS. - crédito Presidencia de la República y Nueva EPS
Petro expuso su postura sobre la crisis financiera y la responsabilidad estatal en la deuda de la Nueva EPS. - crédito Presidencia de la República y Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro propuso que el Estado asuma $11 billones de la deuda de Nueva EPS y atribuyó ese costo social a la administración de Vargas Lleras en la junta directiva de la aseguradora. El mandatario expuso su postura a través de redes sociales, señalando la magnitud del pasivo y la necesidad de que el Estado reconozca su parte en la crisis financiera del mayor asegurador del sistema de salud nacional.

El Jefe de Estado saliente explicó que la deuda total de la Nueva EPS asciende a $22 billones, de los cuales “la mitad corresponde a la nación, es decir $11 billones que la nación debe pagar, la otra mitad es de privados”. El mandatario solicitó expresamente que el ministro de Hacienda reconozca la obligación estatal y la convierta en deuda pública nacional, con el objetivo de pagarla como un proyecto estratégico del país.

PUBLICIDAD

Según el presidente, el reconocimiento de esta deuda incrementaría el monto total de la deuda nacional, pero considera necesario asumir la realidad que, a su juicio, deja “un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década”. Petro subrayó que “las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados”.

El jefe de Estado remarcó que estos $11 billones representan un costo social que recae sobre el pueblo y responsabilizó directamente a Vargas Lleras por la conducción de la junta directiva en años pasados. “Salen muy caros los señores y sus maneras neoliberales de gobernar”, sostuvo el presidente.

PUBLICIDAD

Petro añadió que los recursos estatales deben destinarse prioritariamente al pago de deudas con hospitales públicos, centros y puestos de salud, y a cubrir obligaciones con proveedores de medicamentos y fuerza laboral del sector.

Petro pidió convertir en deuda pública la parte del pasivo que, según él, corresponde al Estado y defendió priorizar recursos para la red hospitalaria. - crédito @petrogustavo/X
Petro pidió convertir en deuda pública la parte del pasivo que, según él, corresponde al Estado y defendió priorizar recursos para la red hospitalaria. - crédito @petrogustavo/X

Acusaciones de corrupción y advertencia sobre el futuro del sistema

En su pronunciamiento, Gustavo Petro denunció la existencia de hechos de corrupción en la Nueva EPS y mencionó amenazas de extradición provenientes de “uno de los responsables del desfalco”.

El mandatario afirmó que el saqueo por parte de “mafias políticas y no políticas” ha tenido un impacto negativo en el sistema de salud, precisando que “11 billones nos costó a los colombianos los hechos de corrupción dentro de la Nueva EPS”. Petro sostuvo que, en su cálculo, el saqueo en el sector salud ya alcanza los $30 billones, lo que representa la mitad del déficit primario de la nación.

El presidente advirtió sobre la carga que estos hechos suponen para los sectores más vulnerables y propuso que el pago de la deuda estatal se realice en vigencias futuras durante un lustro.

Si pagamos en vigencias futuras durante un lustro esa deuda a la Nueva EPS y no viene una nueva administración corrupta, será un gran aporte para el mejoramiento de la salud de los colombianos en todo el país”, expresó.

Petro desaprobó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender servicios a pacientes de Nueva EPS - crédito Colprensa
El presidente planteó que priorizar la inversión pública en hospitales y personal sanitario es clave para mejorar la atención en el sistema de salud colombiano. - crédito Colprensa

El comunicado y las cifras de Nueva EPS

El comunicado de la Nueva EPS oficializó la presentación de sus estados financieros de 2023 y 2024, destacando un ejercicio de transparencia institucional tras cinco intervenciones de la entidad.

La aseguradora reportó pérdidas por $4,8 billones en 2024 y reveló que el principal problema financiero no radica en los gastos administrativos, sino en que el costo médico superó los recursos recibidos. A diciembre de 2024, los activos sumaban $10,6 billones, los pasivos ascendían a $22,5 billones y el patrimonio era negativo en $11,9 billones.

La administración, bajo la dirección del agente especial interventor Jorge Iván Ospina Gómez, identificó un rezago histórico de casi 10 millones de facturas desde 2008, lo que impactó el estado de resultados e incrementó los pasivos. La entidad explicó que cerca de $21,9 billones corresponden a obligaciones por servicios de salud ya prestados, aunque parte de estas obligaciones podría reducirse tras conciliaciones y descuentos.

Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 - crédito @AndresForeroM/x
Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 - crédito @AndresForeroM/x

El proceso de reorganización contable, según el comunicado, busca establecer un cronograma para la presentación de estados financieros actualizados y avanzar en la depuración de cuentas con la red prestadora de servicios de salud.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNueva EPSdeuda saludcrisis financiera EPSColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Baloto y Revancha: números ganadores del miércoles 8 de julio

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Baloto y Revancha: números ganadores del miércoles 8 de julio

Rodrigo Lara calificó de “grotesca y delirante” la denuncia de Iván Cepeda sobre un supuesto “gobierno paramilitar”

El próximo ministro del Interior defendió las propuestas de seguridad del presidente electo Abelardo De La Espriella y rechazó que las medidas anunciadas impliquen la creación de fuerzas armadas paralelas, en respuesta a las advertencias del senador del Pacto Histórico

Rodrigo Lara calificó de “grotesca y delirante” la denuncia de Iván Cepeda sobre un supuesto “gobierno paramilitar”

Lotería del Valle resultados miércoles 8 de julio: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle resultados miércoles 8 de julio: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Licencia de conducción en Colombia: estas personas deben cumplir una condición adicional

La norma establece adaptaciones y anotaciones específicas para conductores con discapacidad

Licencia de conducción en Colombia: estas personas deben cumplir una condición adicional

Lotería de Manizales resultados miércoles 8 de julio: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizales realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados miércoles 8 de julio: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

Carlos Vives en Infobae Mundial: reconoció el ‘duelo’ que vive por la eliminación de Colombia y por qué quiere que Argentina sea el campeón

Carlos Vives confesó que veía ‘Videomatch’ pirateado y sorprendió a Tinelli con los vínculos históricos entre su equipo y San Lorenzo

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Deportes

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Psicólogo de Atlético Nacional explicó cómo llegar a la mentalidad campeona para el próximo Mundial de la Selección Colombia

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

Millonarios aún no encuentra arquero para la Liga BetPlay: apareció un venezolano en carpeta

Psicólogo explica cómo se pueden recuperar Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz: Messi debe ser la referencia