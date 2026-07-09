VIDEO | Indignación entre pasajeros de bus de Transmilenio en Bogotá por una usuaria que se puso a fumar marihuana: usó una manzana como pipa

La joven se suma a varios casos similares que han sido denunciados por usuarios del mismo medio de transporte en la capital colombiana - crédito @PasaenBogota/X

Un caso que se conoció el 8 de julio de 2026, a través de tres videos difundidos en redes sociales por el portal Pasa en Bogotá en su cuenta de X, provocó rechazo entre usuarios y parte de la ciudadanía en Bogotá, después de que una pasajera de un bus de TransMilenio fue captada en video mientras fumaba marihuana.

La joven no vio problema en realizar la acción, que en internet generó curiosidad entre algunos usuarios, debido a que sacó una manzana y armó con ella una pipa improvisada, conocida de manera popular en Colombia como “satélite”.

Luego, ante la mirada de los demás usuarios, la joven, que iba sentada en la parte posterior del vehículo, sacó un encendedor y dio un par de caladas o, como también se dice de manera coloquial y como replicaron algunas personas en los comentarios de la publicación del portal: “Se echó los plones”.

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La indignación fue tal que incluso un usuario y confeso consumidor de cannabis reprochó la acción de la mujer: “Realmente, qué pena, yo consumo pero no hago eso de esa manera, qué pena como siguen dañando la cultura de Bogotá”.

Otro internauta se mostró bastante molestó y escribió: “¡Drogadictos asquerosos! Que hagan lo que se les dé la gana con sus vidas y si ellos mismos se quieren joder en su vicio, pues que lo hagan, pero que no importune a los demás. Que metan sus porquerías en sus propias casas”.