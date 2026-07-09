Colombia

Deuda de Colombia se reduce antes de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia: así ayudó la revaluación del peso ante el dólar

La Contraloría General de la República mostró preocupación por el constante aumento e incluso solicitó a la Procuraduría investigar a funcionarios del Ministerio de Hacienda

Guardar
Google icon
El dólar perdió fuerza a nivel global y las finanzas de Colombia se vieron impactadas - crédito Dado Ruvic/Reuters
El dólar perdió fuerza a nivel global y las finanzas de Colombia se vieron impactadas - crédito Dado Ruvic/Reuters

En abril de 2026, la deuda externa total de Colombia en abril de 2026 cayó a USD247.669 millones, equivalente al 51,6% del PIB, luego de bajar USD4.824 millones frente a marzo, según reportó el Banco de la República. De acuerdo con el Emisor, registró una reducción mensual de 1,9% frente a los USD252.493 millones de marzo.

El ajuste provino casi por completo del sector público. Su deuda externa pasó de USD156.882 millones a USD150.818 millones, una caída de USD6.064 millones, equivalente a 3,9%, y su peso sobre el PIB bajó de 32,7% a 31,5%. Por su parte, la deuda externa privada repuntó después de la contracción de marzo. Subió de USD95.612 millones a USD96.850 millones, es decir, USD1.239 millones más, y avanzó 30 puntos básicos (pb) hasta 20,2% del PIB.

PUBLICIDAD

Qué muestran las comparaciones

Del total adeudado, USD213.270 millones correspondieron a obligaciones de largo plazo y USD34.399 millones a corto plazo. Dentro del tramo largo, el Gobierno concentró USD149.738 millones y el sector privado, USD63.532 millones.

Expertos dicen que Gustavo Petro elevó la deuda externa de Colombia a niveles nunca vistos - crédito Iván Valencia/AP
Expertos dicen que Gustavo Petro elevó la deuda externa de Colombia a niveles nunca vistos - crédito Iván Valencia/AP

La trayectoria muestra una moderación desde el arranque del año. En enero, la deuda externa equivalía a 55,4% del PIB, un nivel que no se veía desde mayo de 2024, cuando había llegado a 56,7%. La comparación anual deja una lectura mixta. Frente a abril de 2025, la deuda externa bajó de 53,7% a 51,6% del PIB, una reducción de 2,1 puntos porcentuales (pp), pero en dólares subió de USD227.961 millones a USD247.669 millones.

PUBLICIDAD

Dicho aumento anual fue de USD19.708 millones, superior a 8%. En el caso del endeudamiento del Gobierno, la referencia de abril de 2025 fue 32,3% del PIB, frente al 31,5% observado en abril de 2026.

Apuesta por el mercado local y el cambio en la composición del endeudamiento

La caída del indicador frente al PIB respondió, según la explicación oficial, a la cancelación del swap de rendimiento total (TRS) denominado en francos suizos y a la apreciación del peso frente al dólar. A eso se sumó la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el peso de la deuda externa dentro del endeudamiento total y privilegiar el mercado local.

Bajo esa estrategia, la deuda externa pasó de representar 40% de la deuda pública total en agosto de 2022 a 26,5% en abril de 2026. Al mismo tiempo, la deuda interna subió de 65% del total en agosto de 2022 a 73% en abril de 2026.

Dicho cambio se apoyó en mayores emisiones de títulos de tesorería (TES) en el mercado local. El Ministerio de Hacienda presentó esa recomposición como parte de su manejo de la deuda pública.

Alertas de la Contraloría sobre el ritmo y el costo de la deuda

Aunque el saldo externo del sector público bajó en abril, los intereses subieron con fuerza. Pasaron de USD684 millones a USD1.113 millones, un aumento de más de 62% en el periodo analizado. En el sector privado, los intereses llegaron a USD352 millones. El monto mostró un alza de 0,3% frente al mes previo.

Hace unas semanas la Contraloría General de la República advirtió sobre un incremento del endeudamiento externo e interno, sobre todo, en la fase final del Gobierno de Gustavo Petro. En los primeros seis meses de 2026, el Estado comprometió 76% del cupo de endeudamiento autorizado, equivalente a $64 billones.

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
La Contraloría ha mostrado preocupación por el manejo de las finanzas en el Gobierno Petro - crédito Colprensa

De igual forma, el organismo alertó sobre un faltante de $303 billones para cubrir el presupuesto de 2026. Esa suma equivale a 54,5% del total, y el servicio de la deuda aparece como el rubro de ejecución más alto del presupuesto, por encima del gasto de funcionamiento y de la inversión.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría abrió investigaciones disciplinarias contra altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y trasladó el caso a la Procuraduría General.

El ente de control cuestionó el reemplazo de obligaciones pactadas con tasas más bajas por nueva deuda con costos de 13%, 14% y hasta 15%, al considerar que esa decisión deteriora el perfil financiero del Estado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroBanco de la RepúblicaDeuda ExternaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El corrientazo en Colombia ya sube más que la inflación: esto reveló el Dane

El aumento en los costos de operación de los restaurantes, como alimentos, arriendos, transporte, servicios públicos y nómina, continúa presionando el valor de uno de los almuerzos más consumidos por trabajadores y estudiantes en el país

El corrientazo en Colombia ya sube más que la inflación: esto reveló el Dane

Cambio de sexo y nombre en el registro civil será totalmente gratis en Colombia para personas trans y no binarias

Un decreto firmado por el saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, permitirá realizar sin costo un trámite que hasta ahora superaba los $150.000

Cambio de sexo y nombre en el registro civil será totalmente gratis en Colombia para personas trans y no binarias

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

El periodista hizo nuevas críticas por el fracaso de la Tricolor en el Mundial 2026, en especial por una serie de situaciones que se habrían presentado en la nómina

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

Comprar vivienda en 2026 se pondrá cada vez más difícil en Colombia debido al panorama inflacionario y las tasas que ofrecen los bancos

Los fenómenos económicos imponen nuevos límites a la capacidad de compra de los hogares colombianos, advirtió la agencia Fitch Ratings

Comprar vivienda en 2026 se pondrá cada vez más difícil en Colombia debido al panorama inflacionario y las tasas que ofrecen los bancos

Denuncian intento de Gobierno Petro de modificar requisitos para nombrar a un “aliado” en la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional: el señalado respondió

De acuerdo con la denuncia del concejal Julián Uscátegui, la entidad —que maneja billones de pesos— quedaría a cargo del ciudadano que “salvó” de la inhabilidad a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, en 2014, el coronel retirado de 82 años, José Gotardo Pérez Soto

Denuncian intento de Gobierno Petro de modificar requisitos para nombrar a un “aliado” en la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional: el señalado respondió
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad”

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Yaya Muñoz sorprendió al revelar que el jugador de la selección Colombia que le parece más atractivo está casado: “El nuevo Richard Ríos”

Deportes

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Millonarios daría la sorpresa en el mercado de fichajes: se le cayó negocio con un portero, pero llegaría otro

Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

Prensa brasileña destacó el buen momento de Jhon Arias tras el Mundial 2026 con la selección Colombia: “Un valor aumentado”