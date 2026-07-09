Deuda de Colombia se reduce antes de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia: así ayudó la revaluación del peso ante el dólar

El dólar perdió fuerza a nivel global y las finanzas de Colombia se vieron impactadas - crédito Dado Ruvic/Reuters

En abril de 2026, la deuda externa total de Colombia en abril de 2026 cayó a USD247.669 millones, equivalente al 51,6% del PIB, luego de bajar USD4.824 millones frente a marzo, según reportó el Banco de la República. De acuerdo con el Emisor, registró una reducción mensual de 1,9% frente a los USD252.493 millones de marzo.

El ajuste provino casi por completo del sector público. Su deuda externa pasó de USD156.882 millones a USD150.818 millones, una caída de USD6.064 millones, equivalente a 3,9%, y su peso sobre el PIB bajó de 32,7% a 31,5%. Por su parte, la deuda externa privada repuntó después de la contracción de marzo. Subió de USD95.612 millones a USD96.850 millones, es decir, USD1.239 millones más, y avanzó 30 puntos básicos (pb) hasta 20,2% del PIB.

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Qué muestran las comparaciones

Del total adeudado, USD213.270 millones correspondieron a obligaciones de largo plazo y USD34.399 millones a corto plazo. Dentro del tramo largo, el Gobierno concentró USD149.738 millones y el sector privado, USD63.532 millones.

Expertos dicen que Gustavo Petro elevó la deuda externa de Colombia a niveles nunca vistos - crédito Iván Valencia/AP

La trayectoria muestra una moderación desde el arranque del año. En enero, la deuda externa equivalía a 55,4% del PIB, un nivel que no se veía desde mayo de 2024, cuando había llegado a 56,7%. La comparación anual deja una lectura mixta. Frente a abril de 2025, la deuda externa bajó de 53,7% a 51,6% del PIB, una reducción de 2,1 puntos porcentuales (pp), pero en dólares subió de USD227.961 millones a USD247.669 millones.

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Dicho aumento anual fue de USD19.708 millones, superior a 8%. En el caso del endeudamiento del Gobierno, la referencia de abril de 2025 fue 32,3% del PIB, frente al 31,5% observado en abril de 2026.

Apuesta por el mercado local y el cambio en la composición del endeudamiento

La caída del indicador frente al PIB respondió, según la explicación oficial, a la cancelación del swap de rendimiento total (TRS) denominado en francos suizos y a la apreciación del peso frente al dólar. A eso se sumó la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el peso de la deuda externa dentro del endeudamiento total y privilegiar el mercado local.

Bajo esa estrategia, la deuda externa pasó de representar 40% de la deuda pública total en agosto de 2022 a 26,5% en abril de 2026. Al mismo tiempo, la deuda interna subió de 65% del total en agosto de 2022 a 73% en abril de 2026.

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Dicho cambio se apoyó en mayores emisiones de títulos de tesorería (TES) en el mercado local. El Ministerio de Hacienda presentó esa recomposición como parte de su manejo de la deuda pública.

Alertas de la Contraloría sobre el ritmo y el costo de la deuda

Aunque el saldo externo del sector público bajó en abril, los intereses subieron con fuerza. Pasaron de USD684 millones a USD1.113 millones, un aumento de más de 62% en el periodo analizado. En el sector privado, los intereses llegaron a USD352 millones. El monto mostró un alza de 0,3% frente al mes previo.

Hace unas semanas la Contraloría General de la República advirtió sobre un incremento del endeudamiento externo e interno, sobre todo, en la fase final del Gobierno de Gustavo Petro. En los primeros seis meses de 2026, el Estado comprometió 76% del cupo de endeudamiento autorizado, equivalente a $64 billones.

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La Contraloría ha mostrado preocupación por el manejo de las finanzas en el Gobierno Petro - crédito Colprensa

De igual forma, el organismo alertó sobre un faltante de $303 billones para cubrir el presupuesto de 2026. Esa suma equivale a 54,5% del total, y el servicio de la deuda aparece como el rubro de ejecución más alto del presupuesto, por encima del gasto de funcionamiento y de la inversión.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría abrió investigaciones disciplinarias contra altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y trasladó el caso a la Procuraduría General.

El ente de control cuestionó el reemplazo de obligaciones pactadas con tasas más bajas por nueva deuda con costos de 13%, 14% y hasta 15%, al considerar que esa decisión deteriora el perfil financiero del Estado.

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