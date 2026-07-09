Congresista del Pacto Histórico insistió en que entre los jurados de votación hubo ciudadanos muertos: pidió certificados a la Registraduría y a la Fiscalía

Debate nacional por autenticidad de jurados, Alejandro Ocampo reclamó transparencia en el proceso electoral - crédito @alejoocampog/Ig

El senador electo del Pacto Histórico Alejandro Ocampo presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que ambas instituciones certifiquen oficialmente si las personas cuyos números de cédula figuran como jurados de votación en los formularios E-14 de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio corresponden a ciudadanos vivos o a personas fallecidas.

La solicitud, formalizada el 9 de julio de 2026, responde a la inquietud generada por denuncias sobre posibles irregularidades en la designación de jurados y busca despejar dudas que afectan la confianza en el proceso electoral colombiano.

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En su comunicado, Ocampo explicó que la petición se sustenta en casos que él mismo ha expuesto públicamente y que han originado un amplio debate nacional.

El congresista destacó: “Algunos medios de comunicación han afirmado que la Registraduría me desmintió. Por eso he decidido solicitar una certificación oficial. Lo único que pido es que la Registraduría le diga al país si las cédulas que aparecen en los formularios E-14 que he aportado corresponden a personas vivas o a personas fallecidas”.

Solicitud de Alejandro Ocampo busca aclarar identidad de jurados en formularios E-14 presidenciales - crédito @alejoocampog/X

Como respaldo a su solicitud, Alejandro Ocampo entregó copias de los formularios E-14, documentos oficiales que contienen tanto firmas como números de identificación de quienes ejercieron la función de jurados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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El representante insistió en que estos formularios, al ser públicos, pueden ser consultados por cualquier ciudadano o medio de comunicación.

“Los E-14 son documentos públicos. En ellos aparecen los números de cédula y las firmas de quienes actuaron como jurados. Lo único que se está pidiendo es una respuesta oficial, clara y verificable sobre la identidad de esas personas”, indicó.

El congresista también solicitó que las autoridades expliquen los casos en los que existan inconsistencias en los formularios, como la aparición de números de cédula de personas fallecidas o de ciudadanos no registrados en las bases de datos públicas.

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Para Ocampo, es fundamental conocer si estos hechos efectivamente ocurrieron, cuál es su alcance y qué situación legal presentan los involucrados.

Alejandro Ocampo pidió respuestas oficiales sobre posibles irregularidades en la designación de jurados - crédito @alejoocampog/X

En el comunicado, Ocampo subrayó que su petición incluye la verificación de todos los números de cédula que ha divulgado, de modo que tanto las autoridades como la ciudadanía puedan contrastar la información y despejar cualquier duda sobre la legitimidad de los jurados de votación. Además, solicitó que si se encuentran diferencias entre los tres ejemplares de un mismo formulario E-14, las autoridades expliquen el motivo de esas discrepancias.

“Si llegara a encontrarse información distinta entre los tres ejemplares de un mismo E-14, esa situación también merece una explicación por parte de las autoridades, porque todos esos documentos deben reflejar exactamente la misma información”, concluyó el parlamentario.

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El representante enfatizó que la transparencia y la rigurosidad en el esclarecimiento de estos hechos resultan esenciales para la confianza pública en el sistema electoral.

“Mi propósito es que las autoridades electorales y judiciales brinden respuestas oficiales que permitan esclarecer las dudas planteadas y fortalezcan la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral”, reiteró Ocampo al finalizar su declaración.

Por último, el representante recordó que para cada mesa de votación se elaboran tres ejemplares del formulario E-14, todos completados por los mismos jurados y que, por tanto, deberían contener información idéntica. Cualquier diferencia entre los ejemplares, advirtió Ocampo, amerita una revisión minuciosa y una explicación detallada de las autoridades responsables.

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Inquietud en Colombia por jurados de votación: Alejandro Ocampo solicitó verificación oficial a la Registraduría y Fiscalía - crédito @alejoocampog/X

Registraduría desmintió denuncia de Alejandro Ocampo sobre jurado fallecido en elecciones en EE.UU

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a una denuncia difundida en redes sociales por el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien aseguró que un ciudadano fallecido habría actuado como jurado de votación en un consulado de Estados Unidos durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 donde Abelardo de la Espriella se consagró como el nuevo mandatario de los colombianos.

“Este jurado de votación que firma aquí falleció hace 22 años, pero resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. Esa es la patria milagro, los muertos votan y son jurados. Más corrupción en el video”, escribió Ocampo en X, lo que provocó reacciones entre usuarios y cuestionamientos sobre la transparencia electoral en el exterior.

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Denuncia de Alejandro Ocampo sobre jurado fallecido en EE. UU. generó controversia en redes - crédito @alejoocampog/X

La Registraduría revisó los registros y desmintió la acusación, precisando que el ciudadano señalado “no ha fallecido y sí participó como jurado durante la jornada electoral”. La entidad atribuyó la confusión a un error en el diligenciamiento del formulario E-14, donde “el jurado omitió un dígito en su número de identificación”, según explicó oficialmente.

Tras la verificación de documentos, la Registraduría afirmó que el proceso se realizó de manera regular y que no existió ninguna afectación en la votación. El registrador nacional advirtió que difundir datos sin verificar puede impactar la confianza ciudadana y pidió presentar denuncias solo por canales oficiales.

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