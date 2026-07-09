Colombia

Líderes del centro político rechazaron la desobediencia civil de Cepeda y Petro y le pidieron a Abelardo de la Espriella renunciar a la ciudadanía estadounidense: “En bien de nuestro país”

El texto firmado por 27 dirigentes sostiene que la apelación a esa figura busca desconocer al ganador por su doble ciudadanía colombo-estadounidense, y alerta por efectos como el deterioro del orden público

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El manifiesto fue firmado por líderes políticos y académicos como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Juna Daniel Oviedo - crédito Colprensa
El manifiesto fue firmado por líderes políticos y académicos como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Juna Daniel Oviedo - crédito Colprensa

Un grupo de 27 líderes del centro político difundieron un manifiesto público en la que se refirieron al clima político que atraviesa Colombia, luego de que se efectuarán las elecciones presidenciales que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, superando en las urnas a Iván Cepeda.

En la misiva, que fue firmada por varios dirigentes políticos como el excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo y los exministros Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Cecilia López y Juan Camilo Restrepo, sostienen que los comicios realizados el 31 de mayo y 21 de junio de 2026 fueron ejemplares ante el mundo.

Con su proverbial celeridad y transparencia, la Registraduría Nacional divulgó los datos del pre-conteo, los cuales fueron confirmados en las operaciones de escrutinio. Los observadores internacionales, la prensa internacional, instituciones y gobiernos extranjeros han destacado la pulcritud de los resultados”, indicaron.

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El manifiesto rechazó los llamados a desconocer el veredicto de las urnas en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X
El manifiesto rechazó los llamados a desconocer el veredicto de las urnas en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

Sin embargo, el grupo de líderes políticos y académicos expresaron su preocupación ante los llamados a desconocer el veredicto de las urnas, apuntando directamente contra el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro y el presidente Gustavo Petro.

En los últimos días uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática colocando al país al borde de una grave crisis institucional”, declararon.

El manifiesto advirtió que el país no puede permitir que la confrontación política derive en una crisis institucional y sostuvo que cualquier diferencia debe tramitarse dentro de los mecanismos previstos por la Constitución.

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El documento sostuvo que las diferencias por las elecciones deben tramitarse dentro de los mecanismos previstos por la Constitución - crédito change.org
El documento sostuvo que las diferencias por las elecciones deben tramitarse dentro de los mecanismos previstos por la Constitución - crédito change.org

Desobediencia civil

En su segundo punto, el texto se detiene en la idea de la desobediencia civil, expresada inicialmente por Iván Cepeda y posteriormente respaldada por Gustavo Petro. Los firmantes la definen como una actuación pública, concertada y pacífica orientada a producir un cambio político y social, pero sostienen que los dos dirigentes de la izquierda colombiana le están dando un sentido distinto.

“El uso de esta figura por parte de Cepeda y Petro se sitúa en las antípodas de esas posturas, pues intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario, a pesar de su triunfo electoral, mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense”, manifestó.

La publicación también recoge otro de los pasajes del manifiesto, donde se advierte sobre las consecuencias que podría tener esa apelación a la desobediencia civil. Allí se menciona la perturbación del orden público, la caída en el pago de tributos y el desacato a funcionarios designados por el presidente.

Gustavo Petro afirmó que: "Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel" - crédito Presidencia de la República
Los líderes políticos de centro señalaron que Petro y Cepeda le dieron a la desobediencia civil un sentido distinto al de una acción pública, concertada y pacífica - crédito Presidencia de la República

Las incitaciones a la desobediencia civil podrían conducir a graves trastornos sociales, tales como la perturbación del orden público, la declinación del pago de tributos o el desacato a los funcionarios designados por el presidente. Que esos actos de desobediencia sean pacíficos no los convierte en legales”, cuestionaron.

Igualmente, sostuvieron que “es indispensable que en la difícil coyuntura actual más que llamar a la desobediencia civil, encontremos el camino de la construcción de unos acuerdos mínimos para salvaguardar la democracia y la estabilidad institucional”.

Doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella

El manifiesto también aborda la situación de Abelardo de la Espriella y su doble nacionalidad. Los dirigentes del centro señalan que, de acuerdo con la Constitución, esa condición no es incompatible con el ejercicio de la Presidencia.

Aun así, plantean que la ciudadanía colombo-estadounidense del presidente electo puede derivar en un conflicto de interés. El argumento del documento es que Colombia y Estados Unidos comparten valores y políticas, pero cada país debe defender sus propios intereses.

El manifiesto sostuvo que la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella no le impide ejercer la Presidencia, aunque advirtió un posible conflicto de interés en la relación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Visuales IA
El manifiesto sostuvo que la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella no le impide ejercer la Presidencia, aunque advirtió un posible conflicto de interés en la relación entre Colombia y Estados Unidos - crédito Visuales IA

En ese punto, los firmantes citan una consigna del presidente Donald Trump para reforzar su advertencia: “America First”. A partir de esa premisa, el manifiesto concluye que “en bien de nuestro país, sería bienvenido que de la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense”.

En su tramo final, el documento dice que el país espera que el presidente electo sea un símbolo de unidad nacional y pone el foco en el tono del discurso, el lenguaje, la voz y el escenario desde el que se dirija a los ciudadanos.

Son importantes el estilo del discurso, el lenguaje utilizado, el tono de la voz y el escenario elegido para dirigirse a sus compatriotas. Ya no se trata de combatir sino de congregar”, puntualizaron.

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