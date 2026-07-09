Colombia

Iván Cepeda aseguró que es falso que estén llamando a un golpe de Estado contra Abelardo de la Espriella: “Ese escenario no ha sido planteado”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico negó que él o el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, hayan expresado o decidido emprender acciones para alterar el orden constitucional

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
Iván Cepeda insistió que la posesión de Abelardo de la Espriella sería ilegítima si el presidente electo no aclara su situación con la nacionalidad estadounidense - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

El excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda negó que se esté alentando un golpe de Estado contra el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Las declaraciones del senador Cepeda se producen después de que De la Espriella afirmara que, tras la derrota electoral del 21 de junio de 2026, Gustavo Petro y el senador y excandidato Iván Cepeda habrían puesto en marcha un “plan B” con el objetivo de permanecer en la Casa de Nariño, acción que calificó como “un golpe de Estado”.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Cepeda negó que él o el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, hayan expresado o decidido emprender acciones para alterar el orden constitucional.

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Iván Cepeda podrá posesionarse como senador de oposición porque la curul proviene del segundo lugar en las presidenciales y de su aceptación formal ante el CNE - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Iván Cepeda podrá posesionarse como senador de oposición porque la curul proviene del segundo lugar en las presidenciales y de su aceptación formal ante el CNE - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Ni el presidente Petro ni yo hemos dicho que vamos a emprender un camino mediante el cual se subvierta el orden constitucional. Eso no ha sido ni expresado ni ha habido ningún tipo de declaración en este sentido”, indicó Cepeda al citado medio de comunicación.

El excandidato presidencial del Pacto Histórico también negó las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella y “su entorno” sobre un golpe de Estado. Además, pidió que se aclare la situación y afirmó que las declaraciones del presidente electo inducen a la opinión pública a una situación no solicitada por nadie.

“Nadie ha alentado, como lo han dicho el señor de la Espriella, su vicepresidente y otras personas de su entorno, un golpe de Estado. Eso es, a mi modo de ver, incitar a la opinión a entrar en una circunstancia y en un clima que nadie ha planteado como una alternativa en este momento. Así que hay que dejar las cosas totalmente claras”, indicó a Caracol Radio.

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Sobre el reconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, Iván Cepeda explicó que existe una diferencia entre el reconocimiento legal y la legitimidad política del candidato.

Sobre el reconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, Iván Cepeda explicó que existe una diferencia entre el reconocimiento legal y la legitimidad política del candidato- crédito Iván Valencia/AP
Sobre el reconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, Iván Cepeda explicó que existe una diferencia entre el reconocimiento legal y la legitimidad política del candidato- crédito Iván Valencia/AP

Por este motivo, señaló que si Abelardo de la Espriella no responde por su nacionalidad estadounidense, la extradición de Gustavo Petro y su supuesta relación con agencias de seguridad, su posesión sería ilegítima.

“Una cosa es la legalidad de una elección y otra es la legitimidad de la persona elegida. Si el señor De la Espriella se posesiona el 7 de agosto y no deja clara su situación frente a la discusión del país, esa será una controversia que estará por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico”, indicó.

Y agregó: “Si no nos aclara cuál es su situación con relación a las agencias de seguridad de Estados Unidos y persiste en impulsar la extradición del actual presidente Gustavo Petro, yo no lo reconozco como presidente de la República”.

El excandidato Cepeda insistió que sus cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella son por ciudadanía estadounidense y sus “vínculos” con Alex Saab, entre otros.

Hizo un juramento en el cual dijo que, en todas circunstancias, pondrá por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico y legal el ordenamiento constitucional de Estados Unidos. He anunciado unas situaciones que tienen que ver con el caso de Alex Saab y sus bienes, un hecho que denunciaron congresistas estadounidenses, y con la relación que tiene el señor De la Espriella con un narcotraficante que ha sido procesado en Estados Unidos, alias ´Boliche´, esas dos situaciones nos llevan a la conclusión”, afirmó a Caracol Radio.

Recientemente, Iván Cepeda advirtió que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendría planeado fortalecer un gobierno con el apoyo paramilitar.

créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Iván Cepeda aseguró que seguirá adelante con su 'desobediencia civil' frente al gobierno de Abelardo de la Espriella - créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar. No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino el análisis sereno de las siguientes tres políticas concretas que han sido expuestas en documentos y declaraciones públicas”, señaló Cepeda.

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