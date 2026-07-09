Colombia

Enrique Peñalosa ‘sacó pecho’ por proyecto de movilidad que anunció el alcalde de Nueva York y lo comparó con el Sitp y Transmilenio de Bogotá

El exmandatario de los bogotanos compartió los detalles del proyecto por parte de Departamento de Transporte de la ciudad norteamericana, con gráficas que hacen recordar a las calles de la capital colombiana

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- créditos @enriquepenalosal/IG | @nycmayor/IG | @zohrankmamdani/IG | @nyc_dot/IG
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La Alcaldía de Nueva York, encabezada por Zohran Mamdani, anunció un nuevo plan de acción para revolucionar el sistema de buses en la ciudad.

La noticia no pasó inadvertida para el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien destacó el modelo anunciado desde la cuenta oficial del Departamento de Transporte de Nueva York en Instagram el miércoles 8 de julio de 2026, al comparar ese sistema de buses con el que lideró en la capital colombiana durante su gestión: TransMilenio.

“El alcalde Mamdani de Nueva York anuncia que va a transformar la movilidad en Nueva York mejorando la velocidad de los buses con base en carriles exclusivos y pre-pago en las estaciones (no en el bus), como en TransMilenio”, destacó Peñalosa vía X la mañana del 9 de julio de 2026.

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El exmandatario de Bogotá añadió en el mensaje con el que ‘sacó pecho’ de su modelo, y agregó también el papel que tendrían los vehículos en la Gran Manzana con una función similar a lo que hoy en Bogotá realizan los buses del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público).

- crédito @EnriquePenalosa/x
- crédito @EnriquePenalosa/x

“Hoy la velocidad promedio de los buses en Nueva York es 12,8 kms/hora. La velocidad promedio del Metro de NY es 28 kms/hora. La velocidad promedio de los buses SITP en Bogotá es 17 kms/hora y la de TransMilenio en troncal 26 kms /hora. 40% de los viajes en transporte público en NY son en bus y 60% en Metro”, precisó la parte final de la publicación de Peñalosa.

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El proyecto de movilidad, bajo el lema “Next Stop: Fast Buses, Better Service («Próxima parada: autobuses más rápidos, mejor servicio»)”, la propuesta busca reducir significativamente los tiempos de viaje y mejorar la experiencia cotidiana de los usuarios, según se informó a través de la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Transporte (NYC DOT).

“¿Cómo te sentirías si tu trayecto de 20 minutos en bus se redujera a solo 14 minutos? Esos seis minutos recuperados en cada viaje significan más tiempo con tu familia, más tiempo para descansar y más tiempo para ti”, destacó Mamdani en la presentación del plan.

El alcalde de los neoyorquinos puntualizó su compromiso de ofrecer a la ciudadanía un transporte público rápido y eficiente, y aseguró que la ciudad está lista para llevar ese compromiso al siguiente nivel.

La iniciativa, desarrollada en alianza con la gobernadora Kathy Hochul y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), incluye la identificación de 50 corredores prioritarios que actualmente concentran las rutas más lentas de la ciudad.

Entre estos, cinco corredores serán transformados en Rapid Bus Corridors, un nuevo estándar que busca acortar brechas en el acceso y la calidad del transporte público.

Entre las acciones concretas anunciadas para lograr un sistema de buses más eficiente y confiable, se destacan:

  • Más carriles exclusivos y vías prioritarias para buses, con el objetivo de evitar congestiones y garantizar mayor velocidad en los recorridos.
  • Implementación de abordaje por todas las puertas en los buses para 2027, facilitando la entrada y salida de pasajeros y reduciendo el tiempo detenido en paradas.
  • Incremento de la vigilancia y multas para quienes invadan los carriles exclusivos, favoreciendo el cumplimiento de las normas y el flujo continuo.
  • Adopción de nuevas tecnologías para optimizar el movimiento de los buses a través del tráfico.
  • Información en tiempo real sobre la llegada de los buses en las paradas, permitiendo a los usuarios planificar mejor sus trayectos.
  • Universalización de asientos en todas las paradas para 2035, brindando mayor comodidad a los pasajeros mientras esperan.

La administración de Mamdani invitó al final a la comunidad a participar y mantenerse informada sobre los avances, mientras la ciudad se prepara para transformar su red de buses en un modelo de movilidad urbana a nivel internacional.

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