Colombia

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

PUBLICIDAD

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Bogotá para este jueves 9 de julio:

En Bogotá se pronostica una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 61% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 84% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al encontrarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de bogotá tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dice que Bogotá cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas pueden bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La capital colombiana tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La capital colombiana tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de diez imputados por presunto ecocidio y deforestación en Meta, recuperan la libertad tras decisión judicial

Los jueces concluyeron que la Fiscalía no acreditó los requisitos para imponer medidas de aseguramiento. Según el ente acusador, los procesados habrían integrado una estructura dedicada al acaparamiento ilegal de terrenos baldíos en Mapiripán durante más de 17 años

Más de diez imputados por presunto ecocidio y deforestación en Meta, recuperan la libertad tras decisión judicial

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Medellín este 9 de julio

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Medellín este 9 de julio

Cartagena de Indias: el pronóstico del clima para este 9 de julio

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Cartagena de Indias: el pronóstico del clima para este 9 de julio

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cali

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cali

Presidente del Concejo de Medellín denuncia a Petro por cuestionar triunfo de De La Espriella

Alejandro de Bedout acudió a la Comisión de Acusación tras los mensajes en los que el mandatario habló de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales

Presidente del Concejo de Medellín denuncia a Petro por cuestionar triunfo de De La Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

Carlos Vives en Infobae Mundial: reconoció el ‘duelo’ que vive por la eliminación de Colombia y por qué quiere que Argentina sea el campeón

Carlos Vives confesó que veía ‘Videomatch’ pirateado y sorprendió a Tinelli con los vínculos históricos entre su equipo y San Lorenzo

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Deportes

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Psicólogo de Atlético Nacional explicó cómo llegar a la mentalidad campeona para el próximo Mundial de la Selección Colombia

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

Millonarios aún no encuentra arquero para la Liga BetPlay: apareció un venezolano en carpeta

Psicólogo explica cómo se pueden recuperar Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz: Messi debe ser la referencia