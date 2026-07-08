Hernán Orjuela reaccionó a la designación de Viviane Morales como ministra de Educación: “Rescatar la dignidad”

Viviane Morales fue elogiada por Hernán Orjuela tras su nombramiento como ministra de Educación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella confirmó la designación de Viviane Morales como nueva ministra de Educación, una decisión que confirmó los rumores de los últimos días y abrió un debate intenso en el ámbito político y social.

El anuncio estuvo acompañado por la llegada de otras figuras al gabinete, como el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, en una reconfiguración que busca imprimir un nuevo sello a la administración.

La designación de Morales provocó reacciones inmediatas. Entre las muestras de apoyo, el comunicador Hernán Orjuela destacó en su cuenta de X:

“Me encanta escuchar a la nueva ministra de Educación, Viviane Morales, hablando de rescatar la dignidad y valores en la formación educativa de Colombia”.

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Hernán Orjuela felicitó a Viviane Morales por su designación en la cartera de Educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @hernanorjuela/IG

En su comentario, el presentador reflejó parte del respaldo que ha recibido Morales de algunos sectores, aunque el debate en torno a su perfil sigue abierto. "Hay que apoyarla en su trabajo con carácter democrático", concluyó Orjuela.

En los días previos y posteriores a su nombramiento, crecieron las voces que cuestionan la idoneidad de Morales para liderar la política educativa nacional.

Una de esas voces que criticó su llegada al Ministerio fue la de Diana Ángel, fiel seguidora y defensora de los ideales del Pacto Histórico, con un mensaje en el que criticó la postura religiosa de la exfiscal: “Esto es un atentado contra la libertad de culto, los derechos de la población LGBTIQ+ y la educación no conductista. Va en contra de todos los derechos y avances adquiridos en educación. Volveremos a las doctrinas y al miedo de las niñas y los niños a expresarse libremente y a desarrollarse libremente.Esto no va nada bien!“.

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Diana Ángel criticó el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación - crédito @DianAngel01/X

En el Congreso y en la opinión pública se han expresado dudas sobre su experiencia directa en educación y su papel en iniciativas legislativas que, según críticos, limitaron derechos reconocidos por la Corte Constitucional.

La designación de Morales fue recibida en su momento con rechazo por parte de representantes como Jennifer Pedraza, quien afirmó: “Morales no es investigadora, ni científica, ni conoce el sector Educación. Es una política de siempre, enemiga de los derechos de las mujeres y LGBT reconocidos por la Corte Constitucional”.

Quién es Viviane Morales y por qué su llegada genera debate

Viviane Morales Hoyos es abogada egresada de la Universidad del Rosario, con una maestría en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de París II. Especialista en derecho constitucional, ha ocupado cargos relevantes como secretaria general y asesora en el Ministerio de Desarrollo desde 1988, y asesora en la Asamblea Nacional Constituyente.

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A lo largo de su carrera, Morales fue representante a la Cámara entre 1991 y 1998, y senadora en dos periodos. En 2011, asumió como fiscal general de la Nación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto. Posteriormente, fue conjuez de la Corte Constitucional y viceministra de Desarrollo Económico.

- crédito @vivianemoralesh/Instagram

En el ámbito académico, Morales ha sido profesora de derecho público y constitucional en universidades como el Rosario, la Nacional y la Jorge Tadeo Lozano. También se desempeñó como embajadora de Colombia en Francia hasta mayo de 2021.

Su nombre ha estado en el centro de la controversia por iniciativas como el referendo de 2016, que impulsó para restringir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, después de que la Corte Constitucional avalara ese derecho. El entonces defensor del Pueblo, Carlos Negret, criticó la propuesta al considerar que afectaba derechos fundamentales de niños, adolescentes y personas solteras o parejas del mismo sexo, poniendo en riesgo la diversidad familiar.

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Con este historial, la llegada de Morales al Ministerio de Educación representa un nuevo foco de atención y análisis sobre el rumbo que tomará la política educativa en Colombia bajo su liderazgo.