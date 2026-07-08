Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria conciliaron ante la justicia: el oficial había asegurado que Sarabia había ordenado suspender operaciones contra el Clan del Golfo

Laura Camila Sarabia Torres, embajadora de Colombia ante el Reino Unido y el general retirado Henry Sanabria - crédito Presidencia de la República/Colprensa

Laura Sarabia, embajadora de Colombia ante el Reino Unido, y el general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, conciliaron ante la justicia tras una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por el equipo jurídico de la funcionaria.

El oficial retirado comunicó en sus redes sociales el acta de la audiencia realizada el miércoles 8 de julio de 2026, en la que quedó consignado que las comunicaciones entre ambos fueron institucionales.

Así mismo, se desmintió la versión de que la funcionaria había ordenado la suspensión de los operativos contra los grupos armados ilegales en el país, específicamente el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

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La conciliación estableció que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo ni contra otro grupo armado ilegal - crédito @henryproteger/X

“Hoy privilegiamos la verdad y el respeto mutuo. En audiencia de conciliación dejamos constancia de que las comunicaciones entre el General (r) Henry Sanabria y la Dra. Laura Sarabia fueron exclusivamente institucionales y que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo ni contra ningún otro grupo armado”, se lee en el acta difundida por el general (r) Sanabria en su cuenta de X.

La confrontación se había desatado a finales de junio de 2026, en medio del debate público sobre la política de Paz Total y tras la divulgación de audios sobre presuntos beneficios al grupo armado, a inicios del Gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022, según una investigación de Noticias Caracol.

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Contexto de la polémica

Tras la difusión de las grabaciones donde se contemplaban supuestos beneficios para el Clan del Golfo como la remoción de uniformados o la suspensión de operativos contra el grupo armado, el general en retiro Henry Sanabria exdirector de la Policía Nacional, acusó a Laura Sarabia de haber estado involucrada en esas medidas policiales.

El oficial retirado, en declaraciones a Caracol Radio, indicó que la entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro se había comunicado en múltiples ocasiones para, según él, detener los procedimientos con el argumento de no afectar la política de paz total.

ARCHIVO - El director de la Policía colombiana, el general Henry Sanabria, desfila durante su ceremonia de juramento en Bogotá, Colombia, el 19 de agosto de 2022. El presidente colombiano, Gustavo Petro, relevó el 12 de abril de 2023 a Sanabria como mando policial, quien había emitidos declaraciones sobre practicar exorcismos para capturar fugitivos. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, expresó el exdirector a la cadena radial.

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Incluso, Sanabria remarcó que, en la mayoría de los casos, se producían cuando los procedimientos ya habían terminado y tenían un tono de reproche por haber actuado pese a la excusa del proceso de paz.

“Cuando ya estaban culminadas, realmente cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, afirmó el exdirector.

Igualmente, rememoró un episodio concreto en Bogotá relacionado con una manifestación feminista que, tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios por la afectación al sistema de transporte masivo, recibió una llamada de Sarabia para pedir que no se actuara.

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Manifestación feminista en Bogotá - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

“Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios... ella llamaba que no se hiciera nada”, aseguró.

Ante esta situación, Laura Sarabia rechazó haber intervenido en operativos contra grupos armados ilegales y dijo que nunca sostuvo con Sanabria una llamada en los términos que él describió. También cuestionó que el exuniformado hiciera públicas esas afirmaciones tres años después.

“La verdad, resulta muy curioso que tres años después haga estas manifestaciones, porque en otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto. Simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado algo, pero nunca habló de una orden específica para suspender algún operativo”, dijo la embajadora en Reino Unido en diálogo con Blu Radio.

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Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X

Posterior a ello, el equipo jurídico de la representante colombiana en Londres presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia.

En un comunicado firmado por Lina Sandoval Echavarría, mencionó que la entonces jefa de gabinete “actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República”.

Del mismo modo, señaló que la intervención de la funcionaria “se limitó a una pregunta, no instrucción, sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”.

El equipo jurídico de Laura Sarabia anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el general (r) Henry Sanabria por “las recientes declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y que afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación” de la funcionaria - crédito Lina Sandoval Echavarría