Carlos Antonio Vélez ‘enfiló baterías’ tras la eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo: “Los mismos errores de la eliminatoria”

Carlos Antonio Vélez analizó en qué falló la selección Colombia en la Copa del Mundo, en la que dejó pasar la oportunidad de meterse a los cuartos de final - crédito Jesús Avilés/Infobae

La eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo de la FIFA, que se consumó en la vía de los penales tras 120 minutos de escasas ocasiones de marcar y un empate sin goles frente a Suiza, generó una dura reacción de uno de los más acérrimos críticos del proceso del argentino Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor: la del comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, que aprovechó sus redes sociales para desahogarse.

De acuerdo con Vélez, que había sido benevolente tras la clasificación a los octavos de final, con el triunfo (1-0) ante su similar de Ghana, pero que volvió a enfilar baterías contra el timonel foráneo, la presentación del combinado nacional deja una serie de conclusiones adversas y ajenas al resultado. En su concepto, el equipo volvió a mostrar las fallas estructurales de la eliminatoria y marcó distancia de rivales de mayor nivel.

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En su lectura del encuentro, sostuvo que el conjunto suizo dominó de punta a punta y expuso fallas que, a su juicio, ya se habían visto antes. “Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121”, afirmó, y agregó que el rival “anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque y buscando el tercer hombre”, lo que no fue descifrado por el timonel del combinado cafetero, que no encontró revulsivos para marcar diferencia.

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó el balance de la selección Colombia en el mundial, en el que a su juicio quedó en deuda - crédito @velezfutbol/X

Una de las claves para el revés del seleccionado nacional fue la fragilidad de la presión ofensiva y los problemas de estructura defensiva. Según dijo, “las grietas que se habían divisado claramente ante Ghana se dieron otra vez” y por esa vía “los suizos se arrimaron asociando con juego fino”, más allá de que en el marcador estas situaciones no se vieron reflejadas, pues ninguno de los dos elencos se hizo daño.

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A esto sumó que una de las falencias del colectivo fue la falta de gol y la asoció con una ausencia que, para él, retrata un problema de selección de nombres. “Afortunadamente, tenemos en la tabla de goleadores del mundial a Julipan Quiñones, con cuatro tantos. Así le demostramos al mundo que goleadores sí hay, solo que no los llamaron”, señaló el comentarista. “Dicen que lo llamaron, pero él no aceptó”, agregó en este caso.

Suiza controló el partido y Colombia volvió a su versión de la eliminatoria, según Carlos Antonio Vélez

En el concepto del periodista, Colombia retrocedió hacia su peor versión competitiva. “Hoy volvimos al Colombia de la eliminatoria”, afirmó, después de describir un equipo que llegó “producto de acciones aisladas o errores de ellos, que fueron pocos”, expresó Vélez, que a su turno cuestionó la valoración general del plantel, del que afirmó que el colectivo está condenado a “dar buenas imágenes ante los equipos de medio pelo”.

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En sus redes sociales, el comentarista Carlos Antonio Vélez enfiló sus críticas al seleccionador Néstor Lorenzo, al que consideró que le faltó mano dura - crédito @velezfutbol/X

“Pero cuando el rival está un escalón más arriba, aunque no sea de la realeza, somos normalitos”, sostuvo el analista. En su concepto, “hay una total sobrevaloración de nuestro producto colectivo”, lo cual quedó en evidencia en la presentación mundialista, en la que algunos de los referentes del equipo, como el volante James Rodríguez y el delantero Luis Díaz, quedaron en deuda con las expectativas generadas.

“Hay unos buenos jugadores que, al no estar iluminados, no pudieron resolver el problema”, dijo el comunicador, que encontró argumentos para expresar su inconformidad con la manera en que terminó dándose el final de la competencia para el equipo nacional, que estuvo en su séptimo mundial, tras los jugados en 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

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Carlos Antonio Vélez apuntó al banco y dijo que el técnico reaccionó tarde

En su extenso pronunciamiento, el periodista manizaleño también centró su análisis en la conducción del partido desde el banco. “De antemano sabía que desde el banco no se iba a dar ninguna solución”, afirmó Vélez, que se sumó a una serie de críticas frente a la forma en que se afrontó esta participación mundialista, que empezó a dejar detalles a la luz, como la convocatoria que se hizo del grupo con miras a este reto.

Según su planteo, el equipo tenía una alternativa táctica que no se utilizó a tiempo. “Estaba claro que con ambas bandas abiertas podíamos equilibrar”, dijo Vélez, y añadió que para eso había que “sacrificar a James (Rodríguez)”, una decisión que, según su crítica, solo llegó “forzado por la realidad cuando ya el rival se montó en el juego”; en un aspecto en el que señaló al timonel como el principal culpable de proteger al ‘10′.

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Néstor Lorenzo, que completó cuatro años al frente de la selección Colombia, no pudo superar los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, pese a marcharse invicto - crédito Bob Frid/EFE

Así pidió Carlos Antonio Vélez que se acabe el “club de amigos” de Néstor Lorenzo

Esa demora en el análisis del juego derivó en un cuestionamiento más duro a la conducción. Vélez sostuvo que el entrenador “murió con su terquedad sacrificando los intereses colectivos” y remarcó que Suiza “siempre lo controló”, y en ese sentido, el comentarista recordó el antecedente de las definiciones desde el punto penal. “No recuerdo que, llegando a los penales, superemos instancias y rivales”, sentenció.

A partir de ahí, planteó un paralelo con el perfil anímico de otro seleccionado. “Me gustaría que nuestro jugador tuviera la entereza, valentía y rebeldía de Argentina, aunque sea un poquito”, sostuvo el analista, que dejó una serie de inquietudes sobre el futuro del proyecto deportivo, pues Vélez reclamó un cambio de ciclo y un nuevo perfil de entrenador. En síntesis, pidió “un DT moderno” que use “bien a la nueva generación”.

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Y que con ello reiteró que no es sano para la selección la continuidad de un grupo al que definió como “club de amigos y jugadores que cumplieron su ciclo sin ganar nada”. En esa exigencia incluyó una lista de rasgos que, a su juicio, debe incorporar la selección para competir en la élite: intensidad, velocidad, técnica, integralidad, pelota parada, juego físico y mentalidad campeona. “Ya no más club de amigos”, concluyó.