Embajada de Estados Unidos felicitó al gobierno colombiano por operativo de la Armada de Colombia: capturaron a dos traficantes con 728 kilos de cocaína en menos de una hora

Operación naval frustra la fuga de una Go-Fast y detiene a dos presuntos traficantes - crédito @jiatfs/X

La Armada de Colombia volvió a ser protagonista de un importante golpe contra el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental.

La operación, que permitió interceptar una embarcación tipo go-fast cargada con 728 kilogramos de cocaína y capturar a dos presuntos traficantes colombianos, recibió el reconocimiento público de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que felicitó a las autoridades por la efectividad del procedimiento.

El operativo llamó la atención no solo por la cantidad de droga incautada, sino también por la velocidad con la que fue ejecutado.

De acuerdo con la información compartida por la representación diplomática estadounidense, desde la detección inicial de la embarcación hasta su interceptación transcurrió menos de una hora, un tiempo que fue resaltado como una muestra de la capacidad operativa de la Fuerza Naval colombiana.

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Así fue la intercepción de una lancha narco en el Pacífico - crédito @jiatfs/X

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Embajada de Estados Unidos destacó el trabajo realizado por la Armada y el impacto que este tipo de acciones tiene en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

“Felicitaciones a la Armada de Colombia por una rápida interdicción en el Pacífico Oriental. ¡Excelente trabajo desarticulando a las Organizaciones Criminales Transnacionales y manteniendo a los narcóticos ilícitos fuera de los mercados internacionales!”, escribió la misión diplomática.

Según el reporte divulgado, la operación comenzó cuando unidades de la Armada detectaron una embarcación sospechosa tipo Go-Fast navegando aproximadamente a 50 millas náuticas al suroeste de Punta Piña, en el Pacífico colombiano. Tras identificar el movimiento de la lancha, las autoridades desplegaron de inmediato las unidades interceptoras para impedir su fuga.

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La reacción de los uniformados permitió alcanzar rápidamente la embarcación y detener a sus ocupantes antes de que lograran escapar o arrojar la carga al mar, una práctica frecuente utilizada por las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes cuando son perseguidas por las autoridades.

La Embajada de EE. UU. destacó la reacción naval colombiana - crédito @jiatfs/X

Como resultado del procedimiento fueron halladas 29 pacas que contenían un total de 728 kilogramos de cocaína, mientras que los dos tripulantes, ambos de nacionalidad colombiana, quedaron capturados y a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos correspondientes.

La Embajada estadounidense resaltó que la rapidez con la que actuó la Armada refleja el alto nivel de preparación de las fuerzas colombianas y su compromiso con la lucha contra el crimen organizado.

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“Desde la detección inicial hasta la intercepción, toda la operación llevó menos de una hora. La Armada de Colombia detectó un buque sospechoso Go-Fast a 50 millas náuticas al suroeste de Punta Piña, Colombia. Rápidamente lanzaron los interceptores, entraron en el objetivo y detuvieron con éxito la nave”, señaló la representación diplomática.

Asimismo, destacó que este tipo de operaciones representan un golpe directo a las redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El operativo de la Armada que frenó una Go-Fast antes de que botara 728 kilos de cocaína al mar - crédito @jiatfs/X

“Esta respuesta rápida dio como resultado la incautación de 29 pacas de cocaína con un peso total de 728 kilos y la detención de dos contrabandistas (nacionales colombianos). Esta operación demuestra la increíble habilidad, disposición y determinación de nuestros socios colombianos para perturbar las organizaciones criminales transnacionales y evitar que los narcóticos ilegales lleguen a los mercados internacionales. ¡Excepcional trabajo de la Armada de Colombia!”, agregó la Embajada.

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El reconocimiento se suma a la cooperación que mantienen Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, especialmente en operaciones marítimas orientadas a interceptar cargamentos de droga que tienen como destino mercados internacionales.

Las embarcaciones tipo Go-Fast son uno de los principales métodos utilizados por las organizaciones criminales para transportar cocaína a través del océano Pacífico debido a su velocidad y capacidad para recorrer largas distancias. Sin embargo, la vigilancia permanente y las operaciones de interdicción desarrolladas por la Armada de Colombia han permitido detectar e interceptar numerosas embarcaciones de este tipo antes de que abandonen aguas jurisdiccionales o lleguen a otros países.

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