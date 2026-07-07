Colombia

Él es Jaime Andrés Beltrán, el nuevo ministro de Vivienda en el Gobierno De la Espriella: su elección como alcalde de Bucaramanga fue anulada

Beltrán regresa a la escena nacional tras dejar el cargo como mandatario local por un fallo del Consejo de Estado; asume la cartera en medio de la contracción del sector constructor

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Jaime Andrés Beltrán acompañó en tarima al alcalde Cristian Portilla durante un evento religioso, hecho citado en la solicitud disciplinaria. - crédito @soyjaimeandres/Instagram
Jaime Andrés Beltrán acompañó en tarima al alcalde Cristian Portilla durante un evento religioso, hecho citado en la solicitud disciplinaria. - crédito @soyjaimeandres/Instagram

La llegada de Jaime Andrés Beltrán al Ministerio de Vivienda, por decisión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, supone el regreso a la escena nacional del entonces mandatario bumangués que resultó fuera de su cargo hace casi un año tras una decisión judicial.

Beltrán, nacido en Bucaramanga, se formó como comunicador social y realizó estudios en alta gerencia y políticas públicas del territorio, perfil que le ha permitido combinar la gestión administrativa con una agenda marcada por posturas conservadoras.

Su carrera política incluye tres periodos como concejal de Bucaramanga y la alcaldía de la ciudad en 2023, cuando alcanzó la victoria con el respaldo de partidos como Colombia Justa Libres y Juntos por Bucaramanga. Durante su mandato, impulsó iniciativas en defensa de la familia y encabezó marchas contrarias a la “ideología de género” y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente en lo referente al aborto.

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La administración de Beltrán en Bucaramanga se caracterizó por acciones directas contra el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión. Sin embargo, su gestión tuvo un desenlace abrupto el 21 de agosto de 2025, cuando el Consejo de Estado determinó que incurrió en doble militancia, lo que lo obligó a dejar el cargo de alcalde antes del final del periodo.

Abelardo de la Espriella y Jaime Andrés Beltrán
El exalcalde Jaime Andrés Beltrán ha sido uno de los políticos locales que respalda la campaña del abogado Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/Instagram

Previo a su reciente nombramiento, Beltrán fue gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella. Su designación fue confirmada oficialmente junto a la de otros cinco miembros del futuro gabinete, todos con trayectorias reconocidas en la política y la gestión pública.

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“Con estas designaciones, el presidente electo reafirma su compromiso de conformar un gabinete de los mejores, con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respaldan cada cartera asignada”, señaló el equipo de prensa del presidente electo.

Por su parte, el nuevo ministro también se pronunció ante la reciente designación, agradeciendo a De la Espriella y asegurando que mantendrá una cartera en constante movimiento.

Asumo este reto con mucho compromiso por las necesidades de los colombianos en los territorios del país, donde el déficit de vivienda, la falta de acceso a agua potable y las deudas históricas en alcantarillado han causado una desigualdad que alcanza números difíciles, que se convierten en desafíos a asumir en esta cartera. No seremos un ministerio encerrado en la oficina. Iremos a las regiones, a cada uno de los municipios, no solo a conocer necesidades sino a gestionar soluciones, con los alcaldes, gobernadores, los empresarios y con la cooperación internacional”, señaló Beltrán.

El contexto de su llegada al Ministerio de Vivienda

El sector de la construcción en Colombia enfrenta una crisis prolongada, con tres años de contracción y un impacto directo en la economía y el empleo. La participación de la construcción en el Producto Interno Bruto ha caído del 7,3 % en 2016 al 4,1 % en 2026, según BBVA Research, aunque todavía emplea a 1,6 millones de personas en todo el país.

Jaime Andrés Beltrán en X
El 'Bukele colombiano' fue destituido de la Alcaldía de Bucaramanga - crédito @Soyjaimeandres/X

Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto de edificaciones residenciales retrocedió 8,6 %, en contraste con el crecimiento de la economía nacional del 2,2 %. Las ventas de vivienda nueva tampoco logran estabilizarse: en los primeros cinco meses del año, se comercializaron 66.594 unidades, una disminución del 8 % frente al mismo periodo del año anterior. Los lanzamientos de nuevos proyectos y las iniciaciones de obra bajaron 17,5 % y 17,6 % respectivamente.

El escenario ha dificultado el acceso a la vivienda propia, debido principalmente a las tasas hipotecarias elevadas, lo que ha empujado a muchas familias al mercado del arriendo. Un dato reciente indica que, en los últimos 12 meses hasta mayo de 2026, se vendieron 173.612 unidades de vivienda nueva, un repunte del 5,7 % respecto al periodo previo, aunque el impulso se ha ido desacelerando, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social.

El principal desafío para el nuevo ministro será revertir esta tendencia y diseñar estrategias que reactiven la construcción, faciliten el acceso a vivienda y atiendan la demanda de vivienda social, que hoy representa el 60 % del inventario disponible. La evolución de este sector será clave para evaluar la gestión de Beltrán, quien asume una cartera en el centro de la agenda económica y social del país.

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