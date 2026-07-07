Destruido gigantesco laboratorio de drogas del ELN: tenía capacidad para producir dos toneladas mensuales de estupefacientes

Autoridades incautaron 730 kilos de cocaína en operativo conjunto contra el ELN - crédito @DirectorPolicia/X

El lunes 6 de julio de 2026, una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional permitió desmantelar un complejo de producción de cocaína atribuido al ELN en zona rural de Bucarasica, Norte de Santander.

Según informó el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, la infraestructura tenía capacidad para fabricar hasta “dos toneladas mensuales del estupefaciente”.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron “730 kilos de cocaína”, además de “901 galones de cocaína en solución” y una cantidad significativa de insumos químicos y sólidos empleados en el procesamiento ilícito.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano resaltó la coordinación entre las fuerzas de seguridad y destacó la importancia de la acción para debilitar la estructura financiera del grupo armado. “Somos la Policía de los colombianos”, afirmó el oficial al presentar los resultados de la intervención.

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Policía y Ejército desmantelaron laboratorio de cocaína del ELN en Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X

La destrucción de este laboratorio representa un golpe para el ELN, organización señalada por su participación en el negocio de narcóticos y considerada una de las principales amenazas para la seguridad en algunos territorios colombianos.

El operativo no solo afectó la capacidad de producción del grupo, sino que también evitó la distribución de una cantidad considerable de droga en mercados nacionales e internacionales.

Tras lo anterior, las autoridades reiteraron el compromiso de mantener acciones sostenidas contra el narcotráfico y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables a la influencia de grupos armados. El general Rincón Zambrano insistió en que “la lucha contra el crimen organizado no se detiene”.

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Fuerzas de seguridad frenaron producción ilegal del ELN en zona rural de Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X

Autoridades frenaron producción ilegal de alcaloides tras operativos en Tumaco, Putumayo y Norte de Santander

Una serie de ofensivas coordinadas por la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional culminó el 4 de julio de 2026 con la destrucción de 14 laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca en zonas rurales de Tumaco, municipio ubicado en el departamento de Nariño.

Las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre la operación a través de su cuenta oficial en la red social X, detallando que el objetivo principal era debilitar la estructura financiera de la organización criminal Bloque Occidental Alfonso Cano.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la eliminación de estas instalaciones representó “una gran afectación a las economías ilícitas” de la agrupación ilegal.

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Las autoridades subrayaron que la intervención no solo impidió la fabricación de grandes volúmenes de alcaloides para rutas internacionales, sino que también frenó el flujo de recursos que financian actividades delictivas asociadas al narcotráfico.

Autoridades desmantelaron estructuras de procesamiento de coca en zona rural de Tumaco - crédito @FuerzasMilCol/X

El mismo 4 de julio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó otro avance en la lucha contra el crimen organizado: la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de San Miguel, departamento de Putumayo.

“Tropas de nuestro @COL_EJERCITO ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a las disidencias criminales”, informó Sánchez en X.

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Durante esa operación, liderada por el Ejército Nacional, se incautaron 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto a diversos insumos químicos y herramientas especializadas.

El Ministerio de Defensa encabezado por Sánchez subrayó que este golpe afectó una de las fuentes principales de financiamiento de las disidencias armadas en la región del sur del país.

Ejército desmanteló centro de producción de droga en zona rural de Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X

El 26 de junio de 2026, otra intervención conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió la incautación de 1,1 toneladas de cocaína y el desmantelamiento de un laboratorio en Bochalema, Norte de Santander.

Según el ministro Pedro Arnulfo Sánchez, este operativo, considerado uno de los más significativos del año, derivó en la incautación adicional de 300 kilogramos de base de coca, 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos.

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“Este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”, enfatizó Pedro Arnulfo Sánchez.