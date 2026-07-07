Colombia

Destruido gigantesco laboratorio de drogas del ELN: tenía capacidad para producir dos toneladas mensuales de estupefacientes

El director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó que el operativo neutralizó una instalación clave del narcotráfico y reafirmó el compromiso de las fuerzas estatales contra el crimen organizado

Guardar
Google icon
Autoridades incautaron 730 kilos de cocaína en operativo conjunto contra el ELN - crédito @DirectorPolicia/X

El lunes 6 de julio de 2026, una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional permitió desmantelar un complejo de producción de cocaína atribuido al ELN en zona rural de Bucarasica, Norte de Santander.

Según informó el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, la infraestructura tenía capacidad para fabricar hasta “dos toneladas mensuales del estupefaciente”.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron “730 kilos de cocaína”, además de “901 galones de cocaína en solución” y una cantidad significativa de insumos químicos y sólidos empleados en el procesamiento ilícito.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano resaltó la coordinación entre las fuerzas de seguridad y destacó la importancia de la acción para debilitar la estructura financiera del grupo armado. “Somos la Policía de los colombianos”, afirmó el oficial al presentar los resultados de la intervención.

PUBLICIDAD

Policía y Ejército desmantelaron laboratorio de cocaína del ELN en Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X
Policía y Ejército desmantelaron laboratorio de cocaína del ELN en Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X

La destrucción de este laboratorio representa un golpe para el ELN, organización señalada por su participación en el negocio de narcóticos y considerada una de las principales amenazas para la seguridad en algunos territorios colombianos.

El operativo no solo afectó la capacidad de producción del grupo, sino que también evitó la distribución de una cantidad considerable de droga en mercados nacionales e internacionales.

Tras lo anterior, las autoridades reiteraron el compromiso de mantener acciones sostenidas contra el narcotráfico y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables a la influencia de grupos armados. El general Rincón Zambrano insistió en que “la lucha contra el crimen organizado no se detiene”.

PUBLICIDAD

Fuerzas de seguridad frenaron producción ilegal del ELN en zona rural de Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X
Fuerzas de seguridad frenaron producción ilegal del ELN en zona rural de Bucarasica - crédito @DirectorPolicia/X

Autoridades frenaron producción ilegal de alcaloides tras operativos en Tumaco, Putumayo y Norte de Santander

Una serie de ofensivas coordinadas por la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional culminó el 4 de julio de 2026 con la destrucción de 14 laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca en zonas rurales de Tumaco, municipio ubicado en el departamento de Nariño.

Las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre la operación a través de su cuenta oficial en la red social X, detallando que el objetivo principal era debilitar la estructura financiera de la organización criminal Bloque Occidental Alfonso Cano.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la eliminación de estas instalaciones representó “una gran afectación a las economías ilícitas” de la agrupación ilegal.

Las autoridades subrayaron que la intervención no solo impidió la fabricación de grandes volúmenes de alcaloides para rutas internacionales, sino que también frenó el flujo de recursos que financian actividades delictivas asociadas al narcotráfico.

Autoridades desmantelaron estructuras de procesamiento de coca en zona rural de Tumaco - crédito @FuerzasMilCol/X
Autoridades desmantelaron estructuras de procesamiento de coca en zona rural de Tumaco - crédito @FuerzasMilCol/X

El mismo 4 de julio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó otro avance en la lucha contra el crimen organizado: la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de San Miguel, departamento de Putumayo.

“Tropas de nuestro @COL_EJERCITO ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a las disidencias criminales”, informó Sánchez en X.

Durante esa operación, liderada por el Ejército Nacional, se incautaron 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto a diversos insumos químicos y herramientas especializadas.

El Ministerio de Defensa encabezado por Sánchez subrayó que este golpe afectó una de las fuentes principales de financiamiento de las disidencias armadas en la región del sur del país.

Ejército desmanteló centro de producción de droga en zona rural de Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X
Ejército desmanteló centro de producción de droga en zona rural de Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X

El 26 de junio de 2026, otra intervención conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió la incautación de 1,1 toneladas de cocaína y el desmantelamiento de un laboratorio en Bochalema, Norte de Santander.

Según el ministro Pedro Arnulfo Sánchez, este operativo, considerado uno de los más significativos del año, derivó en la incautación adicional de 300 kilogramos de base de coca, 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos.

“Este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”, enfatizó Pedro Arnulfo Sánchez.

Temas Relacionados

ELNLaboratorio ELNEstupefacientesPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

La jornada contará con cuatro premios de montaña durante su recorrido

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

El final de “El Bicho” en la Copa del Mundo desató una ola de mensajes de admiración, especialmente entre celebridades colombianas que le dedicaron publicaciones y otras que confesaron vivir uno de los momentos más tristes como hincha del astro portugués

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Colombia será local en Canadá: así fue el masivo banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

La Tricolor jugará el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA el martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Vancouver

Colombia será local en Canadá: así fue el masivo banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Dos selecciones invictas se enfrentan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Revelan audios en los que ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo, ordena construir mansiones con piscina en Antioquia mientras negociaba con el Gobierno

En audios obtenidos por la Fiscalía se indaga sobre el posible uso de dinero del narcotráfico para obras y compra de bienes en el departamento colombiano

Revelan audios en los que ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo, ordena construir mansiones con piscina en Antioquia mientras negociaba con el Gobierno
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

Deportes

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Colombia será local en Canadá: así fue el masivo banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Hinchas de Colombia en Vancouver le pusieron la camiseta de la selección a la famosa estatua de la Chica en Traje de Neopreno: este es el motivo

Johan Manzambi, figura de Suiza, se perdería el juego ante Colombia por el Mundial 2026: las novedades médicas del rival de la Tricolor