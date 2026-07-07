Colombia

Ministros designados por Abelardo de la Espriella invocaron la “resistencia constitucional” en respaldo al presidente electo

El gabinete respaldó la decisión de suspender el proceso de empalme con el Gobierno saliente, en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro

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Los ministros afirmaron que su propósito es defender la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Los ministros afirmaron que su propósito es defender la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Los ministros designados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, emitieron el martes 7 de julio un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo a la declaración realizada horas antes por el mandatario electo, quien rechazó el desconocimiento de su triunfo electoral por parte del presidente Gustavo Petro y confirmó la suspensión de las reuniones del proceso de empalme con el Gobierno nacional.

El pronunciamiento fue difundido mediante un video en el que los integrantes del gabinete designado fijaron su posición frente a las declaraciones del jefe de Estado y defendieron la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. En el mensaje, hicieron un llamado al respeto de la Constitución, la democracia y el Estado de derecho, al tiempo que invocaron la denominadaresistencia constitucional”.

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Respaldo al presidente electo y defensa de los resultados

Al iniciar el comunicado, los ministros designados señalaron que “respaldamos plenamente la locución del presidente electo, en la cual ratificó su compromiso con el pueblo colombiano y con la defensa de la Constitución de 1991, la democracia y el Estado de derecho”.

También afirmaron que su propósito es defender la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas. “Estamos aquí para defender y exigir el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada libremente en las urnas, que eligió como presidente de la República a Abelardo de la Espriella y como vicepresidente a José Manuel Restrepo. Esa voluntad popular es inapelable y constituye el fundamento de la legitimidad democrática”, manifestaron.

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Posteriormente, el gabinete designado se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y sostuvo que estas representan una ruptura con los principios democráticos.

El presidente Petro, al declarar que desconoce la voluntad de los colombianos expresada en las urnas, cruza una línea infranqueable en una democracia, la del respeto al veredicto popular y al Estado de derecho”, expresaron.

En esa misma intervención añadieron que, a su juicio, “esa declaración marca un contraste nítido entre dos proyectos, el nuestro, democrático y constitucional, y el de Petro y Cepeda, antidemocrático, que pretende imponerse por encima de la decisión de los colombianos”.

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