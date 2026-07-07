Gustavo Petro aseguró que el presidente electo es Iván Cepeda y así reaccionó Marbelle: “Le dieron un yajé vencido”

La cantante reaccionó en redes sociales tras las declaraciones de Gustavo Petro en las que dijo que Iván Cepeda es el presidente electo de Colombia - crédito @marbelle.oficial / IG - @infopresidencia/X

Las acusaciones de fraude electoral en Colombia han escalado tras las declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro, quien sostiene que el sistema de votación fue manipulado desde el exterior para beneficiar a Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado también sostiene, sin pruebas y contrario a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, debido a estas supuestas irregularidades, el verdadero ganador sería Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra constitución. El presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda (sic)”, escribió el mandatario.

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Petro señaló a la firma israelí BlackCube y a la compañía de lobby Balart por una presunta intervención en la alteración electoral y en la imagen pública de De la Espriella - crédito X

Petro alega que en mesas electorales fuera del país se registraron anomalías, como la presencia de jurados no residentes y votos repetidos, lo que habría permitido que De la Espriella obtuviera 177.000 sufragios más que Cepeda en el exterior.

Esto provocó una serie de reacciones de parte de diferentes sectores, como ocurrió recientemente con Marbelle, que respondió a una publicación de un usuario de X atacando al mandatario colombiano por sus declaraciones.

La cantante escribió: “En lugar de tinto le dieron un yajé vencido”, acompañado de varios emojis de carcajadas de risa y una bandera de Colombia.

La reacción de Marbelle a las declaraciones de Gustavo Petro sobre Iván Cepeda como presidente electo - crédito @MArbelle30/X

Esta publicación de la cantante generó diferentes opiniones entre sus seguidores como en sus haters, que dejaron mensajes como: “Increíble que haya gente que se preste para esas estupideces”; “Algo raro le debe estar pasando a ese man por la cabeza, por eso la hija dijo que lo veía triste”, entre otros.

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Qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre Iván Cepeda

El presidente Petro inició un mensaje en redes sociales afirmando que posee información sobre la presunta intervención de servidores ubicados en Los Ángeles, vinculados a la empresa Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Bautista.

Según el mandatario, se habrían empleado algoritmos informáticos para alterar los resultados, permitiendo que personas votaran varias veces o en nombre de quienes no suelen participar en los comicios.

Petro asegura que estas maniobras favorecieron a De la Espriella de manera sustancial, y denuncia que el control de la ciberseguridad electoral fue entregado a empresas de Estados Unidos e Israel, cuyos gobiernos, afirma, tenían un candidato preferido en la contienda.

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“La Registraduría torpemente o corruptamente ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a las empresas cuyos gobiernos, que las controlan de acuerdo a su legislación nacional, ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma”, señaló el mandatario.

Petro aseguró en X que un servidor IP en Los Ángeles, vinculado a los hermanos Bautista y a Thomas Greg & Sons, alteró los escrutinios con algoritmos - crédito X

En una explicación directa a lo ocurrido, Gustavo Petro manifestó que no reconoce la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente electo, indicando que el proceso electoral estuvo viciado por interferencias extranjeras y manipulación informática. El presidente señaló que estos hechos constituyen “el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española”.

Petro también denunció la supuesta participación de la firma israelí BlackCube y la consultora de lobby Balart en la alteración de los resultados y en el manejo de la imagen pública de De la Espriella. Además, reveló que sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump, quien, según Petro, desconocía las acusaciones contra De la Espriella.

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Las afirmaciones del mandatario provocaron respuestas inmediatas. La senadora María Fernanda Cabal lo acusó de calumniar al nuevo presidente en redes sociales sin presentar pruebas ante la justicia, y la excandidata presidencial Paloma Valencia consideró que Petro busca sabotear al próximo gobierno, en vez de aceptar los resultados y acudir a las vías legales.

Finalmente, Petro convocó a las “mayorías nacionales” a manifestarse el 20 de julio en plazas públicas, en un acto que definió como un grito de independencia, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya proclamó oficialmente a De la Espriella como presidente electo.