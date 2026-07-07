Colombia

Ernesto Samper pidió a las autoridades responder al “fraude electoral” denunciado por Petro: “No basta con decir que el sistema es sólido y confiable”

El expresidente planteó que la Registraduría y el CNE se pronuncien sobre los cuestionamientos formulados por el mandatario saliente respecto a los comicios del 21 de junio, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
Samper afirmó que la respuesta de las autoridades electorales no debe limitarse a defender la solidez del sistema electoral, sino que debe explicar de forma clara y sustentada los cuestionamientos formulados por el mandatario saliente para brindar certezas a la opinión pública - crédito @ernestosamperp/X

El expresidente de Colombia Ernesto Samper solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil responder de manera técnica y jurídica a las dudas planteadas por el presidente saliente, Gustavo Petro, sobre la legitimidad de las elecciones del 21 de junio de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella.

La petición fue realizada mediante un video publicado en su cuenta de X y acompañada de un mensaje escrito en el que sostuvo que los cuestionamientos formulados por el jefe de Estado deben recibir una respuesta institucional. Además, propuso que, de forma alternativa o complementaria, se conforme una comisión de expertos nacionales e internacionales para analizar las denuncias y despejar los interrogantes sobre el proceso electoral.

PUBLICIDAD

En el video, Samper señaló que las denuncias expresadas por el mandatario no deben quedar sin respuesta. “Las dudas y denuncias que ha expresado el presidente Petro sobre las pasadas elecciones no pueden quedar en el aire. Necesitan ser respondidas, bien sea por las autoridades electorales y el registrador o creando una comisión de expertos internacionales que de una vez por todas zanje definitivamente esta incertidumbre que se ha creado alrededor de las elecciones pasadas”, afirmó el expresidente.

Samper pidió una respuesta institucional

Las declaraciones de Samper se conocieron después de que Gustavo Petro reiterara sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr y Colprensa
Las declaraciones de Samper se conocieron después de que Gustavo Petro reiterara sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr y Colprensa

Junto con la grabación, Samper publicó un mensaje en el que reiteró que las autoridades electorales deben pronunciarse frente a los señalamientos realizados por el presidente saliente. “Las dudas sobre la legitimidad de las elecciones expresadas por el presidente Gustavo Petro deben ser contestadas por el CNE y el registrador nacional. No basta simplemente con decir y repetir que el sistema electoral colombiano es sólido y confiable. La opinión pública tiene derecho a conocer una respuesta técnica y jurídica a las dudas expresadas por el presidente, en relación con la legitimidad de las elecciones que muchos reconocimos”, escribió.

PUBLICIDAD

El exmandatario señaló que una posibilidad adicional sería conformar una instancia independiente para revisar los cuestionamientos; y agregó que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, debe mantenerse conforme a las disposiciones legales vigentes. “Mientras tanto, el proceso de empalme entre el gobierno saliente y entrante debe seguir porque así lo ordenan las leyes (números 951 de 2005, 152 de 1994, 1474 de 2011 y 1757 de 2015) y porque asegura la continuidad democrática que ha sostenido la institucionalidad colombiana durante muchos años”, manifestó.

Samper pidió que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante continúe conforme a la ley - crédito @ernestosamperp/X
Samper pidió que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante continúe conforme a la ley - crédito @ernestosamperp/X

Samper sostuvo además que ese proceso debería comenzar con un encuentro entre ambos mandatarios. “Para que este empalme sea productivo y transparente debe empezar por una reunión entre los presidentes entrante y saliente”, expresó.

En el video insistió en la importancia de ese acercamiento institucional. “En segundo lugar, es importante que siga el empalme. El empalme no es, eh, una decisión voluntaria. Está consagrado en las leyes para que se mantenga un hilo de continuidad democrática que le ha hecho mucho bien al país desde hace muchísimos años. Y ese empalme debe empezar por una reunión de los dos presidentes. Esa fotografía es fundamental para asegurar la despolarización del país”, afirmó.

Asimismo, agregó que ese encuentro no implica que las partes abandonen sus diferencias políticas. No es que cada uno renuncie a sus diferencias, pero sí renuncie a seguirlas tramitando de manera agresiva, de manera violenta, despolarizando la situación que se creó en la campaña y creando espacios de convivencia. Nada más, pero tampoco nada menos”, concluyó.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS
Petro insistió en que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y aseguró que las evidencias de las presuntas irregularidades serán entregadas por la bancada del Pacto Histórico con el apoyo de equipos de testigos digitales - crédito Sergio Acero y Enea Lebrun/REUTERS

El pronunciamiento de Samper se produjo después de que Petro reiterara sus denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales. En una serie de publicaciones, Petro aseguró que dispone de información sobre una presunta manipulación de los escrutinios mediante algoritmos. Según afirmó, nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

El mandatario también sostuvo que esa supuesta alteración habría permitido modificar el resultado electoral mediante el uso de registros de ciudadanos que no votaron y otras irregularidades que, según sus afirmaciones, se habrían presentado tanto en mesas del exterior como en diferentes regiones del país.

Además, señaló que la empresa que, según su versión, suministró esos algoritmos sería una firma de inteligencia privada israelí denominada BlackCube y afirmó que los organismos judiciales de Colombia y de Estados Unidos recibirán las pruebas que, según indicó, sustentan sus denuncias.

En otra de sus publicaciones, el presidente manifestó que “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, y convocó a las mayorías nacionales a participar en movilizaciones el próximo 20 de julio.

Temas Relacionados

Ernesto SamperFraude electoralGustavo PetroCNERegistraduríaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francisco Barbosa recordó la advertencia sobre la conducta de Gustavo Petro al dejar el poder: “Es un enemigo de la Constitución y la ley”

El exfiscal habló sobre posibles delitos cometidos por el jefe de Estado si sigue desconociendo el resultado electoral y se obstaculiza la transmisión del poder, en medio de las declaraciones del líder de izquierda, que llamó a la resistencia civil a sus simpatizantes

Francisco Barbosa recordó la advertencia sobre la conducta de Gustavo Petro al dejar el poder: “Es un enemigo de la Constitución y la ley”

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Dos selecciones invictas se enfrentan en el BC Place por un lugar entre los ocho mejores de la Copa de la FIFA y el ganador se medirá con Argentina

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Aplazan audiencia de escucha de testimonios en el proceso penal contra Álvaro Uribe; el expresidente se pronunció: “Imposible defenderme”

El exmandatario es investigado por la presunta conformación de un grupo paramilitar, dos masacres y el homicidio de un defensor de derechos humanos

Aplazan audiencia de escucha de testimonios en el proceso penal contra Álvaro Uribe; el expresidente se pronunció: “Imposible defenderme”

Ella es Katia Itzel, la árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

La terna central estará comandado por el salvadoreño Iván Bartón, el primero en aplicar la ley Prestiani en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ella es Katia Itzel, la árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

Sinuano Día resultados de hoy martes 7 de julio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy martes 7 de julio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugué más desde el corazón”

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugué más desde el corazón”

Creadora de contenido se fue en contra de Taliana Vargas por asegurar que están evitando que “el país caiga en el comunismo”: “Te lo explico con plastilina”

Esta fue la apuesta que aceptó Manuel Turizo con reconocido presentador español sobre la final de la Copa del Mundo 2026: “Ese día no somos amigos”

Estas son las imágenes de la hija de James Rodríguez y la novia del jugador en pleno Mundial de la Fifa 2026

Pirry por fin contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Deportes

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Ella es Katia Itzel, la árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

Junior, campeón de Colombia, alista la llegada de figura de Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026: de quién se trata

Exfigura de la selección Colombia recordó el gol que le anotó a Suiza en el Mundial de 1994: “No sabía qué hacer”

Davinson Sánchez en el radar del Inter de Milán por su alto nivel con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026