Ernesto Samper pidió a las autoridades responder al “fraude electoral” denunciado por Petro: “No basta con decir que el sistema es sólido y confiable”

Samper afirmó que la respuesta de las autoridades electorales no debe limitarse a defender la solidez del sistema electoral, sino que debe explicar de forma clara y sustentada los cuestionamientos formulados por el mandatario saliente para brindar certezas a la opinión pública - crédito @ernestosamperp/X

El expresidente de Colombia Ernesto Samper solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil responder de manera técnica y jurídica a las dudas planteadas por el presidente saliente, Gustavo Petro, sobre la legitimidad de las elecciones del 21 de junio de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella.

La petición fue realizada mediante un video publicado en su cuenta de X y acompañada de un mensaje escrito en el que sostuvo que los cuestionamientos formulados por el jefe de Estado deben recibir una respuesta institucional. Además, propuso que, de forma alternativa o complementaria, se conforme una comisión de expertos nacionales e internacionales para analizar las denuncias y despejar los interrogantes sobre el proceso electoral.

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En el video, Samper señaló que las denuncias expresadas por el mandatario no deben quedar sin respuesta. “Las dudas y denuncias que ha expresado el presidente Petro sobre las pasadas elecciones no pueden quedar en el aire. Necesitan ser respondidas, bien sea por las autoridades electorales y el registrador o creando una comisión de expertos internacionales que de una vez por todas zanje definitivamente esta incertidumbre que se ha creado alrededor de las elecciones pasadas”, afirmó el expresidente.

Samper pidió una respuesta institucional

Las declaraciones de Samper se conocieron después de que Gustavo Petro reiterara sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr y Colprensa

Junto con la grabación, Samper publicó un mensaje en el que reiteró que las autoridades electorales deben pronunciarse frente a los señalamientos realizados por el presidente saliente. “Las dudas sobre la legitimidad de las elecciones expresadas por el presidente Gustavo Petro deben ser contestadas por el CNE y el registrador nacional. No basta simplemente con decir y repetir que el sistema electoral colombiano es sólido y confiable. La opinión pública tiene derecho a conocer una respuesta técnica y jurídica a las dudas expresadas por el presidente, en relación con la legitimidad de las elecciones que muchos reconocimos”, escribió.

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El exmandatario señaló que una posibilidad adicional sería conformar una instancia independiente para revisar los cuestionamientos; y agregó que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, debe mantenerse conforme a las disposiciones legales vigentes. “Mientras tanto, el proceso de empalme entre el gobierno saliente y entrante debe seguir porque así lo ordenan las leyes (números 951 de 2005, 152 de 1994, 1474 de 2011 y 1757 de 2015) y porque asegura la continuidad democrática que ha sostenido la institucionalidad colombiana durante muchos años”, manifestó.

Samper pidió que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante continúe conforme a la ley - crédito @ernestosamperp/X

Samper sostuvo además que ese proceso debería comenzar con un encuentro entre ambos mandatarios. “Para que este empalme sea productivo y transparente debe empezar por una reunión entre los presidentes entrante y saliente”, expresó.

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En el video insistió en la importancia de ese acercamiento institucional. “En segundo lugar, es importante que siga el empalme. El empalme no es, eh, una decisión voluntaria. Está consagrado en las leyes para que se mantenga un hilo de continuidad democrática que le ha hecho mucho bien al país desde hace muchísimos años. Y ese empalme debe empezar por una reunión de los dos presidentes. Esa fotografía es fundamental para asegurar la despolarización del país”, afirmó.

Asimismo, agregó que ese encuentro no implica que las partes abandonen sus diferencias políticas. “No es que cada uno renuncie a sus diferencias, pero sí renuncie a seguirlas tramitando de manera agresiva, de manera violenta, despolarizando la situación que se creó en la campaña y creando espacios de convivencia. Nada más, pero tampoco nada menos”, concluyó.

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Petro insistió en que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y aseguró que las evidencias de las presuntas irregularidades serán entregadas por la bancada del Pacto Histórico con el apoyo de equipos de testigos digitales - crédito Sergio Acero y Enea Lebrun/REUTERS

El pronunciamiento de Samper se produjo después de que Petro reiterara sus denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales. En una serie de publicaciones, Petro aseguró que dispone de información sobre una presunta manipulación de los escrutinios mediante algoritmos. Según afirmó, “nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

El mandatario también sostuvo que esa supuesta alteración habría permitido modificar el resultado electoral mediante el uso de registros de ciudadanos que no votaron y otras irregularidades que, según sus afirmaciones, se habrían presentado tanto en mesas del exterior como en diferentes regiones del país.

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Además, señaló que la empresa que, según su versión, suministró esos algoritmos sería una firma de inteligencia privada israelí denominada BlackCube y afirmó que los organismos judiciales de Colombia y de Estados Unidos recibirán las pruebas que, según indicó, sustentan sus denuncias.

En otra de sus publicaciones, el presidente manifestó que “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, y convocó a las mayorías nacionales a participar en movilizaciones el próximo 20 de julio.