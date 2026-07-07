Colombia

Asocapitales rechazó las declaraciones de Petro sobre un supuesto fraude electoral y respaldó la elección de Abelardo de la Espriella: “Preserevar el orden constitucional”

El presidente Gustavo Petro ha expresado en su cuenta oficial de X que hubo un supuesto fraude electoral y que el ganador de las elecciones fue Iván Cepeda

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- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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Asocapitales rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral y respaldó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente y José Manuel Restrepo como vicepresidente.

La asociación de ciudades capitales expresó su apoyo a la legitimidad del proceso y afirmó: “Rechazamos cualquier intento de desconocer los resultados”.

La organización instó a todos los sectores políticos a reconocer el resultado de las urnas, preservar el orden constitucional y trabajar por la gobernabilidad democrática del país.

Asocapitales - crédito @Asocapitales/X
Asocapitales - crédito @Asocapitales/X

“Desde Asocapitales respaldamos la legitimidad del proceso electoral mediante el cual fueron elegidos democráticamente el Presidente Electo, Abelardo de la Espriella, y el Vicepresidente Electo, José Manuel Restrepo. Asimismo, rechazamos cualquier intento de desconocer los resultados expresados libremente por los colombianos en las urnas”, señaló Asocapitales.

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También indicó que cualquier controversia debe resolverse por vías legales e institucionales, y reafirmó su disposición a contribuir a la estabilidad y el desarrollo nacional.

“Las ciudades capitales hacen un llamado a todos los sectores políticos a reconocer los resultados, preservar el orden constitucional y trabajar conjuntamente por la gobernabilidad democrática del país”, señaló Asocapitales.

Asocapitales - crédito @Asocapitales/X
Asocapitales hacen un llamado a todos los sectores políticos a reconocer los resultados, preservar el orden constitucional y trabajar conjuntamente por la gobernabilidad democrática del país - crédito @Asocapitales/X

La Federación Colombiana de Municipios también se pronunció, rechazando cualquier intento de deslegitimar el proceso democrático o de desconocer la decisión de los ciudadanos, ratificada por el Consejo Nacional Electoral. En su comunicado, la entidad advirtió que las diferencias políticas no deben poner en duda la institucionalidad ni generar incertidumbre sobre el funcionamiento de las autoridades electorales.

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“La Federación Colombiana de Municipios rechaza con absoluta firmeza cualquier intento de deslegitimar el proceso democrático colombiano o de desconocer la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas y ratificada por el Consejo Nacional Electoral por fuera de los canales establecidos por la Constitución y la le”, indicaron.

Fedemunicipios pidió al Gobierno nacional actuar con responsabilidad y garantizar una transición democrática, pacífica y transparente, en línea con la entrega del mando presidencial prevista para el 7 de agosto. Los alcaldes reiteraron el deber de defender las instituciones, la Constitución y la voluntad popular, e hicieron un llamado a evitar escenarios de confrontación.

“Las diferencias políticas no pueden convertirse en un pretexto para poner en entredicho la institucionalidad, generar incertidumbre o desconocer el funcionamiento de las autoridades electorales. Exigimos al Gobierno Nacional actuar con responsabilidad histórica, respetar el orden constitucional y garantizar una transición democrática, pacífica transparente, cumpliendo con la entrega del mando presidencial el próximo 7 de agosto, tal como lo ordena la Constitución Política”, señalaron.

y agregaron: “Los alcaldes de Colombia, como primeras autoridades de sus municipios y guardianes de la institucionalidad en los territorios, reiteran que la democracia se defiende respetando las instituciones, la Constitución y la voluntad popular, no promoviendo escenarios de confrontación o incertidumbre”.

Federación Colombiana de Municipios - crédito Federación Colombiana de Municipios
Fedemunicipios pidió al Gobierno nacional actuar con responsabilidad y garantizar una transición democrática, pacífica y transparente, en línea con la entrega del mando presidencial prevista para el 7 de agosto - crédito Federación Colombiana de Municipios

Ambas organizaciones coincidieron en que las diferencias deben resolverse por canales institucionales y dentro del orden constitucional. El pronunciamiento concluyó con un mensaje en defensa del Estado de Derecho y de la primacía del mandato ciudadano.

“La Federación Colombiana de Municipios hace un llamado a todos los colombianos y a las instituciones del Estado para cerrar filas en defensa de la democracia. Ningún interés político, ninguna diferencia ideológica y ningún dirigente, sin excepción, puede estar por encima de la Constitución, del Estado de Derecho y del mandato soberano de los ciudadanos”, expresaron.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en un supuesto fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026, que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella.

En respuesta al comunicado del Partido Conservador, que calificó como “graves e irresponsables” las declaraciones del presidente colombiano por no reconocer la victoria de De la Espriella, el jefe de Estado saliente afirmó: “Claro que mis declaraciones son graves, Pero no irresponsables, están completamente probadas (sic)”.

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