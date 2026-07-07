Reconocido restaurante en Cartagena fue intervenido por ofrecer en su menú carne de especies protegidas: ponche, conejo, armadillo y ñeque

Las autoridades decomisaron de forma preventiva carne de fauna silvestre que se ofrecía para consumo humano en el restaurante - crédito Policía Ambiental

La Guardia Ambiental y EPA (Establecimiento Público Ambiental), en conjunto con la Policía Ambiental y de Carabineros de Cartagena, actuaron tras recibir una denuncia ciudadana sobre un restaurante que ofrecía carne de animales silvestres.

Durante la inspección que se llevó a cabo en el establecimiento en el barrio Escallón Villa, los agentes detectaron y decomisaron carne de especies protegidas como ponche, conejo, armadillo y ñeque, que estaba lista para consumo humano.

La evidencia de la actividad ilegal no solo se encontraba en los productos almacenados, sino también en la cartelera promocional visible en el exterior del establecimiento.

Las autoridades trasladaron los productos incautados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cartagena. Allí, la carne quedó bajo custodia del organismo ambiental, que iniciará el proceso sancionatorio previsto en la legislación.

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El menú del restaurante en Cartagena incluía especies como ponche, conejo, armadillo y ñeque - crédito @PoliciaMedellin / X

La comercialización y consumo de carne de fauna silvestre representa una violación directa a las normas ambientales colombianas. Las autoridades enfatizan que tanto la caza como la tenencia y venta de estos animales constituyen delitos sancionables.

La Policía Ambiental y EPA Cartagena insisten en que la protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida, e invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad similar para garantizar la conservación de la fauna silvestre y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Las consecuencias del tráfico ilegal de especies en Colombia no solo afectan a la biodiversidad, sino que tienen impacto directo sobre la salud pública. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advierte que esta práctica facilita la propagación de enfermedades zoonóticas y pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.

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Las autoridades han intensificado los controles en rutas clave del país. El Comité Interinstitucional de Control, integrado por entidades tanto nacionales como regionales, coordina operativos y refuerza la presencia en terminales de transporte y mercados. Además, impulsa campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para desalentar la compra y el traslado de animales y plantas protegidas.

La Policía Ambiental y la Guardia Ambiental hallaron carne procesada de esos animales durante la verificación de los productos almacenados- crédito @AnimalesBOG / X

En Colombia, el transporte, comercio o tenencia de fauna silvestre sin los permisos correspondientes constituye un delito sancionado por la ley. Las penas pueden llegar hasta 11 años de prisión y multas equivalentes a 40.000 salarios mínimos legales vigentes.

Policía Nacional capturó a un hombre que transportaba 15 partes de iguana destinadas, para consumo humano

La Policía Nacional detuvo en la Terminal del Norte de Medellín a un hombre que transportaba 15 partes de iguana presuntamente destinadas a la venta para consumo humano. Este caso, detectado durante controles rutinarios, reaviva el debate sobre los delitos contra la biodiversidad y el tráfico de especies silvestres en Colombia.

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Las autoridades informaron que el procedimiento involucró al Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, con apoyo de Sato, un canino ecodetector especializado en la detección de fauna silvestre. El hallazgo se produjo cuando el perro detectó el olor de las piezas de reptil en una caja que llevaba el implicado, quien fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía.

La capitana Stefany Rodríguez relató: “Durante un procedimiento de registro a una caja que transportaba el ciudadano, fueron encontradas 15 partes de iguana, una especie de la fauna silvestre colombiana, que al parecer serían comercializadas para el consumo humano”.

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Capturado por transportar partes de iguanas de manera ilegal - crédito @DenunciasAntio2/X

Rodríguez detalló que la captura fue posible “por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables”. El operativo incluyó la participación activa del canino Sato, entrenado para identificar olores asociados a animales protegidos.

La oficial destacó la importancia de estos controles: “Este resultado operativo es el resultado de los controles que realizamos para contrarrestar el tráfico ilegal de especies con nuestro canino ecodetector, Sato”.

El procedimiento policial responde a la estrategia de frenar el tráfico y el aprovechamiento ilegal de animales silvestres en el país. El hombre detenido enfrentará cargos por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, según lo establece la normativa vigente.

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