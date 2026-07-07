Abelardo de la Espriella explicó porqué no quiso reunirse con Gustavo Petro y volvió a lanzarle advertencia: “Le haré pagar todos sus delitos”

En su intervención, el presidente electo de los colombianos afirmó que Gustavo Petro pagará ante la ley por los presuntos delitos que, según sostuvo, habría cometido - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ofreció una alocución este martes 7 de julio de 2026 para referirse a la suspensión del empalme que su equipo estaba realizando con los delegados del gobierno saliente de Gustavo Petro.

En su extensa intervención pública, el futuro mandatario colombiano explicó las razones por las que, antes de que se formalizara el proceso de transición, no atendió la reunión protocolaria entre mandatarios, al considerar que Petro, junto con Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, estarían planeando un golpe de Estado que pretenda impedir su llegada a la Casa de Nariño.

“Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho como corresponde. Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar”, expresó el eventual jefe de Estado.

PUBLICIDAD

De la Espriella confirmó que no participará en el empalme con el Gobierno saliente porque considera que el oficialismo desconoce al Ejecutivo entrante y el resultado electoral - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

Posteriormente, De la Espriella aseguró que, tras su victoria en las urnas, ya lleva dos terceras partes de su plan para, según él, derrotar al líder progresista. No obstante, sostuvo que, además de sus victorias democráticas, le faltaría una por vía judicial.

“Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”, advirtió.

De igual manera, el presidente electo recalcó que una de sus personalidades es “no ser políticamente correcto”, teniendo en cuenta que su carrera profesional no se basó en la política, y recalcó que las declaraciones de Petro en su contra fue la gran consecuencia para suspender el empalme presidencial.

PUBLICIDAD

“No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Petro, su heredero y quienes los están secundando en este despropósito no son demócratas, de la que se salvó Colombia. Gracias a Dios, los derrotamos. Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente”, comentó.

Imagen de referencia - El presidente electo vinculó su pronunciamiento con los 35 años de la Constitución de 1991 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También el dirigente vinculó ese mensaje con la conmemoración de los 35 años de la Constitución de 1991 y dijo que asumirá la Presidencia “dentro de pocas semanas” con el compromiso de hacer cumplir la Carta Magna.

PUBLICIDAD

“Las constituciones, queridos compatriotas, son el fundamento de la vida republicana. Sobre las constituciones descansan la legitimidad de las instituciones, la libertad de los ciudadanos, la separación de los poderes públicos, la seguridad jurídica y la sana convivencia democrática de todos los asociados”, mencionó.

Sobre las denuncias de fraude, afirmó que forman parte de una estrategia para agitar el escenario político. “Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar al país. Seré un ‘tigre’ defendiendo a Colombia de los golpistas; que nadie dude de ello”, señaló.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso tras recibir su credencial del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de junio, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Garantías para la oposición en su Gobierno

Al referirse al escenario posterior a su posesión, Abelardo de la Espriella aseguró que quienes hoy gobiernan pasarán “dentro de un mes” al lugar que, según dijo, toda democracia reserva para las minorías políticas.

PUBLICIDAD

Por ello, anticipó que, una vez en el cargo, garantizará los derechos de la oposición, aunque advirtió que no permitirá bloqueos, intimidación ni hechos de violencia en el país.

De la Espriella prometió respetar la protesta pacífica y garantizar derechos de la oposición, pero advirtió que su Gobierno no aceptará bloqueos, intimidación ni violencia - crédito Colprensa

“Tendrán, como corresponde, en un Estado de derecho como el nuestro, todas las garantías para expresar sus discrepancias y controversias frente a las decisiones del gobierno. Pero esas garantías tienen un límite que es infranqueable: la Constitución Política. Mi gobierno jamás aceptará las vías de hecho, la intimidación, los bloqueos ni la violencia, aunque pretendan disfrazarla con nombres grandilocuentes y rimbombantes. La protesta pacífica será respetada como lo que es, un derecho. La violencia será enfrentada como delito”, afirmó.

PUBLICIDAD

Finalmente, el presidente electo de Colombia hizo un llamado a la ciudadanía. “Petro es el pasado, nosotros somos el futuro. Falta poco para salir de la patria miseria y empezar a construir juntos la patria milagro que tanto anhelamos. Resistencia constitucional es lo que debemos promover aquellos que defendemos la legalidad, el Estado de derecho. Dios y sus votos, compatriotas, me han puesto aquí para enfrentar al tirano y lo haré como corresponde, no tengan duda de ello”, concluyó.