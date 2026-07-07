Miguel Polo Polo le pidió a Elon Musk suspender las cuentas de X de Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Hoy Colombia lo necesita”

La petición se conoció en medio del anuncio de suspensión del empalme de gobierno - créditos Presidencia de la República | Catalina Olaya / Colprensa | Jim WATSON, Sergei GAPON / AFP

Luego de que la mañana del martes 7 de julio de 2026 el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenara suspender el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, al justificar la medida como una decisión para “proteger los intereses de la Nación”, el excongresista Miguel Polo Polo le hizo una petición a Elon Musk, el empresario norteamericano dueño de X y exconsejero superior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de que le suspenda las cuentas al jefe de Estado, Gustavo Petro.

Además del mandatario colombiano, Polo Polo también le pidió a Musk considerar hacer lo mismo con los perfiles del excandidato presidencial Iván Cepeda, que cayó en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio con De la Espriella; además de otros líderes del Pacto Histórico, movimiento afín a Petro y con corte progresista y de izquierda.

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“Señor @elonmusk, hoy Colombia lo necesita. Le solicitamos formalmente que suspenda las cuentas de @petrogustavo, @IvanCepedaCast y demás líderes del @PactoCol”, inicia el mensaje de Polo Polo que publicó en X horas después del anuncio hecho por De la Espriella en X, y que confirmó el vicepresidente electo y líder del equipo de empalme de gobierno, José Manuel Restrepo.

En la misma publicación, Polo Polo le argumentó a Musk que están circulando “mensajes incendiarios que están difundiendo a través de su red social X están poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana y alentando hechos de violencia en las calles del país”.

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Polo Polo le hizo la petición a Musk vía X la mañana del martes 7 de julio de 2026 - crédito @MiguelPoloP/X

Por lo anterior, el exrepresentante a la Cámara le dijo a Musk al final de su mensaje que, “como propietario de la plataforma, tiene la responsabilidad de impedir que esta sea utilizada para promover mensajes que puedan agravar la crisis y afectar una transición pacífica del poder”.

Para cerrar, Polo afirmó que “Colombia necesita que prevalezcan la institucionalidad, la democracia y la paz”.

El mensaje se conoció en medio de una escalada política que también incluyó declaraciones de su equipo sobre una eventual extradición del actual mandatario cuando deje el poder, y en concreto de Carlos Alonso Lucio.