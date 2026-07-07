Colombia

Miguel Polo Polo le pidió a Elon Musk suspender las cuentas de X de Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Hoy Colombia lo necesita”

El excongresista colombiano también le dijo al exconsejero superior del presidente de Estados Unidos que haga lo mismo con algunos líderes del Pacto Histórico

Guardar
Google icon
La petición se conoció en medio del anuncio de suspensión del empalme de gobierno - créditos Presidencia de la República | Catalina Olaya / Colprensa | Jim WATSON, Sergei GAPON / AFP
La petición se conoció en medio del anuncio de suspensión del empalme de gobierno - créditos Presidencia de la República | Catalina Olaya / Colprensa | Jim WATSON, Sergei GAPON / AFP

Luego de que la mañana del martes 7 de julio de 2026 el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenara suspender el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, al justificar la medida como una decisión para “proteger los intereses de la Nación”, el excongresista Miguel Polo Polo le hizo una petición a Elon Musk, el empresario norteamericano dueño de X y exconsejero superior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de que le suspenda las cuentas al jefe de Estado, Gustavo Petro.

Además del mandatario colombiano, Polo Polo también le pidió a Musk considerar hacer lo mismo con los perfiles del excandidato presidencial Iván Cepeda, que cayó en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio con De la Espriella; además de otros líderes del Pacto Histórico, movimiento afín a Petro y con corte progresista y de izquierda.

PUBLICIDAD

“Señor @elonmusk, hoy Colombia lo necesita. Le solicitamos formalmente que suspenda las cuentas de @petrogustavo, @IvanCepedaCast y demás líderes del @PactoCol”, inicia el mensaje de Polo Polo que publicó en X horas después del anuncio hecho por De la Espriella en X, y que confirmó el vicepresidente electo y líder del equipo de empalme de gobierno, José Manuel Restrepo.

En la misma publicación, Polo Polo le argumentó a Musk que están circulando “mensajes incendiarios que están difundiendo a través de su red social X están poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana y alentando hechos de violencia en las calles del país”.

PUBLICIDAD

Polo Polo le hizo la petición a Musk vía X la mañana del martes 7 de julio de 2026 - crédito @MiguelPoloP/X
Polo Polo le hizo la petición a Musk vía X la mañana del martes 7 de julio de 2026 - crédito @MiguelPoloP/X

Por lo anterior, el exrepresentante a la Cámara le dijo a Musk al final de su mensaje que, “como propietario de la plataforma, tiene la responsabilidad de impedir que esta sea utilizada para promover mensajes que puedan agravar la crisis y afectar una transición pacífica del poder”.

Para cerrar, Polo afirmó que “Colombia necesita que prevalezcan la institucionalidad, la democracia y la paz”.

El mensaje se conoció en medio de una escalada política que también incluyó declaraciones de su equipo sobre una eventual extradición del actual mandatario cuando deje el poder, y en concreto de Carlos Alonso Lucio.

Temas Relacionados

Suspensión de empalme de gobiernoAbelardo de la EspriellaGustavo PetroMiguel Polo PoloElon MuskSuspensión de cuentas de XIván CepedaPacto HistóricoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro

Pizarro fue comandante de la guerrilla del M-19 y fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial de Colombia

Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro

El comité de empalme pidió a la Procuraduría acompañar posibles sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella

La solicitud enviada el 7 de julio en Bogotá plantea que el Ministerio Público participe con su función preventiva para sumar controles en las jornadas de trabajo

El comité de empalme pidió a la Procuraduría acompañar posibles sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella oficializó a seis nuevos ministros: confirmó a Viviane Morales como jefa de la cartera de Educación

El exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán liderará la cartera de Vivienda, mientras que Iván Cancino asumirá el Ministerio de Justicia

Abelardo de la Espriella oficializó a seis nuevos ministros: confirmó a Viviane Morales como jefa de la cartera de Educación

Álvaro Uribe volvió a referirse a su proceso ante la justicia por supuestas alianzas con el paramilitarismo: “Una infamia contra mí”

El exmandatario aseguró que teme que puedan estar usando su proceso para cobrar venganza por los recientes resultados electorales que dejó por fuera al Pacto Histórico del Gobierno nacional

Álvaro Uribe volvió a referirse a su proceso ante la justicia por supuestas alianzas con el paramilitarismo: “Una infamia contra mí”

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Tras más de una década con reportajes que incomodaron al poder, explicó que las oportunidades para volver a la televisión se esfumaron. Hoy, con millones de seguidores, apuesta por plataformas digitales para seguir contando historias

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

El anillo en oro blanco e incrustaciones de diamantes que le regalaron a Daniel Muñoz, una de las figuras de Colombia en el Mundial 2026: “De locos”

Westcol reveló a cuál equipo apoyaría en caso de que Colombia quede eliminada del Mundial 2026: “Le ha tocado fácil”

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Deportes

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Si Colombia derrota a Suiza, esta sería la millonada que ganaría por clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026

Etapa 4 del Tour de Francia: Mads Pedersen ganó en Foix, Torstein Træen es el nuevo líder y así le fue a los colombianos

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de figura de Suiza poco antes del partido contra Colombia: “Parece que el brujo está entre nosotros”

Exfutbolista colombo-suizo eligió a los europeos como favoritos del duelo del Mundial 2026: “Estilo de juego dominante”