Tres comerciantes del Huila fueron secuestrados y asesinados en Cauca: Indepaz reporta la masacre 69

Las autoridades investigan qué grupo armado ilegal estaría detrás del triple homicidio ocurrido entre los municipios de Corinto y Miranda. - crédito REUTERS/Jose Luis Gonzalez | Archivo

Tres comerciantes oriundos del Huila fueron encontrados sin vida en el norte del Cauca luego de haber sido reportados como desaparecidos mientras realizaban actividades comerciales en la región.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas habrían sido secuestradas por un grupo armado ilegal, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas con arma de fuego, en un hecho que fue catalogado como la masacre número 69 registrada en Colombia durante 2026.

Las víctimas habían viajado al norte del Cauca por actividades comerciales

Según la información entregada por Indepaz y las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de aproximadamente 40 años; y Jhon Bastos, de 35 años, quienes, de manera preliminar, habían llegado desde el departamento del Huila para desarrollar actividades comerciales en los municipios de Corinto y Miranda, en el norte del Cauca.

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Las investigaciones indican que los tres hombres fueron interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal que opera en esa zona, quienes los retuvieron y los trasladaron hacia la parte alta del área rural. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellos.

Los familiares habían reportado su desaparición luego de perder comunicación con los comerciantes el pasado 26 de junio, iniciando una búsqueda a través de redes sociales con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, durante la mañana del sábado 4 de julio recibieron la confirmación del trágico desenlace.

Los cuerpos fueron hallados en zona rural de Corinto y Miranda, donde habitantes de la región colaboraron en su traslado hasta Medicina Legal. - crédito CTI de la Fiscalía

Los cuerpos fueron hallados en Corinto y Miranda

De acuerdo con las autoridades, dos de los cuerpos fueron encontrados en el sector de El Barranco, en jurisdicción de Corinto, mientras que el tercero fue hallado en una zona rural del municipio de Miranda.

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Debido a las complejas condiciones de seguridad y las dificultades para acceder a estos sectores, fueron habitantes de la región quienes colaboraron en el traslado de los cadáveres hasta la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde posteriormente pudieron ser identificados por sus familiares.

“Como acá en Corinto y Miranda no puede estar la Fiscalía, menos la fuerza pública, entonces, los mismos pobladores facilitaron el traslado de los cadáveres hacia Medicina Legal, ahí ya nos comunicaron a nosotros y claro, con las fotos que nos dieron de los hallazgos, comprobamos que son ellos”, indicaron los seres queridos y allegados, quienes adelantan la búsqueda de estas personas según El País.

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Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban evidentes signos de tortura, además de heridas ocasionadas con arma de fuego, lo que hace parte de las evidencias que serán analizadas dentro de la investigación.

Según información conocida por funcionarios judiciales, los responsables habrían retirado los documentos de identidad de las víctimas antes de abandonar los cuerpos en distintos puntos del norte del departamento.

“El reporte que tenemos es que encontraron dos cuerpos en el sector de El Barranco y otro en Miranda, pero por el momento no tenemos información de las identidades de las víctimas porque les quitaron los documentos, solo dejaron sus cadáveres en estos lugares”, agregaron los funcionarios judiciales según el medio.

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Los familiares identificaron los cuerpos en Medicina Legal de Santander de Quilichao, tras varios días de búsqueda por su desaparición. - crédito Archivo Colprensa

Investigan qué grupo armado sería el responsable

De manera preliminar, líderes sociales de la región indicaron que los comerciantes habrían sido retenidos por una de las organizaciones armadas ilegales que actualmente se disputan el control territorial entre Corinto y Miranda, cuando, al parecer, realizaban una actividad comercial relacionada con la venta de rifas.

Mientras tanto, la Fiscalía y las autoridades competentes avanzan en las investigaciones para establecer cuál estructura armada sería la responsable del triple homicidio y esclarecer los móviles del crimen.

Indepaz reportó el caso como la masacre número 69 registrada en Colombia durante 2026. - crédito Indepaz

Indepaz advirtió sobre el riesgo de violencia en la zona

Al reportar el caso, Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 019 de 2024, en la que advierte sobre el riesgo extraordinario que enfrenta la población del municipio de Corinto debido a la confrontación entre estructuras armadas ilegales.

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Según la organización, el documento alerta sobre la presencia del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC) y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, además de bandas de carácter local, que mantienen disputas por el control territorial y ejercen restricciones a la movilidad, imposición de normas ilegales y otras afectaciones contra las comunidades.

La Defensoría también ha advertido sobre riesgos de reclutamiento forzado, confinamiento, instalación de minas antipersonal y amenazas contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, razón por la cual solicitó una respuesta urgente del Estado para fortalecer las medidas de protección en esta zona del norte del Cauca.

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Con este caso, Indepaz confirmó que ya son 69 las masacres registradas en Colombia durante 2026, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen y garantizar justicia para las familias de las tres víctimas.