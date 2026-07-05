Colombia

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Medellín este 5 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este domingo 5 de julio, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Medellín.

En Medellín se prevé una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 78% en el transcurso del día y del 94% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Durante el día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la madrugada la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

PUBLICIDAD

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres comerciantes del Huila fueron secuestrados y asesinados en Cauca: Indepaz reporta la masacre 69

Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde finales de junio mientras realizaban actividades comerciales en el norte del departamento

Tres comerciantes del Huila fueron secuestrados y asesinados en Cauca: Indepaz reporta la masacre 69

Gustavo Petro aceptó la renuncia de Patricia Duque al Ministerio del Deporte y designa ministro encargado

La exfuncionaria confirmó que su salida se hizo efectiva de manera inmediata, presentó un balance de los principales logros alcanzados durante su gestión y aseguró que dejó listo el proceso de empalme para facilitar la transición en la cartera

Gustavo Petro aceptó la renuncia de Patricia Duque al Ministerio del Deporte y designa ministro encargado

Resultado Lotería del Cauca hoy 4 de julio

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultado Lotería del Cauca hoy 4 de julio

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 4 de julio

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 4 de julio

Elecciones atípicas en San Andrés: inicia la jornada con ley seca, biometría y un amplio despliegue de seguridad

Más de 53.800 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo gobernador del Archipiélago tras la nulidad de los comicios de 2023

Elecciones atípicas en San Andrés: inicia la jornada con ley seca, biometría y un amplio despliegue de seguridad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Yuli Ruíz revivió su drama durante el terremoto de Armenia de 1999, luego de ver las imágenes en Venezuela: “La casa se derrumbó por completo”

Shakira celebró con un “trencito” la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026

La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

Deportes

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’

Ghana superó a Portugal en un aspecto durante el partido ante la selección Colombia en el Mundial 2026: tiene más volumen ofensivo