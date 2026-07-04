Senador del Pacto Histórico propuso que Iván Cepeda considere una candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2027: “El progresismo requiere empezar a trabajar”

La propuesta se divulgó en un video y en publicaciones en X, y abrió una discusión en el Pacto Histórico sobre el rol del dirigente entre el Congreso y un proyecto distrital - crédito @ferneysilvaid/X

El senador del Pacto Histórico Ferney Silva propuso que el excandidato presidencial Iván Cepeda considere una candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2027. La idea abrió un debate dentro del progresismo, en un momento que coincide con la reorganización de ese sector tras la derrota presidencial del 21 de junio de 2026 y con la aceptación de la curul en el Senado que le corresponde al dirigente por el estatuto de oposición.

La invitación, difundida en un video y en mensajes publicados en X, no ha recibido respuesta pública de Cepeda. Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre una eventual aspiración a suceder a Carlos Fernando Galán en la capital.

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Silva planteó la propuesta en una etapa temprana del calendario electoral: las elecciones regionales de 2027 definirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031. En ese entorno, partidos y movimientos apenas comienzan a perfilar nombres y estrategias.

Según el congresista, la postulación no responde a un cálculo electoral, sino a la necesidad de que Bogotá tenga “un administrador transparente” que enfrente la corrupción. También sostuvo que la capital requiere un liderazgo capaz de dar debates sobre desigualdad, inseguridad y modelo de ciudad.

La propuesta del senador Ferney Silva sobre Iván Cepeda abrió una discusión en el progresismo tras la derrota presidencial del 21 de junio de 2026 - crédito @ferneysilvaid/X

La discusión surgió pocos días después de la segunda vuelta presidencial, en la que Cepeda perdió la Presidencia frente a Abelardo de la Espriella. Ese resultado abrió una discusión inmediata sobre el reacomodo del liderazgo de la izquierda en Bogotá, uno de sus principales bastiones electorales.

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De acuerdo con los reportes presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el político ya aceptó la curul que le corresponde por haber obtenido la segunda votación más alta del país. La propuesta de Silva busca, aun así, redirigir su proyección política hacia el gobierno distrital.

En el mensaje con el que hizo pública su idea, el senador dijo: “Voy a decir algo que muchos están pensando, pero no se atreven a decir. Creo que Iván Cepeda debería de considerar aspirar a la Alcaldía de Bogotá”.

Así mismo, añadió: “Y no lo digo desde el cálculo electoral, lo digo porque Bogotá necesita un administrador transparente, que luche contra la corrupción, que conozca Bogotá y que desde ahí se pueda equilibrar la lucha y las reivindicaciones sociales desde la ciudad más importante de nuestro país”.

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El congresista Ferney Silva también justificó su planteamiento en la relación de Cepeda con la ciudad. “Iván nació en Bogotá, conoce sus barrios, los ha recorrido y sabe la importancia de que lo que se hace en Bogotá impacta en toda Colombia”, afirmó.

Ferney Silva sostuvo que Bogotá necesita un administrador transparente que enfrente la corrupción y conozca la ciudad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El senador del Pacto Histórico sostuvo que el cargo trasciende la gestión local y funciona como un escenario donde se disputan debates nacionales. En su argumento, la capital concentra discusiones sobre desigualdad, seguridad y el tipo de desarrollo urbano que puede influir en el resto del país.

“La Alcaldía de Bogotá no es una alcaldía cualquiera. Aquí es donde se libra el debate sobre la desigualdad, la inseguridad, sobre el modelo de ciudad que queremos, pero también sobre el país que vamos a impactar”, expresó el congresista.

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Para Silva, esa condición obliga al progresismo a comenzar desde ahora la construcción de una estrategia territorial. En esa línea, afirmó: “El progresismo requiere empezar a trabajar, a seguir defendiendo las reivindicaciones sociales desde la ciudad más importante de Colombia”, expresó el senador.

El senador Ferney Silva afirmó que la Alcaldía de Bogotá concentra debates sobre desigualdad, inseguridad y modelo de ciudad con impacto nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa/@ferneysilvaid/X

El legislador cerró su planteamiento con una definición de lo que, a su juicio, necesita la ciudad en la oposición. “Mientras algunos convierten la política en polarización e insultos, Bogotá requiere una oposición seria, con argumentos, con experiencia, pero sobre todo, con soluciones”, dijo en el video.

La propuesta, según el propio senador, parte de la idea de que Cepeda reúne esas condiciones. Por ahora, el debate sigue abierto entre dirigentes y bases del Pacto Histórico, que evalúan si el dirigente debe mantenerse como jefe de la oposición legislativa en el Congreso de la Republica o convertirse en una carta para disputar el segundo cargo ejecutivo de mayor relevancia del país.

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