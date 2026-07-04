Pedro Sánchez defendió contratación para la compra del Escudo Nacional Antidrones: “¿Quieren que asesinen a colombianos?”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el suspender la contratación del escudo antidrones pone en riesgo a la fuerza pública y a los civiles - crédito @mindefensa/X

Hay dudas sobre el proyecto Escudo Nacional Antidrones impulsado por el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui hizo un llamado a la administración entrante de Abelardo de la Espriella para que revise la iniciativa.

De acuerdo con la información que expuso en un comunicado, es necesario verificar que la contratación para el desarrollo del proyecto cumpla con todos los requerimientos establecidos. De esta manera, se protegerían $800.000 millones destinados como inversión para la primera fase y otros $6,3 billones que se proyectan para las etapas posteriores.

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“No estamos cuestionando la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Colombia necesita con urgencia un sistema eficaz para enfrentar la creciente amenaza de los drones. Lo que estamos pidiendo es que el nuevo Gobierno no firme a ciegas un proceso estructurado por la administración saliente sin verificar que cumple con los más altos estándares de transparencia, competencia y conveniencia para el país”, precisó el congresista, citado en el comunicado.

José Jaime Uscátegui pidió al nuevo gobierno revisar el contrato del Escudo Nacional Antidrones antes de comprometer recursos millonarios - crédito Prensa José Jaime Uscátegui

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre la desconfianza que hay alrededor del proyecto. En declaraciones que dio ante la prensa, explicó que si lo que se pretende es que se suspenda todo el proceso para la adquisición del Escudo Nacional Antidrones, se está poniendo en riesgo a la población civil y a los integrantes de la fuerza pública que se beneficiarán con esa estrategia de defensa.

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El funcionario recordó que los ataques con drones por parte de los grupos armados que operan en el país persisten y son muy constantes, por lo que se requiere de la implementación del proyecto para mejorar las condiciones de seguridad en el territorio.

“Aquella persona que diga que se suspenda todo este proceso de compra del escudo antidrones es un irresponsable. ¿Quiere poner en riesgo la vida de nuestros militares y policías? Cada 13 horas tenemos un intento de ataques con drones. ¿Quieren que asesinen a colombianos?”, cuestionó el jefe de la cartera a los medios de comunicación.

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El ministro de Defensa informó que cada 13 horas se registran intentos de ataques con drones - crédito @StateINL/X

Según explicó, la iniciativa fue anunciada por el Gobierno nacional en diciembre de 2025, lo que quiere decir que todo el proceso para la puesta en marcha del proyecto empezó hace más de seis meses. Además, recalcó que el Estado ha estado adquiriendo capacidades de antidrones desde hace varios años.

También calificó como una “irresponsabilidad” que se ponga en duda todo lo que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa en pro de esta estrategia de defensa, teniendo en cuenta que se destinaron $13 billones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para ello.

En ese sentido, cuestionó a quienes parecen tener desconfianza en el proyecto y la manera como el Gobierno está gestionando su ejecución. Advirtió sobre todo tipo de consecuencias que pueden surgir en materia de seguridad si se suspende el proyecto y se pone en duda la labor de la cartera.

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La adquisición del sistema antidrones implicó una inversión de $13 billones del Conpes - crédito Luisa González/Reuters

“¿Quieren que no le demos blindados a nuestros soldados para que se muevan? ¿Quieren que no le demos blindados a nuestros policías? ¿Quieren entonces que vayan en camiones y los maten? ¿Quieren que no tengan helicópteros que vamos a adquirir para que se muevan rápidamente y protejan a colombianos? ¿Quieren que no tengan aeronaves? ¿Quieren que no tengan drones? ¿Quieren que no tengan tecnología de punta? ¿Quieren que no tengan mejores fusiles?”, preguntó Pedro Sánchez.

El ministro insistió en que las advertencias sobre posibles irregularidades en la contratación para la adquisición del Escudo Nacional Antidrones y otros procesos ponen en peligro a los uniformados.

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“Eso es una irresponsabilidad. Eso es poner en grave riesgo no solamente la vida de nuestros militares y policías, eso es poner en grave riesgo el cumplimiento de la misión constitucional”, señaló el ministro de Defensa ante la prensa.