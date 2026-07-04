Otty Patiño aseguró que ‘Zarco Aldinever’, señalado de dar la orden del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, está muerto

Otty Patiño, alias Zarco Aldinever y Miguel Uribe Turbay - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa-Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram)

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, informó que José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, jefe de la Segunda Marquetalia y que fue señalado de ordenar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, murió a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su cuerpo fue arrojado al río Arauca, según fuentes directas.

Patiño precisó en entrevista con Semana que el hecho ocurrió en los Llanos Orientales y que el cadáver no fue enterrado. Además, anticipó que dejará un informe de empalme, aunque aún no sabe a qué instancia lo entregará ante la posible desaparición de la Consejería para la Paz en el nuevo Gobierno.

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En sus declaraciones, abordó la situación de la Segunda Marquetalia, el estado de los diálogos con grupos armados y el balance de la política de Paz Total, destacando que la fuerza por sí sola no es suficiente para acabar con la guerra en los territorios y que se deben reconocer las transformaciones ya alcanzadas.

El Zarco, jefe militar de la Segunda Marquetalia, y el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado que ha puesto en alerta la seguridad de líderes políticos en Colombia - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram

Otty Patiño ubicó la muerte de ‘Zarco Aldinever’ en una acción del ELN

Consultado por el paradero de “Zarco Aldinever”, el alto comisionado para la Paz respondió con una definición cerrada sobre la información que asegura haber recibido. “Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de Pablito Arauca, del ELN. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos”, expresó.

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La frase concentra el núcleo de su revelación: atribuye la muerte a un frente del ELN, descarta que el cuerpo haya tenido sepultura e identifica un lugar donde habría sido arrojado. Patiño agregó que la versión “proviene de gente que conoció el hecho”.

Al referirse a la situación del ELN, el también exguerrilero describió una relación congelada con ese grupo armado. “En la misma condición, porque con ellos no había proceso, conversación ni mesa”.

En esa misma respuesta, Patiño indicó que se había planteado la posibilidad de una entrega de personas secuestradas y deslizó que esperaba la continuidad de esa oferta: “Imagino que seguirán con la misma cantaleta y la propuesta que siguen sosteniendo”.

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A commander of the Western War Front of Colombia's National Liberation Army (ELN), who uses the nom de guerre "Yerson," poses for a photograph, in the Choco department, Colombia, June 12, 2026. REUTERS/Jair Coll

El informe de empalme incluirá una recomendación: seguir negociando con todos

Sobre el cierre de su gestión, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, dijo que tiene listo su balance, aunque no definido el destinatario político. “Estoy listo para rendir un informe, pero no sé todavía a quién lo entregaré porque entiendo que no habrá Consejería para la Paz en el nuevo Gobierno”, afirmó.

Patiño explicó que recomendará reconocer los cambios producidos en los territorios y revisar qué procesos vale la pena sostener, incluso bajo una línea dura.

También dejó una definición sobre la estrategia estatal: “Recomendaré que reconozcan las realidades, las que se han transformado, que evalúen a ver qué vale la pena continuar aun conservando su línea dura. También recomendaría que no solo el uso de la fuerza servirá para que se acabe la guerra en esos territorios, porque son elementos mucho más complejos que la pura criminalidad que hay actualmente”.

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Cuando le preguntaron con qué grupos sugeriría mantener negociaciones, su respuesta fue amplia. “Con todos”.

Esa recomendación incluyó dos salvedades. Señaló que con la organización de “Iván Mordisco” las conversaciones se rompieron hace tiempo porque, según dijo, no mostró voluntad de paz. Sobre la Segunda Marquetalia, añadió que la estructura quedó desdibujada en su conducción superior: “Con la Segunda Marquetalia todo es medio fantasmal porque ese grupo, por arriba, por la cúpula que existía antes, donde el jefe era ”Iván Márquez", se rompió”.

Gustavo Petro y grupos armados en Colombia - crédito VisualesIA ScribNews

Otty Patiño atribuyó las demoras de la Paz Total a la falta de tiempo político

En su evaluación del proceso, Patiño evitó cargar la responsabilidad sobre una sola parte y vinculó el resultado a la voluntad conjunta. “La paz, como cualquier cosa que se hace entre varios, depende de la voluntad de todos”.

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Luego defendió la disposición del Gobierno y marcó el límite temporal del mandato. “Por parte del Gobierno ha habido una voluntad enorme de paz; de pronto faltó tiempo. Ningún gobierno ha podido desarrollar un proceso de paz en tan corto tiempo. Las conversaciones con las Farc duraron ocho años y ahora pensar que en menos de cuatro años se iba a lograr un proceso completo, me parece bastante difícil”.