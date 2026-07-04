Colombia

Matthew Foster tendría más víctimas además de Natalia Villalba, la mujer hallada en una maleta: informe reveló presunto caso de abuso sexual

El 31 de mayo de 2026, 18 días antes del feminicidio, el ciudadano británico habría escrito a una entidad bancaria del Reino Unido para advertir que en Colombia lo habían drogado, golpeado y secuestrado, y que había visto cómo asesinaban a alguien. Esta historia era solo una fachada

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El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía
El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía

El expediente contra el británico Matthew Foster Martinson por el feminicidio de la colombiana Natalia Villalba en Bogotá incluye indicios de otros hechos violentos previos que la Fiscalía deberá investigar, entre ellos una denuncia por presunto abuso sexual y testimonios que lo describen con expresiones de odio hacia las mujeres.

Según reveló Semana, el caso no se limita al asesinato por el que ya fue enviado a prisión: también abrió una línea sobre su conducta en Colombia desde marzo de 2026 y sobre posibles víctimas anteriores.

Uno de los datos que aparece en el proceso situó una fecha clave antes del crimen: el 31 de mayo de 2026, 18 días antes del feminicidio, Foster Martinson habría escrito a una entidad bancaria del Reino Unido que en Colombia lo habían drogado, golpeado y secuestrado, y que había visto cómo asesinaban a alguien. Esa conversación quedó incorporada al expediente después de que los anfitriones del lugar donde vivía empezaran a alertarse por sus comportamientos y por retrasos en el pago del alojamiento.

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La Fiscalía lo señaló de golpear a Villalba en la cabeza hasta matarla, meter el cuerpo en una maleta y dejarlo en el baño, bajo la regadera abierta, durante cinco días. También le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

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