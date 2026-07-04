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Alias Satanás reveló una presunta alianza del Clan del Golfo con alcaldes para presionar contratos públicos: “No hay garantías ante la Fiscalía”

Hernán Darío Estrada Correa afirmó que teme ser asesinado antes de rendir una declaración judicial

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El criminal aseguró tener evidencias sobre contactos del Clan del Golfo con mandatarios regionales - crédito Fiscalía General de la Nación/Ministerio de Defensa
El criminal aseguró tener evidencias sobre contactos del Clan del Golfo con mandatarios regionales - crédito Fiscalía General de la Nación/Ministerio de Defensa

Hernán Darío Estrada Correa, alias Satanás, dijo desde la cárcel La Tramacúa en Valledupar que quiere contar ante la Fiscalía General de la Nación cómo operó como comandante del Clan del Golfo en Cesar, Santander y Norte de Santander, donde asegura que cometió más de 200 homicidios y que políticos, empresarios y comerciantes habrían acudido a esa estructura armada para intervenir en contratos y disputas locales.

“Satanás”, en una entrevista con Semana, también pidió garantías de seguridad y afirmó que teme ser asesinado antes de rendir una declaración judicial.

Condenado y recluido en una celda de seis metros cuadrados en el centro penitenciario, Estrada Correa sostuvo que llegó a dirigir a más de 120 hombres armados en esos tres departamentos.

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Alias Satanás
José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, fue trasladado a cárcel de máxima seguridad mientras colabora con la justicia - crédito Ministerio de Defensa

Aunque el ente acusador lo ha procesado por siete asesinatos, él aseguró que la cifra real supera las 200 víctimas. Además, fuera de cámara, habló de más de 300 homicidios. El individuo explicó que una parte de los crímenes tuvo como blanco a integrantes de grupos armados ilegales que salieron del Catatumbo con la intención de tomarse el Magdalena Medio. A propósito, reconoció asesinatos de jóvenes señalados por comunidades como ladrones y consumidores de marihuana, incluso bajo sospechas sin condena judicial.

“Siempre me acuerdo de las miradas de las personas, la mirada de impotencia de la persona que no puede correr; ya el cuerpo no le da porque los impactos no lo dejan moverse. Les pido disculpas a la sociedad, a las familias. (Quiero) contar la verdad de por qué se hizo y por qué lo hice, poner la cara ante la sociedad y pagar lo que hice”, dijo en el mismo diálogo.

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‘Satanás’ afirmó que alcaldes y contratistas buscaban al Clan del Golfo para presionar negocios públicos

El criminal permanece aislado y vigilado las 24 horas del día - crédito Inpec, Ministerio de Defensa
Hernán Darío Estrada Correa afirmó que teme ser asesinado antes de rendir una declaración judicial - crédito Inpec, Ministerio de Defensa

Entre las acusaciones más graves destaca la muerte de un líder social de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, que se habría opuesto a un contrato (sin especificar) que Ecopetrol quería concretar. Estrada Correa afirmó que el actual alcalde de ese municipio, José Elías Muñoz Pérez, ordenó el crimen para proteger intereses vinculados con ese negocio y que el pago llegó al Estado Mayor del Clan del Golfo.

“José Elías mandó una plata buena para coordinar la situación de la muerte de un líder social, de un contrato que era de Ecopetrol, y se necesitaba quitar a ese señor del medio y se hizo esa operación. Él es financiador y auspiciador de la organización de este frente donde yo trabajaba”, sostuvo.

El condenado agregó que tendría pruebas para respaldar esa versión y afirmó que la Fiscalía no lo ha escuchado. En su versión señaló que personas con influencia política y empresarial en la región habrían buscado al grupo armado para alterar el rumbo de proyectos valuados en cientos de millones de pesos.

Su relato describió un mecanismo de presión directa sobre competidores en licitaciones y contratos. “¿Para qué? Para que les den los contratos a ellos. (Era) llegarles a la casa a los (competidores del contrato), ‘buenas, ¿cómo está?, mucho gusto, soy el comandante fulano de tal’ y se le dice ‘ábrase, no se ponga a seguir molestando con eso, si no ya sabe qué le va a suceder y listo’”, afirmó.

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