Gustavo Bolívar demandará a quienes insultaron a sus hijos y los llamaron “ladrones” durante el partido Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026

Gustavo Bolívar denunciará a quienes acusaron a sus hijos de "ladrones" en el Kansas City Stadium - crédito captuira de pantalla @GustavoBolivar/X

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), exsenador y escritor colombiano, Gustavo Bolívar, denunció en sus redes sociales que, durante el partido entre la selección Colombia y Ghana en el estadio de la ciudad de Kansas, por el Mundial de la FIFA 2026, sus hijos fueron víctimas de insultos y agresiones verbales por parte de un grupo de asistentes, que los acusaron de ser “ladrones”.

Bolívar aseguró a través de un video que publicó en su cuenta de X que presentará una acción legal ante las autoridades contra los responsables. “Ya nos robaron la camiseta, no nos robarán la selección”, expresó.

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Según relató el excongresista, la situación se tornó tensa cuando varios individuos comenzaron a increparlos con gritos y descalificaciones.

“Un grupo de desatados los atacó diciéndoles que son ladrones”, relató Bolívar. En la grabación, se escuchan insultos repetidos y expresiones como “ladrón”, “hijueputa (sic)” y “socialista de mierda (sic)”.

El exfuncionario aseguró que ni sus hijos ni familiares han tenido contratos ni cargos públicos, y defendió su trayectoria. “Mis hijos, que nunca en su vida han tenido un contrato con el Estado, pueden revisar, y menos un cargo con el Estado”, afirmó.

Añadió que él mismo ha perdido patrimonio personal desde su ingreso a la política, y que ha donado todos sus sueldos.

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