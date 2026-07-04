Colombia

Gustavo Bolívar demandará a quienes insultaron a sus hijos y los llamaron “ladrones” durante el partido Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social relató el amargo momento que vivió durante en partido en el que la selección Colombia quedó victoriosa el 3 de julio de 2026

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Gustavo Bolívar denunciará a quienes acusaron a sus hijos de "ladrones" en el Kansas City Stadium - crédito captuira de pantalla @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar denunciará a quienes acusaron a sus hijos de "ladrones" en el Kansas City Stadium - crédito captuira de pantalla @GustavoBolivar/X

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), exsenador y escritor colombiano, Gustavo Bolívar, denunció en sus redes sociales que, durante el partido entre la selección Colombia y Ghana en el estadio de la ciudad de Kansas, por el Mundial de la FIFA 2026, sus hijos fueron víctimas de insultos y agresiones verbales por parte de un grupo de asistentes, que los acusaron de ser “ladrones”.

Bolívar aseguró a través de un video que publicó en su cuenta de X que presentará una acción legal ante las autoridades contra los responsables. “Ya nos robaron la camiseta, no nos robarán la selección”, expresó.

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Según relató el excongresista, la situación se tornó tensa cuando varios individuos comenzaron a increparlos con gritos y descalificaciones.

“Un grupo de desatados los atacó diciéndoles que son ladrones”, relató Bolívar. En la grabación, se escuchan insultos repetidos y expresiones como “ladrón”, “hijueputa (sic)” y “socialista de mierda (sic)”.

El exfuncionario aseguró que ni sus hijos ni familiares han tenido contratos ni cargos públicos, y defendió su trayectoria. “Mis hijos, que nunca en su vida han tenido un contrato con el Estado, pueden revisar, y menos un cargo con el Estado”, afirmó.

Añadió que él mismo ha perdido patrimonio personal desde su ingreso a la política, y que ha donado todos sus sueldos.

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