Colombia

Buscaban a un hombre, ingresaron a una vivienda y dispararon contra toda la familia

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del objetivo de agresores y su pareja sentimental, una mujer de 42 años. Una joven resultó herida de gravedad

Guardar
Google icon
Los fallecidos habrían sostenido cuentas pendientes con grupos delincuenciales de la región - crédito @NoticiasBQ/Facebook
Los fallecidos habrían sostenido cuentas pendientes con grupos delincuenciales de la región - crédito @NoticiasBQ/Facebook

Un violento ataque armado que ocurrió en una vivienda del corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena, dejó un saldo de dos adultos muertos y una mujer herida.

Los hechos se presentaron en la mañana del jueves 2 de julio de 2026, cuando dos agresores ingresaron en el domicilio para atentar contra la vida de un hombre; sin embargo, dispararon contra todos los presentes en el lugar.

Según testigos, la familia se encontraba atendiendo un pequeño negocio de venta de aceites y repuestos para motocicletas cuando fue sorprendida por los agresores que abrieron fuego de manera indiscriminada a diestra y siniestra.

PUBLICIDAD

Los hechos sucedieron en el corregimiento Buenos Aires, de Aracataca, Magdalena - crédito captura de pantalla Google Maps
Los hechos sucedieron en el corregimiento Buenos Aires, de Aracataca, Magdalena - crédito captura de pantalla Google Maps

El reporte suministrado por las autoridades indicó que los disparos fueron tan continuos que nadie en el sector, pese al ruido de impactos, pudo intervenir. Vecinos relataron que, tras el ataque, solo quedaron los gritos de auxilio de familiares y habitantes del corregimiento.

En el lugar murieron Edwin José Gregorio Hurtado Higuera, conocido como “El Chino”, mecánico y llantero de la zona, y su esposa Elizabeth Ahumada Martínez, de 42 años, trabajadora de Interaseo. La tercera víctima del tiroteo, Yeimy María García Ahumada, hija de Elizabeth, resultó herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

PUBLICIDAD

Un bebé de 17 meses de nacido, al parecer hijo de la joven herida, se salvó del homicidio, porque justo ese día se encontraba en una guardería.

Mano de bebé en blanco y negro, con los dedos ligeramente abiertos y levantados, sobre un fondo blanco liso. Se observan los detalles de la piel infantil.
Un bebé podría quedar huérfano tras el hecho de violencia. Su madre está luchando por su vida en un centro asistencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las primeras hipótesis apuntan a una posible retaliación relacionada con disputas entre grupos armados ilegales que mantienen presencia en la región, aunque las autoridades aclararon que aún no existen pruebas suficientes para atribuir el ataque a una organización específica.

El crimen ocurrió en un contexto de escalada de violencia en el Magdalena, donde, según datos oficiales, se han registrado 261 homicidios en los primeros seis meses de 2026.

Unidades de Inteligencia e Investigación Criminal del Departamento de Policía Magdalena, junto con personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección técnica de la escena, recogieron evidencias y avanzan en las investigaciones para determinar los móviles del triple homicidio e identificar a los responsables.

Aracataca y su crisis humanitaria por enfrentamientos armados

Durante el primer semestre de 2026, desde la Defensoría del Pueblo se manifestó preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades rurales del municipio de Aracataca, departamento de Magdalena, por sostenidos combates entre los autodenominados Conquistadoras de la Sierra (Acsn) y el Clan del Golfo (EGC).

La presencia de actores armados y la posible existencia de artefactos explosivos mantienen a las poblaciones en riesgo.

Según información presentada en el Comité de Justicia Transicional, al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, se han visto forzadas a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca.

Aracataca, tierra natal de Gabriel García Márquez e inspiración de Macondo, atrae a amantes de la literatura - crédito Gobernación de Aracataca
Aracataca, tierra natal de Gabriel García Márquez e inspiración de Macondo, también es un foco de violencia por la confluencia de grupos armados y criminales - crédito Gobernación de Aracataca

Entre los afectados se encuentran 63 niños, niñas y adolescentes. La Defensoría reporta que otras familias han huido a municipios vecinos, mientras quienes permanecen en la zona rural enfrentan severas restricciones de movilidad y prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos, alimentos y medios de transporte, incluidas motocicletas.

Desde la institución se recordó que la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 ya advertía el alto riesgo para la población civil en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas aledañas, debido a la disputa territorial entre los grupos armados ilegales. La escalada del conflicto ha intensificado la vulnerabilidad de las comunidades y ha profundizado las afectaciones humanitarias en la región.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata e integral las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana y su plan de acción, para prevenir nuevas vulneraciones de derechos y garantizar la protección de la población civil.

Temas Relacionados

AracatacaSicariatoFamiliaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro ‘estalló’ por declaraciones del ministro de Ambiente de De la Espriella sobre el páramo de Santurbán: “Era para decidirlo en las urnas”

Fabio Arjona Hincapié aseguró que se podría evaluar la formalización de mineros en el páramo, a través de la participación de la empresa canadiense Aris Mining

Petro ‘estalló’ por declaraciones del ministro de Ambiente de De la Espriella sobre el páramo de Santurbán: “Era para decidirlo en las urnas”

Abelardo de la Espriella lanzó polémica propuesta sobre el servicio militar: “Se trata de un tema de país”

El planteamiento del presidente electo sería un eje para fortalecer el compromiso nacional y enfrentar los retos en el inicio de su gestión. Dijo que se necesitan colombianos “que se pongan las botas”

Abelardo de la Espriella lanzó polémica propuesta sobre el servicio militar: “Se trata de un tema de país”

Histórico reconocimiento de responsabilidad de un mayor general (r) por ‘falsos positivos’ ante la JEP: “Yo soy el máximo responsable”

Diez exintegrantes del Ejército aceptaron públicamente su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en el Caribe

Histórico reconocimiento de responsabilidad de un mayor general (r) por ‘falsos positivos’ ante la JEP: “Yo soy el máximo responsable”

Fiscalía presentó preacuerdo con implicado en el asesinato de Miguel Uribe: pactaron una pena en prisión de más de 11 años

Cristian Camilo González Ardila aceptó cargos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte de armas agravado

Fiscalía presentó preacuerdo con implicado en el asesinato de Miguel Uribe: pactaron una pena en prisión de más de 11 años

Alarma en Colombia: Jhon Córdoba es el primer lesionado de la Tricolor el Mundial 2026

El atacante del Krasnodar ruso sufrió un tirón en su pierna izquierda y tuvo que ser reemplazado en los primeros minutos del juego de dieciseisavos de final ante Ghana

Alarma en Colombia: Jhon Córdoba es el primer lesionado de la Tricolor el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Juliana escogió a su jugador colombiano favorito y tomó partido entre Messi y Cristiano Ronaldo

Shakira pidió ayuda a gobernantes y líderes europeos para Venezuela y anunció significativa donación enfocada en los niños

Fans de Shakira de Europa y América sorprenden a la cantante con cartas emotivas por el éxito de ‘Dai Dai’: “Nos emociona hasta las lágrimas”

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: le anularon un gol a Luis Díaz en el partido en Kansas

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: le anularon un gol a Luis Díaz en el partido en Kansas

Alarma en Colombia: Jhon Córdoba es el primer lesionado de la Tricolor el Mundial 2026

Colombia vs. Ghana: esta es la relación que guardan los apellidos de los futbolistas Mina y Lucumí con el continente africano

Wimbledon espera a Serena Williams: se volvió a reprogramar el partido de dobles contra la colombiana Camila Osorio

Dueño de Millonarios sí está dispuesto a vender, pero puso condiciones: “No tengo prisa”