Abelardo de la Espriella anunció acuerdo con Guyana para mejorar la seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas

El próximo jefe de Estado ya avanza en acuerdos para impulsar su plan de gobierno - crédito Reuters/EFE

El 4 de julio de 2026, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, llegaron a un acuerdo para impulsar una alianza estratégica en seguridad y energía.

Según el comunicado oficial, la cooperación entre ambos países estará enfocada en tres frentes para posicionar a Colombia como un referente en materia energética en la región.

“El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo una conversación telefónica hoy a las 7:30 a.m. con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, en la que ambos mandatarios exploraron las bases de una alianza estratégica bilateral en tres frentes prioritarios: seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas. El encuentro refleja la visión del presidente electo de construir relaciones internacionales que generen beneficios concretos para los colombianos y fortalezcan la posición del país en la región”, puntualiza el texto dirigido a la opinión pública.

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La decisión adoptada en común por las partes aportaría a Colombia acceso a inversión, tecnología e información necesaria para reactivar el sector minero-energético del país.

El programa del ganador de las elecciones presidenciales incluye construir relaciones internacionales para que Colombia recupere su liderazgo regional - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“En materia energética y de gas, la conversación abre una oportunidad significativa para Colombia, dado el extraordinario potencial que Guyana ha desarrollado en el sector de hidrocarburos en los últimos años, consolidándose como uno de los actores más relevantes de América del Sur en ese campo. El presidente electo de Colombia ha expresado su compromiso de reactivar la exploración y la producción energética del país, y una alianza con Guyana en este frente aportaría conocimiento, inversión y cooperación técnica de alto valor para ese propósito”, señala el documento.

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Otro de los beneficios de la alianza binacional es obtener más herramientas en la lucha contra las organizaciones criminales y la distribución de estupefacientes para alcanzar la su plan de Patria Milagro.

“En el ámbito de la seguridad, ambos presidentes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación regional para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional y del narcotráfico, desafíos comunes que ningún país puede enfrentar de manera aislada. Este acercamiento con Guyana se suma a la red de alianzas internacionales que el presidente electo de Colombia está construyendo antes del 7 de agosto, con el propósito de que Colombia recupere su liderazgo regional y llegue posicionada al inicio de la Patria Milagro”.

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Este es el plan de Abelardo de la Espriella para afrontar la crisis energética e impulsar la industria petrolera en Colombia

Abelardo de la Espriella tiene en mente retomar la explotación de hidrocarburos - crédito Reuters

El programa del presidente electo plantea que la crisis energética que experimenta el país exige un cambio de manejo en la política pública. De la Espriella sostiene que el sector no puede seguir tratado con prejuicios ideológicos ni improvisación.

Para contener el riesgo de desabastecimiento, la propuesta contempla nuevas subastas de cargo por confiabilidad y la modernización de las redes de distribución. El diagnóstico también incorpora el impacto del fenómeno El Niño y los retrasos acumulados en proyectos eléctricos.

La región Caribe aparece como uno de los focos inmediatos del nuevo gobierno. La situación de Afinia y Air-e, intervenida desde septiembre de 2024, es descrita como insostenible.

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El programa del presidente electo contempla nuevas subastas de cargo por confiabilidad y la modernización de las redes de distribución para contener el riesgo de desabastecimiento - crédito Air-e

La respuesta planteada por el líder del movimiento Defensores de la Patria apunta a bajar de manera permanente el costo de la tarifa. Para hacerlo, propone corregir los daños en las redes, los robos de energía, las ineficiencias y las normas que, según el programa, “cargan un peso excesivo sobre los usuarios”.

Ese mismo plan busca aprovechar el potencial solar, eólico y territorial del Caribe para atraer inversiones y generar empleo. El objetivo, según el texto al que accedió El Tiempo, es convertir a la región en una plataforma de desarrollo “útil y alejada de las consignas políticas”.

De la Espriella descartó renunciar de manera anticipada a los hidrocarburos y propone defender a Ecopetrol como un activo clave. Su estrategia es usar el gas como puente en la transición energética y acelerar el desarrollo de descubrimientos recientes.

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El programa advierte que dejar agotar las reservas sin buscar nuevas opciones obligaría a importar más gas y otros combustibles costosos. Eso, añade, elevaría las facturas de las familias y de la industria.

La respuesta que plantea el nuevo gobierno es reactivar la exploración y la producción con la firma de nuevos contratos. También prevé impulsar energía solar, eólica e hídrica con el potencial de regiones como La Guajira.