Problemas con TransMiCable en Bogotá, la operación permanece suspendida por novedades técnicas

Desde las 4:33 a.m., el operador público, La Rolita, notificó que el sistema no pudo iniciar funciones como es costumbre - crédito Alcaldía de Bogotá

Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá se encontraron sin servicio en la madrugada del viernes 3 de junio de 2026, debido a una suspensión temporal del sistema de cable aéreo. La medida, confirmada por TransMilenio, obedece a fallas técnicas en la infraestructura que impidieron el arranque habitual de operaciones desde las primeras horas del día.

Desde las 4:33 a.m., el operador público, La Rolita, notificó que el sistema no pudo iniciar funciones como es costumbre. Según el reporte oficial, la revisión previa a la apertura arrojó un “fallo registrado en el sistema de control”, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo técnico de mantenimiento.

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Las autoridades informaron que el componente troncal de buses opera con normalidad, mientras que la contingencia afecta únicamente a quienes dependen del cable para desplazarse desde las zonas altas de Ciudad Bolívar hacia el portal principal del sistema.

Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá se encontraron sin servicio en la madrugada del viernes 3 de junio de 2026, debido a una suspensión temporal del sistema de cable aéreo - crédito @Rolitacable/X

Quienes dependen de TransMiCable para conectar con el resto de la ciudad deben buscar alternativas en tanto se completa la reparación. Las autoridades insisten en la necesidad de utilizar el Sitp para facilitar los desplazamientos durante el tiempo que dure la suspensión.

Sobre las 6:54 a. m., TransMilenio informó que “Continúa suspendido el servicio de TransMiCable” y comentó que persiste la supervisión en “los paraderos de la zona de influencia y el reforzamiento de los servicios: 624, P39, HK646, HD627, HB631, 6-4 Paraiso. La ruta HH632 opera en este momento hasta Vista Hermosa”.

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