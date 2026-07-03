Colombia

Problemas con TransMiCable en Bogotá, la operación permanece suspendida por novedades técnicas

Las autoridades informaron que el componente troncal de buses opera con normalidad, mientras que la contingencia afecta únicamente a quienes dependen del cable para desplazarse desde las zonas altas de Ciudad Bolívar hacia el portal principal del sistema

Guardar
Google icon
Transmicable - Bogotá
Desde las 4:33 a.m., el operador público, La Rolita, notificó que el sistema no pudo iniciar funciones como es costumbre - crédito Alcaldía de Bogotá

Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá se encontraron sin servicio en la madrugada del viernes 3 de junio de 2026, debido a una suspensión temporal del sistema de cable aéreo. La medida, confirmada por TransMilenio, obedece a fallas técnicas en la infraestructura que impidieron el arranque habitual de operaciones desde las primeras horas del día.

Desde las 4:33 a.m., el operador público, La Rolita, notificó que el sistema no pudo iniciar funciones como es costumbre. Según el reporte oficial, la revisión previa a la apertura arrojó un “fallo registrado en el sistema de control”, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo técnico de mantenimiento.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que el componente troncal de buses opera con normalidad, mientras que la contingencia afecta únicamente a quienes dependen del cable para desplazarse desde las zonas altas de Ciudad Bolívar hacia el portal principal del sistema.

Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá se encontraron sin servicio en la madrugada del viernes 3 de junio de 2026, debido a una suspensión temporal del sistema de cable aéreo - crédito @Rolitacable/X
Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá se encontraron sin servicio en la madrugada del viernes 3 de junio de 2026, debido a una suspensión temporal del sistema de cable aéreo - crédito @Rolitacable/X

Quienes dependen de TransMiCable para conectar con el resto de la ciudad deben buscar alternativas en tanto se completa la reparación. Las autoridades insisten en la necesidad de utilizar el Sitp para facilitar los desplazamientos durante el tiempo que dure la suspensión.

Sobre las 6:54 a. m., TransMilenio informó que “Continúa suspendido el servicio de TransMiCable” y comentó que persiste la supervisión en “los paraderos de la zona de influencia y el reforzamiento de los servicios: 624, P39, HK646, HD627, HB631, 6-4 Paraiso. La ruta HH632 opera en este momento hasta Vista Hermosa”.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

TransMiCableSuspendida la operaciónBogotáFallas técnicasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polémica por contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro por más de $42.000 millones: esto respondió la entidad

La entidad aseguró que detectó amenazas inminentes, incluidos intentos de secuestro de información, y que necesitaba una mitigación inmediata, por lo que amplió un acuerdo de más de $7.300 millones

Polémica por contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro por más de $42.000 millones: esto respondió la entidad

Niño de dos años murió ahogado en paseo escolar en Valle del Cauca

La madre contó que había advertido riesgos en la finca donde ocurrió la emergencia. Las docentes no aceptaron cargos por homicidio culposo

Niño de dos años murió ahogado en paseo escolar en Valle del Cauca

Salario mínimo de 2027 tendría aumento más moderado con el Gobierno de De La Espriella

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, dijo que la discusión salarial deberá tener en cuenta la productividad, la inflación y la sostenibilidad económica

Salario mínimo de 2027 tendría aumento más moderado con el Gobierno de De La Espriella

Las multas y sanciones por usar inmuebles residenciales en actividades comerciales en propiedad horizontal

El Ministerio de Justicia recordó las sanciones aplicables a propietarios y arrendatarios que incumplen las normas de propiedad horizonal.

Las multas y sanciones por usar inmuebles residenciales en actividades comerciales en propiedad horizontal

Cabal alerta al Gobierno entrante por contrato del Icetex: en un año giraron $49.196 millones

La exsenadora pidió a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo revisar el convenio durante el empalme anticorrupción

Cabal alerta al Gobierno entrante por contrato del Icetex: en un año giraron $49.196 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Millonarios negó venta del club tras fuertes rumores sobre la inminente salida de su accionista mayoritario

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre Silverstone y uno de sus accidentes más fuertes en Fórmula 1

Cristiano Ronaldo se rinde ante Luka Modric en su última Copa del Mundo: “Es genial verlo todavía jugando”