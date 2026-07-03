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Pacientes Colombia pide que empalme en salud no sea solo documentos y proteja tratamientos

La red civil pidió una transición abierta, con participación de usuarios y vigilancia sobre medicamentos, deudas y funcionamiento de centros de atención

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Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La red civil Pacientes Colombia pidió al Gobierno saliente que el empalme del sector salud no se limite a una entrega de carpetas, actas y documentos, sino que permita identificar riesgos concretos para la atención de los usuarios.

La organización, que representa a más de 200 asociaciones de pacientes en el país, reclamó una transición abierta, clara y con participación de quienes dependen diariamente del sistema.

La información publicada por Revista Semana señala que la red civil hizo un llamado formal para que se respeten los listados de colaboradores elegidos por el Gobierno entrante, en los que fueron incluidos usuarios y trabajadores del sector. La preocupación central es que los trámites administrativos terminen dejando en segundo plano la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y el funcionamiento cotidiano de los servicios de salud.

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El proceso de transición quedó enmarcado en las resoluciones 001219 y 001268, emitidas por el Ministerio de Salud entre junio y julio de 2026. Según el reporte, esas normas crean un equipo encargado de organizar el traslado de datos, balances e información de una administración a otra. Sin embargo, las asociaciones advierten que el diseño actual se concentra demasiado en el procedimiento interno y no abre suficientes espacios para que pacientes, médicos y ciudadanos sean escuchados.

Personal médico atiende a pacientes en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Personal médico atiende a pacientes en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Pacientes piden presencia de altos funcionarios

El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, afirmó que la entrega del sector no debe quedar únicamente en manos de asesores, secretarios o equipos técnicos. Para la red civil, el ministro de Salud, los viceministros y los directores de institutos públicos deben presentar personalmente los resultados de su gestión.

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Según Silva, la presencia directa de los altos funcionarios daría mayor claridad sobre el estado real de hospitales, programas, recursos públicos y obligaciones pendientes. La organización considera que una transición responsable debe permitir conocer de manera precisa qué recibe el nuevo Gobierno y cuáles son los puntos críticos que podrían afectar a los usuarios.

La red también expresó inquietud por la posibilidad de que las reuniones oficiales se concentren en firmar documentos y actas, sin garantizar la entrega de insumos esenciales ni la continuidad de los tratamientos. Para Pacientes Colombia, el cambio de directores en el sistema de salud no puede convertirse en una formalidad burocrática.

Silva lo resumió al advertir que el empalme “no puede limitarse a una relación de documentos”. La organización pidió que este proceso funcione como un puente para evitar cortes en tratamientos, demoras en medicamentos o fallas en la atención de personas con enfermedades de alto costo.

Pacientes del hospital Juan Domínguez Romero son trasladados por falta de personal y recursos - crédito Gobernación del Atlántico
Sistema de salud en Colombia - crédito Gobernación del Atlántico

Alertan riesgos en tratamientos y medicamentos

Pacientes Colombia también cuestionó que las resoluciones ministeriales no incluyan espacios directos para que ciudadanos y médicos presenten sus observaciones en las mesas de transición. Además, señaló que la última norma del Ministerio fijó apenas un día para reportar a los encargados del empalme, plazo que las veedurías consideran apresurado.

Por esa razón, la red civil pidió al Gobierno de Gustavo Petro incluir las propuestas y alertas de las familias que dependen del sistema de salud. La solicitud apunta a que el empalme no sea solo un intercambio entre funcionarios, sino un ejercicio que incorpore información práctica sobre las dificultades que viven los pacientes.

El colectivo pidió una mesa de trabajo enfocada en vigilar las deudas del sector, los contratos de tecnología y el funcionamiento diario de los centros de atención. También manifestó disposición para aportar datos recogidos desde las asociaciones de pacientes, con el fin de ayudar a una transición que proteja la vida de los afiliados.

Denis Silva insistió en que las personas enfermas no pueden quedar a la deriva cada vez que el país cambia de Gobierno. El mensaje de Pacientes Colombia busca que el empalme en salud tenga una prioridad clara: asegurar que la entrega administrativa no interrumpa servicios, medicamentos ni tratamientos esenciales.

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