Lucio entrega el “timón” del empalme a De La Espriella y llama al equipo “Arca de Noé”

Carlos Alonso Lucio - crédito Colprensa

Carlos Alonso Lucio, coordinador del empalme del Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, comparó el proceso de transición con un “Arca de Noé” y entregó simbólicamente el “timón” al presidente electo y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El dirigente aseguró que el equipo se preparó desde antes de las elecciones para asumir el poder el próximo 7 de agosto de 2026.

La información publicada por Revista Semana señala que Lucio dedicó un discurso al proceso que ha desarrollado el equipo del mandatario electo durante los últimos meses. En su intervención, afirmó que la idea no fue esperar el resultado electoral para empezar a organizar el futuro Gobierno, sino construir previamente una estructura de trabajo con expertos y líneas estratégicas.

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“Gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un Arca de Noé para Colombia”, expresó Lucio. Luego agregó que no se trataba de una metáfora menor ni de una frase decorativa, sino de una imagen con fuerza espiritual e histórica.

Sorprende que Lucio pueda ser parte del empalme antes de la posesión del 7 de agosto - crédito Visuales IA

Lucio dice que nunca dudaron de la victoria

El coordinador del empalme aseguró que el equipo de De La Espriella mantuvo confianza en el triunfo incluso durante los momentos más difíciles de la campaña. Según dijo, esa convicción estuvo ligada a una lectura espiritual del proceso político.

“Nunca, en el fondo del alma, inclusive en los momentos más difíciles, tuvimos dudas sobre la victoria que tenía Dios en sus manos para el presidente Abelardo y para el vicepresidente, José Manuel”, afirmó Lucio.

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El excongresista y empresario es una de las personas cercanas a De La Espriella y ocupa uno de los roles más importantes dentro del equipo que llegará a la Casa de Nariño. De acuerdo con el reporte, en enero el entonces candidato le pidió conformar grupos de expertos que pudieran gobernar desde el 7 de agosto.

De esa solicitud surgió la idea del “Arca de Noé”, planteada como una forma de reunir líderes y equipos técnicos alrededor del proyecto del Gobierno entrante. La propuesta también habría buscado anticiparse a las dificultades propias del empalme, razón por la cual el equipo decidió recolectar información antes de las elecciones.

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Lucio sostuvo que esa preparación previa permitió construir una base para el relevo presidencial. Según su discurso, la transición no se limita a recibir datos del Gobierno saliente, sino a completar un banco de decisiones estratégicas y dejar listas normas para comenzar a gobernar sin demoras.

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Comenzar hallazgos de corruptos”

El coordinador del empalme afirmó que ahora viene una fase más profunda para terminar de consolidar la información recolectada. También habló de identificar posibles hechos de corrupción que, según dijo, deberían quedar en manos de la justicia.

“Se viene la tarea más profunda, que es completar esa información, completar ese banco de decisiones estratégicas, comenzar esos hallazgos de corruptos que deben estar a manos de la justicia”, manifestó.

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Lucio añadió que los equipos han venido redactando normas para que el presidente electo y su administración puedan iniciar funciones desde el primer día. Su mensaje apunta a presentar el empalme como un proceso de preparación política, técnica y jurídica antes del cambio de mando.

Al cierre de su intervención, Lucio entregó a De La Espriella y a Restrepo el “timón” del “Arca de Noé” que, según dijo, fue construida por el equipo en los meses previos al cambio de Gobierno. Con esa imagen, buscó marcar el paso de una etapa de preparación a una fase en la que el presidente electo asumirá la conducción del proyecto que llegará al poder.

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