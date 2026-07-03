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Cabal alerta al Gobierno entrante por contrato del Icetex: en un año giraron $49.196 millones

La exsenadora pidió a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo revisar el convenio durante el empalme anticorrupción

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María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático - crédito Colprensa
María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático - crédito Colprensa

María Fernanda Cabal pidió al Gobierno entrante revisar un contrato suscrito por el Icetex con la Corporación Colombia Digital, luego de advertir que en apenas un año se habría ejecutado más de la mitad del presupuesto estimado para un periodo de hasta cinco años.

La solicitud fue dirigida al presidente electo Abelardo De La Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en medio del proceso de empalme con la administración saliente.

La información publicada por Revista Semana señala que el contrato interadministrativo fue firmado en julio de 2025 para la gestión del Fondo Pasivo Contingente. Según los datos citados por Cabal, el convenio tenía un presupuesto proyectado de hasta 82.997 millones de pesos para cinco años, pero ya se habrían girado 49.196 millones de pesos.

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Para la exsenadora, esa ejecución merece una revisión detallada por parte del nuevo Gobierno, especialmente porque el monto desembolsado corresponde a más de la mitad del presupuesto previsto para todo el periodo contractual. Cabal hizo énfasis en que el giro se habría realizado en un solo pago el 13 de marzo de 2026.

La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
Icetex - crédito Colprensa

Cabal pide revisar contrato durante el empalme

La alerta de María Fernanda Cabal se produce en momentos en que el equipo de De La Espriella ha anunciado un empalme con enfoque anticorrupción, orientado a revisar el estado real de las cuentas públicas y la forma en que serán entregadas las entidades del Estado.

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Ya giraron 49.196 millones de pesos en un solo pago y, según el propio Icetex, la fase de pruebas apenas está en ‘preparación preliminar’”, señaló Cabal al cuestionar el avance del convenio frente al dinero desembolsado.

La exsenadora pidió que el caso sea incluido entre los asuntos que debe revisar el equipo entrante durante la transición. Su solicitud apunta a que se evalúe la ejecución del contrato, el estado de cumplimiento de las obligaciones y la relación entre los recursos girados y los avances reportados.

El contrato mencionado por Cabal está relacionado con el Fondo Pasivo Contingente. Según recordó la exsenadora, los recursos de ese fondo tienen, entre otras fuentes, los aportes del 2 % sobre desembolsos que pagan los propios beneficiarios de crédito. Por eso, insistió en que el manejo de esos recursos debe ser revisado con especial cuidado.

- crédito @mariafernandacabal/Instagram
María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático- crédito @mariafernandacabal/Instagram

Icetex quedará bajo la nueva ministra de Educación

El llamado también ocurre después de que De La Espriella confirmara la designación de Viviane Morales como ministra de Educación a partir del 7 de agosto. El Icetex está bajo la sombrilla de esa cartera, por lo que cualquier revisión sobre su contratación quedaría dentro de los temas que deberá asumir el nuevo equipo ministerial.

El Gobierno entrante ha planteado que el empalme servirá para conocer el estado de las entidades y detectar posibles alertas administrativas o financieras. Dentro de esa línea, también está sobre la mesa la posibilidad de una auditoría forense sobre la forma en que el presidente Gustavo Petro entrega el país.

La petición de Cabal no implica una conclusión definitiva sobre irregularidades, pero sí busca que el contrato sea examinado antes de que inicie formalmente el nuevo Gobierno. El punto central de su advertencia es la diferencia entre el plazo estimado del convenio, el presupuesto total proyectado y el monto que ya habría sido girado durante el primer año.

Con esta solicitud, el Icetex entra en el radar del empalme político y administrativo. La revisión que pide Cabal busca establecer si los recursos desembolsados corresponden al avance real del contrato y si la nueva administración debe tomar medidas frente a la gestión del Fondo Pasivo Contingente.

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