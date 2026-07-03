Colombia

Germán Ávila aseguró que la información recolectada por el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella es “bastante deficiente”

El ministro de Hacienda y líder del comité de transición de Gobierno de Gustavo Petro aseguró que algunos de los datos salieron de los medios de comunicación

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Germán Ávila afirmó que el Presupuesto General de la Nación de 2027 dependerá de una reforma tributaria o de una ley de financiamiento - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Germán Ávila aseguró que para el proceso de empalme se necesita información oficial institucional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ante los medios de comunicación, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, que lidera el comité de empalme del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se refirió a los acercamientos que ha tenido con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo que encabeza el equipo de empalme del mandatario entrante de Colombia, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el jefe de la cartera, las reuniones que han llevado a cabo hasta el momento le han permitido constatar la calidad de la información que tienen sobre el estado del país y la gestión del actual presidente. Según detalló, los datos que tiene el equipo de transición de Gobierno de De la Espriella son deficientes.

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“Apreciamos en los temas que mencionó y en los titulares que nos dejó en su intervención, que el nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente”, precisó.

El ministro indicó que el trabajo que han estado realizando los integrantes del empalme no ha sido bueno y que está parcializado y desactualizado. Además, dijo que carece de la información institucional que tiene el Gobierno saliente. Criticó también el hecho de que algunos de los datos han salido de los medios de comunicación, fuente que no considera útil ni confiable para hacer el proceso de empalme.

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La fuente de información no pueden ser los medios de comunicación. La fuente de información debe ser una fuente de información oficial (...). Creemos conveniente que estos temas de debate se hagan en el escenario natural y lógico que va a ser el de las comisiones sectoriales de empalme, en donde se va a recibir información oficial y actualizada, no información de los medios de comunicación”, dijo.

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