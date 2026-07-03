Colombia

Cayó en Antioquia “Palizada”, narcotraficante que enviaba toneladas de droga a EE. UU. y Europa: lo buscaban en 196 países

Las autoridades le impusieron una pena de 25 años privado de la libertad por el delito de tráfico de drogas

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"Palizada" era un líder de coordinación de envíos de estupefacientes a través de diversas redes criminales a Estados Unidos y Europa - crédito @DirectorPolicia/X

Voceros de la Policía Nacional confirmaron la captura y condena de alias Palizada, considerado uno de los mayores articuladores del narcotráfico internacional y responsable de coordinar múltiples cargamentos con toneladas de estupefacientes a Estados Unidos y Europa.

Su detención fue posible en un operativo que culminó en su residencia, en un conjunto de apartamentos del municipio de Envigado, departamento de Antioquia. El hombre tenía en su poder un arma de fuego y municiones.

“Palizada” ejercía un papel central dentro de una compleja estructura criminal que concertaba alianzas entre diversas organizaciones narcotraficantes para realizar más envíos con cocaína al exterior.

Alias Palizada fue capturado en su residencia, en un conjunto residencial de Envigado - crédito Policía Nacional
Alias Palizada fue capturado en su residencia, en un conjunto residencial de Envigado - crédito Policía Nacional

Las autoridades identificaron al ahora capturado como heredero directo de dicha organización criminal, donde fortaleció vínculos con estructuras asociadas a Los Mellizos, y a alias Macaco y Cuco Vanoy.

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Estos vínculos habrían incrementado la capacidad de operación internacional de la red, con rutas consolidadas y alianzas complementarias que facilitaban el tráfico masivo y a gran escala.

Los datos suministrados desde la Policía señalan que el condenado, a través de sus redes logísticas, logró la capacidad de movilizar hasta 12 toneladas de cocaína al mes desde territorio colombiano. Con su estructura se consolidó como una de las figuras más conocidas y robustas de abastecimiento de mercados ilícitos extranjeros.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó que la detención de este individuo constituye una acción estratégica contra el crimen organizado transnacional.

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Momento de la lectura de causas de la captura de alias Palizada, en Envigado, Antioquia - crédito Policía Nacional
Momento de la lectura de causas de la captura de alias Palizada, en Envigado, Antioquia - crédito Policía Nacional

“No existe refugio para quienes dirigen las redes del narcotráfico transnacional. La captura de alias Palizada representa un golpe contundente contra una de las estructuras criminales con mayor capacidad para coordinar el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Seguiremos desmantelando sus alianzas, sus rutas y sus finanzas hasta llevar a sus integrantes ante la justicia”, afirmó el alto funcionario en un mensaje que publicó en su perfil de X.

Alias Palizada recibió una condena de 25 años de prisión por tráfico de cocaína y era requerido mediante orden judicial y Notificación Roja de Interpol, con difusión en 196 países.

Alias Palizada tenía un arma de fuego y municiones en el momento de su captura - crédito Policía Nacional
Alias Palizada tenía un arma de fuego y municiones en el momento de su captura - crédito Policía Nacional

La institución confirmó que la ofensiva contra el crimen organizado transnacional continuará mediante el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación criminal y cooperación internacional para ubicar y capturar a los integrantes de redes que financian y dinamizan el narcotráfico a nivel mundial.

Cayó ‘Kokin’, presunto integrante de Los Saggy requerido por Costa Rica y la Interpol

En medio de estos operativos, se desarrolló una acción coordinada entre las autoridades de Colombia y Costa Rica que permitió la captura de Óscar David Román Ovares, alias Kokin, presunto miembro de la organización criminal transnacional Los Saggy, en el municipio de Sabaneta.

La operación fue ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades costarricenses, tras varios meses de intercambio de información e inteligencia, que incluyó verificaciones en terreno, labores de vigilancia y uso de bases de datos internacionales, además del aporte de fuentes humanas especializadas.

Alias Kokin fue capturado en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y será llevado a la justicia costarricense - crédito Policía Nacional
Alias Kokin fue capturado en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y será llevado a la justicia costarricense - crédito Policía Nacional

El detenido era requerido mediante notificación roja de Interpol por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Según información oficial, “Kokin” figuraba entre los objetivos prioritarios de los organismos de investigación de Costa Rica, y se le atribuye una presunta responsabilidad intelectual y material en al menos 22 homicidios cometidos en ese país.

Las autoridades identificaron a Román Ovares como uno de los integrantes con mayor relevancia dentro de la estructura, señalada de coordinar actividades de tráfico transnacional de drogas, lavado de activos y la legalización de recursos ilícitos mediante la adquisición de negocios y vehículos de alta gama.

Luego de su captura, Óscar David Román Ovares fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso de extradición para que el detenido sea trasladado a Costa Rica y responda ante la justicia por los delitos imputados.

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