Colombia

El ministro Germán Ávila reveló detalles de la llamada entre Petro y Trump: “Está dispuesto a colaborar para preservar la paz nacional”

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que el presidente de Estados Unidos expresó disposición para respaldar un proceso de transición en Colombia con “tranquilidad y paz”

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Según Ávila, la conversación entre Gustavo Petro y Donald Trump transcurrió en un ambiente de mutuo respeto y abordó temas relacionados con la política antinarcóticos y el proceso político que vive el país - crédito rueda de prensa Presidencia de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó nuevos detalles sobre la conversación telefónica que sostuvieron el viernes 3 de julio el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, un diálogo que se produjo en medio del proceso de transición hacia el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y después de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Las declaraciones del ministro fueron entregadas al término de la primera reunión de empalme entre el Gobierno saliente y el equipo del mandatario electo, realizada en la Casa de Nariño.

Durante su intervención, el ministro informó que la llamada entre los mandatarios ocurrió mientras avanzaba la reunión de empalme y explicó cuáles fueron los principales temas tratados.

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“Quiero informar a la ciudadanía que mientras desarrollábamos esta reunión, el presidente Petro ha tenido una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en ella han sido intercambiadas opiniones entre los dos presidentes sobre tanto los temas relacionados con la política antinarcóticos, como también del proceso político que se está viviendo en Colombia y la transición que se está produciendo”, señaló el jefe de cartera.

Ávila señaló que el presidente Petro transmitió a Trump las preocupaciones del Gobierno sobre la necesidad de preservar la estabilidad institucional y la convivencia durante las próximas semanas, antes de la posesión presidencial.

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Petro expuso al mandatario estadounidense las preocupaciones del Gobierno sobre la necesidad de garantizar una transición institucional en paz y evitar situaciones que puedan afectar la convivencia nacional - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia y DPA
Petro expuso al mandatario estadounidense las preocupaciones del Gobierno sobre la necesidad de garantizar una transición institucional en paz y evitar situaciones que puedan afectar la convivencia nacional - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia y DPA

En ese contexto, destacó la respuesta del mandatario estadounidense: “En esta conversación, el presidente Petro compartió con el presidente de los Estados Unidos todas las inquietudes que nos asisten en relación con la necesidad de preservar la tranquilidad, la paz y la convivencia entre los colombianos, a lo cual el presidente de los Estados Unidos se manifestó de acuerdo y dispuesto a colaborar para que ese proceso se diera razonablemente, que conserváramos la seguridad y la tranquilidad entre los colombianos y evitemos situaciones inconvenientes para la paz nacional“.

El ministro también calificó el tono del diálogo sostenido entre ambos mandatarios. “Fue una conversación amable, una conversación de mutuo respeto”, sostuvo.

De acuerdo con Ávila, durante la llamada también fueron abordadas las posiciones que ha expresado el presidente Petro sobre el proceso electoral colombiano y otros asuntos relacionados con las relaciones bilaterales, que de acuerdo con el ministro, “eran desconocidas por el presidente Trump”.

El presidente de Estados Unidos manifestó su acuerdo con la importancia de mantener la estabilidad durante el cambio de gobierno y respaldó los esfuerzos para evitar afectaciones a la paz nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Sergio Reyes/AP
El presidente de Estados Unidos manifestó su acuerdo con la importancia de mantener la estabilidad durante el cambio de gobierno y respaldó los esfuerzos para evitar afectaciones a la paz nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Sergio Reyes/AP

Otro de los temas que, según el ministro de Hacienda, fue discutido durante el diálogo entre ambos presidentes fue la inclusión de Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ávila sostuvo que ese asunto fue explicado directamente por el mandatario colombiano durante la conversación; y que esta tampoco era claramente entendida por parte del presidente de los Estados Unidos”. Sin embargo, según confirmó el mismo presidente Petro a través de su cuenta en X, Trump le habría asegurado actuar sobre ese asunto.

Las declaraciones entregadas por el ministro Ávila coinciden con pronunciamientos realizados días atrás por el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno, quien se desempeñó como observador internacional durante la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El congresista fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente Petro sea retirado de la lista OFAC: “Yo creo que eso es posible y probable”, respondió en entrevista con Noticias Caracol. No obstante, aclaró que el desarrollo de las investigaciones en curso tendría incidencia en esa decisión: “Obviamente, lo que es importante es qué pasa sobre las próximas cinco semanas con las investigaciones, pero yo creo que está yendo muy bien“.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscar bombardear campesinos en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP
Durante la llamada también se discutieron las circunstancias que llevaron a la inclusión de Gustavo Petro en la lista OFAC, un tema que, según Ávila y el propio Petro, no era plenamente comprendido por Donald Trump - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

El senador también manifestó su expectativa sobre el comportamiento del mandatario colombiano durante la etapa de transición. “Creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia, y va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco o seis semanas, y yo creo que es bastante probable que el presidente Petro salga de esa lista OFAC”, dijo.

Las declaraciones fueron interpretadas en el contexto del llamado a garantizar una transición ordenada hacia el nuevo gobierno, teniendo en cuenta el respaldo que la administración de Donald Trump ha expresado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto de 2026.

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