Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella, impulsó una asamblea constituyente en 2012

a iniciativa, radicada como el Proyecto de Ley 029 de 2012, proponía reformar la justicia, modificar las reglas de la reelección presidencial y revisar el modelo de ordenamiento territorial - crédito @EconUrosario/X

Miguel Gómez Martínez, designado el 30 de junio como ministro de Hacienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella, impulsó en 2012 un proyecto de ley para convocar una asamblea nacional constituyente, cuando ejercía como representante a la Cámara. La iniciativa fue radicada en el Congreso con el propósito de promover reformas estructurales relacionadas con la justicia, la reelección presidencial y la organización territorial del país.

El antecedente adquiere relevancia debido a que Abelardo de la Espriella construyó buena parte de su campaña presidencial alrededor de la defensa de la Constitución de 1991 y del rechazo a cualquier convocatoria de una constituyente.

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El mandatario electo, que asumirá el 7 de agosto, reiteró esa posición al ser proclamado presidente. Incluso, meses antes, en plena campaña, también cuestionó la propuesta promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. “Eso es un horror que no vamos a tolerar. La Constitución no se cambia. José Manuel y yo vamos a defender la Constitución del 91. No a ese parapeto, a esa ilegalidad de Petro y de toda su bandola”, expresó en ese momento.

El proyecto de constituyente presentado en 2012

El proyecto fue presentado el 24 de julio de 2012 y posteriormente archivado el 24 de junio de 2013, de conformidad con el artículo 190 de la Ley 5 de 1992 - crédito EFE

La iniciativa promovida por Miguel Gómez Martínez fue registrada en la Cámara de Representantes como el Proyecto de Ley 029 de 2012, “por medio del cual se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente dentro de los términos del artículo 376 de la Constitución Nacional”.

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De acuerdo con la información verificada por Infobae Colombia en el sistema oficial de proyectos del Congreso, la propuesta fue radicada el 24 de julio de ese año como un proyecto de ley ordinaria y posteriormente fue archivada el 24 de junio de 2013, de conformidad con el artículo 190 de la Ley 5 de 1992.

La iniciativa fue presentada con la participación de los congresistas Adriana Franco Castaño, Alfonso Prada Gil, Camilo Andrés Abril Jaimes, Fernando de la Peña Márquez, José Rodolfo Pérez Suárez y Juan Carlos García Gómez.

En la exposición de motivos, Gómez Martínez argumentó que el Congreso no tenía la capacidad de adelantar una reforma judicial de fondo y que la solución era acudir al constituyente primario - crédito Cámara de Representantes/página web

En la exposición de motivos, Gómez Martínez sostenía que el Congreso había demostrado no tener capacidad para adelantar una reforma profunda a la justicia y que, por esa razón, debía acudirse al constituyente primario. Además, cuestionaba la figura de la reelección presidencial vigente en ese momento y la calificaba como “una figura malsana ideada dentro de una circunstancia excepcional”.

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En materia de organización territorial, la propuesta planteaba revisar el sistema de distribución de las transferencias entre la Nación y las entidades territoriales con el objetivo de reducir las brechas existentes entre las regiones.

La iniciativa generó cuestionamientos durante su trámite legislativo; y hasta el entonces ministro del Interior, Federico Renjifo, manifestó oposición del Gobierno frente al proyecto. “Lo que creemos es que están utilizando esa iniciativa como una forma de hacer política. Además, debe contar con una mayoría en el Congreso y no la tiene”, señaló en ese entonces, según la declaración recogida por El Espectador.

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La defensa de una constituyente

En una columna publicada en Portafolio en junio de 2012, el hoy designado ministro afirmó que el sistema político colombiano impedía realizar reformas estructurales y planteó que una nueva Asamblea Constituyente era la vía para superar ese bloqueo institucional - crédito X

Además del proyecto de ley presentado en el Congreso, Miguel Gómez Martínez respaldó la convocatoria de una asamblea constituyente en una columna publicada el 27 de junio de 2012 en Portafolio, titulada “No se pudo”.

En ese texto sostuvo que el sistema político colombiano impedía realizar reformas estructurales debido a la influencia de distintos grupos de interés sobre el Congreso y otras instituciones del Estado. “No se pueden hacer las reformas que el país necesita con el actual sistema político. Hay que enfrentar el bloqueo institucional con una nueva Asamblea Constituyente”, escribió al inicio de la columna.

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En el mismo artículo señaló que desde la promulgación de la Constitución de 1991 se habían realizado 35 reformas constitucionales, situación que, según expuso, demostraba la falta de estabilidad normativa.

También afirmó que el Congreso era vulnerable a las presiones de distintos sectores y mencionó fenómenos como el narcotráfico, la parapolítica, la corrupción, el clientelismo y la influencia de grupos económicos como factores que, en su criterio, dificultaban la aprobación de reformas profundas.

“Los únicos que pueden hacer saltar este cerrojo son los ciudadanos con una ola renovadora”, señaló Gómez Martínez al referirse a la posibilidad de convocar una nueva asamblea constituyente.

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