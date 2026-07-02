Comandante de las Fuerzas Militares negó haber ordenado el cese de operaciones contra la Segunda Marquetalia: interpuso denuncia ante la Fiscalía

El general Hugo Alejandro López Barreto aseguró que las Fuerzas Militares jamás han dejado de cumplir su misión constitucional - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, rechazó señalamientos en su contra relacionados con el presunto favorecimiento de la Segunda Marquetalia. Las acusaciones las hizo el coronel retirado Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules, en entrevista con La FM.

De acuerdo con el exuniformado, la política de Paz Total implementada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro impidió la realización de algunas operaciones militares contra organizaciones criminales que operan en Nariño, como la Segunda Marquetalia, hoy llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).

“Fueron cuatro batallones los que comandé, y tuve bajo mi responsabilidad nueve municipios de la costa del Pacífico nariñense (...). Los diálogos de paz fueron un obstáculo permanente para poder realizar operaciones ofensivas con mis unidades, especialmente en el sector de Inda Zabaleta”, precisó el coronel retirado al informativo citado.

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El coronel retirado Valenzuela aseguró que los diálogos de paz impidieron la realización de operaciones en Nariño - crédito Daniel Becerril/Reuters

Según precisó, una de las personas que habría estado involucrada en este tipo de situaciones en las que las tropas no podían actuar es el actual comandante general de las Fuerzas Militares. De acuerdo con su relato, el general López se contactó con él en dos ocasiones para ordenar el retiro de los uniformados.

“Sí recibí dos llamadas, una de quien hoy en día es el comandante general, en ese momento era jefe de Estado Mayor Conjunto, directamente el señor general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona”, detalló.

El comandante emitió un comunicado en el que negó las aseveraciones que hizo en su contra el coronel retirado. En la comunicación oficial indicó que en ningún momento se ha impedido la ejecución de tareas a las tropas.

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El comandante aseguró que los ceses al fuego con la Segunda Marquetalia fueron implementados en áreas específicas de Piñuña Negro, en Putumayo, y en el resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo, en Nariño - crédito @COL_EJERCITO/X

“Las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional. Por el contrario, cada decisión de estas Fuerzas Militares ha estado orientada a preservar la seguridad nacional, prevenir afectaciones contra la población y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio. Se equivoca el Coronel Valenzuela (RA), al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”, precisó.

De igual manera, explicó que el exuniformado Javier Valenzuela estuvo durante tres meses en el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso, específicamente, entre marzo y mayo de 2025. Luego, entre mayo y noviembre de ese año, lideró la Fuerza de Tarea Hércules.

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En todo ese tiempo (nueve meses), cumplió con sus funciones en el departamento de Nariño. Y, mientras estuvo allí, el único cese al fuego bilateral que se estableció con la Segunda Marquetalia, que fue autorizado en el Decreto 1052 de 2025, se aplicó en las siguientes fechas:

Entre el 9 y 14 de octubre de 2025.

Entre el 19 y 24 de octubre de 2025.

Entre el 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025

Esos ceses al fuego fueron implementados en áreas específicas de Piñuña Negro, en Putumayo, y en el resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo, en Nariño.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, negó haber ordenado el cese de operaciones contra la Segunda Marquetalia - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Posteriormente, el coronel Valenzuela salió de la institución. “Su retiro obedeció a la dinámica natural de ascensos dentro de la carrera militar, al no ser considerado para el Curso de Altos Estudios Militares y, posteriormente, presentó su retiro por solicitud propia, el cual fue otorgado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025″, explicó.

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Así las cosas, el comandante de las Fuerzas Militares denunció penalmente al exuniformado ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre. Esto, con el objetivo de que presente todo el material probatorio que demuestre su presunto actuar irregular.

“Nunca en los 42 años que llevo de vida militar, he dado alguna orden que atente contra la vida de nuestros soldados, de la población civil o que favorezca el actuar criminal. Mi causa es y ha sido siempre esta Patria. Al contrario, desde que tengo el honor y la responsabilidad de ser el Comandante General de las Fuerzas Militares, hemos buscado, como institución, atacar con más contundencia el actuar criminal de todas las estructuras al margen de la Ley, y cumplir la misión que la Constitución nos manda”, añadió.

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