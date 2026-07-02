María Fernanda Cabal cuestionó a Petro por muertes de menores en bombardeos y sacó a la luz viejo mensaje en el que criticaba a Iván Duque

La senadora de oposición María Fernanda Cabal apuntó hacia el presidente Gustavo Petro, tras conocerse la muerte de 65 menores de edad en bombardeos durante su Gobierno - crédito Jesús Avilés/Infobae

Tras la polémica suscitada por la revelación de Medicina Legal, que confirmó que al menos 65 menores murieron en bombardeos efectuados por la fuerza pública durante el Gobierno de Gustavo Petro, una de las duras reacciones provino de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que a través de su perfil de X lanzó fuertes cuestionamientos contra el jefe de Estado, al que le sacó a relucir viejas críticas a su antecesor, Iván Duque Márquez.

Cabal utilizó su perfil en esta plataforma digital para exponer, según ella, lo que calificó como una contradicción fundamental en el discurso del mandatario, que en el pasado calificó al exmandatario de cohonestar con esas prácticas. “¿Petro usted no es violento? Da asco ver que usaba las operaciones legítimas de la fuerza pública para vender una narrativa de defensor de derechos humanos”, expresó la senadora en su publicación, que desató fuertes reacciones.

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En sus redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal denunció lo que para ella es la incoherencia del Gobierno de Gustavo Petro frente al bombardeo y muerte de menores - crédito @mariafdacabal/X

El informe oficial, presentado por Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, desató duros señalamientos contra el jefe de Estado. “Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual”, afirmó el titular del instituto, que agregó que la mayoría de las víctimas tenía entre 14 y 17 años, en departamentos como Guaviare, Arauca y Putumayo.

El mensaje que ‘desempolvó’ María Fernanda Cabal de Gustavo Petro

Con ese panorama, Cabal aprovechó la coyuntura para recordar las críticas que en su momento hizo Petro cuando era senador opositor al Gobierno de Duque. En sus críticas al primer mandatario, citó una publicación del 21 de noviembre de 2019, en la que el entonces senador cuestionaba los operativos militares de ese periodo. “El violento es usted, Duque, ¿o cómo llama el hecho de bombardear niños y hacer añicos el acuerdo de paz?”, escribió en esa ocasión.

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Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro que desempolvó la senadora María Fernanda Cabal, cuando cuestionaba al presidente Iván Duque por las incursiones militares en las que caían menores - crédito @petrogustavo/X

Para la congresista vallecaucana, que protagoniza sus últimos 19 días como integrante del legislativo tras doce años de ejercicio, las circunstancias actuales revelan una doble moral del gobernante, que en ese momento se pronunció en medio de las primeras movilizaciones contra su antecesor, acrecentadas por el asesinato del joven Dilan Cruz, antes de las fuertes refriegas acontecidas en septiembre de 2020, y entre abril y julio de 2021, el denominado estallido social.

La senadora ha sido una de las voces más críticas frente a los resultados de la política de seguridad del actual Gobierno y su efecto en la población civil. Por ello, el informe de Medicina Legal alimentó la controversia sobre los protocolos militares y la protección de los derechos de la infancia en zonas de conflicto; a la par de las duras observaciones al fracaso de la Paz Total impulsada por el Ejecutivo y sus múltiples procesos de negociación.

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En este asunto, el de la muerte de niños y adolescentes en los bombardeos, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y esposo de Cabal, se sumó a las críticas y señaló al exsenador Roy Barreras en el cruce de responsabilidades políticas. “Todo el ruido que hizo Roy en el gobierno pasado por hechos similares”, esbozó en primer término el dirigente gremial, que recientemente abandonó al Centro Democrático.

Con este duro mensaje, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, arremetió contra el expresidente del Congreso Roy Barreras, frente a lo que sería la incoherencia en su discurso - crédito @Jflafaurie/X

“En esa ocasión, como necesitaba un escándalo, responsabilizó al ministro de Defensa y toda la izquierda salió a aplaudirlo. En ese entonces, tenía aspecto de monje. Ahora, siguiendo el ‘buen’ ejemplo de los artistas del cambio, permanece mudo ante esta tragedia. El ‘Gobierno potencia de la vida’ no protegió la vida de estos menores de edad. Lo que hizo fue estimular el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de los grupos terroristas", agregó Lafaurie.

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Como era de esperarse, las cifras divulgadas por Medicina Legal se han convertido en un insumo para organizaciones de derechos humanos y críticos de la actual administración, que exigen claridad sobre los procedimientos militares y la prevención de víctimas civiles. En ese sentido, la postura de Cabal iría en la misma línea del resto de la oposición, que insiste en mayor coherencia y responsabilidad frente a la protección de los menores, como parte del conflicto armado.