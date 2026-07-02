Estos fueron los congresistas con más leyes aprobadas durante el cuatrienio 2022-2026

El estudio evaluó la capacidad de los parlamentarios para convertir sus iniciativas en leyes y liderar su trámite en el Congreso -crédito Lina Gasca/Colprensa

Aunque el Congreso mantuvo una intensa actividad durante el cuatrienio 2022-2026, sacar adelante un proyecto de ley se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Un informe de la firma Orza revela que, pese al alto número de iniciativas presentadas, la productividad legislativa cayó a sus niveles más bajos, dejando en evidencia que solo unos pocos congresistas lograron convertir sus propuestas en normas vigentes.

El análisis también identificó quiénes fueron los parlamentarios con mejores resultados durante los últimos cuatro años, tanto por el número de leyes aprobadas como por su capacidad para conducir proyectos a lo largo del trámite legislativo, una labor que exige construir consensos y superar múltiples etapas dentro del Congreso.

PUBLICIDAD

La tasa de aprobación de proyectos de origen legislativo cayó del 18,2% al 1,4% entre 2022 y 2026 crédito @andreanimalidad/X

El estudio fue elaborado a partir del seguimiento de 8.126 gacetas del Congreso y evaluó el desempeño de senadores y representantes entre 2022 y 2026. Además de medir la cantidad de leyes aprobadas, revisó el papel que desempeñaron como autores de iniciativas y como ponentes, una función determinante para que un proyecto avance desde su radicación hasta la sanción presidencial.

Las conclusiones muestran que la actividad parlamentaria no necesariamente se tradujo en resultados. Durante el cuatrienio fueron radicados cientos de proyectos, pero cada vez menos lograron completar el proceso legislativo. De hecho, la tasa de aprobación de las iniciativas de origen legislativo pasó del 18,2% durante el periodo 2022-2023 a apenas el 1,4% en la legislatura 2025-2026, reflejando una fuerte reducción en la capacidad del Congreso para convertir propuestas en leyes.

PUBLICIDAD

Según Orza, la diferencia estuvo en aquellos congresistas que lograron mantener vivas sus iniciativas durante todo el trámite, superando los debates en comisión, las discusiones en plenaria, los procesos de conciliación y, finalmente, la sanción presidencial. En la categoría que mide la autoría de leyes, los mejores resultados fueron para Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Fabián Díaz, del Partido Verde. Ambos finalizaron el cuatrienio con 11 proyectos propios convertidos en ley, ubicándose en los primeros lugares del ranking.

Alfredo Deluque encabezó el ranking de congresistas con más leyes aprobadas durante el cuatrienio, según Orza- crédito Colprensa

Muy cerca aparecen Angélica Lozano, también del Partido Verde; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Nadya Blel, del Partido Conservador, quienes lograron que diez de sus iniciativas culminaran exitosamente el trámite legislativo. El listado continúa con Andrea Padilla, reconocida por impulsar proyectos relacionados con la protección y el bienestar animal, así como Julio Elías Vidal, del Partido de la U, y Nicolás Echeverry, del Partido Conservador. Cada uno consiguió la aprobación de ocho leyes durante el periodo analizado.

PUBLICIDAD

Para la firma Orza, estos resultados no dependen únicamente de la calidad técnica de las iniciativas. También reflejan la capacidad de negociación de los congresistas, la construcción de acuerdos entre diferentes bancadas y la habilidad para sostener los proyectos a lo largo de un proceso legislativo que suele extenderse durante varios meses.

El informe también dedicó un apartado a la función de control político, una de las principales responsabilidades del Congreso además de la producción de leyes. Durante el cuatrienio se realizaron 209 debates de control político, 306 audiencias públicas y fueron promovidas 13 mociones de censura. ”Esta distribución muestra que la función de control fue más amplia que la confrontación directa con ministros. También funcionó como espacio de deliberación pública, producción de información técnica y posicionamiento político”, señala el texto.

PUBLICIDAD

Aunque fueron radicados cientos de proyectos, solo una pequeña parte culminó el trámite para convertirse en ley -crédito Colprensa

Las cifras indican que el Ministerio de Hacienda fue la entidad que recibió el mayor número de citaciones por parte del Congreso. Después aparecen los ministerios del Interior, Agricultura, Defensa, Comercio, Ambiente y Minas y Energía. De acuerdo con el análisis, esta tendencia evidencia que buena parte de las discusiones parlamentarias estuvieron concentradas en asuntos relacionados con el presupuesto nacional, la disponibilidad de recursos y la financiación de las principales reformas impulsadas durante el cuatrienio.

Aunque la actividad política se mantuvo constante en el Capitolio, el estudio concluye que la eficiencia legislativa disminuyó de manera significativa. En otras palabras, el Congreso debatió, discutió y promovió numerosas iniciativas, pero cada vez fueron menos las que lograron completar todo el recorrido necesario para convertirse en ley.

PUBLICIDAD

El informe deja así un balance mixto del periodo 2022-2026. Mientras algunos congresistas sobresalieron por su capacidad para construir acuerdos y transformar sus proyectos en normas, el comportamiento general de la corporación estuvo marcado por una caída en la productividad legislativa, un indicador que refleja las crecientes dificultades para alcanzar consensos en un escenario político caracterizado por la fragmentación y la polarización.