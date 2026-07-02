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Revelan nuevos detalles del feminicidio de Natalia Villalba, en el norte de Bogotá: esta es la cronología de su muerte

El reporte de Medicina Legal sobre el asesinato de la modelo cucuteña de 36 años reveló que el ciudadano inglés Foster Martinson la asesinó, se cambió de ropa y evacuó el edificio en el que quedó el cuerpo de la mujer

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El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expuso nuevos detalles sobre el feminicidio de la modelo cucuteña de 36 años Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en la ducha de un apartamento del edificio Morph, ubicado en la calle 95 con carrera 21, en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la información de Medicina Legal, el ciudadano inglés, identificado por las autoridades colombianas como Foster Martinson, permaneció cerca de dos horas en el apartamento 702 el 18 de junio de 2026, periodo en el que, según la Fiscalía, el hombre cometió el crimen.

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Durante la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento, el ente acusador detalló que el sospechoso cambió su ropa antes de salir del inmueble, como un intento de evadir la identificación por parte de las autoridades.

El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Martinson fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía
El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Martinson fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó una reconstrucción detallada de los movimientos del extranjero en el edificio, sustentada en videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de comunicaciones entre la víctima y el acusado.

Según esta reconstrucción, el ciudadano británico llegó al edificio a las 10:33 a. m. y se retiró a la 1:23 p. m., tras presuntamente cometer el feminicidio.

Horas después, según el reporte que emitió el extranjero, él salió a un bar irlandés de la capital para ver un partido de fútbol, luego fue a caminar por un centro comercial del norte de la capital, y volvió a su hotel antes de emprender un viaje a Ecuador.

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Las causas de la muerte de Natalia Villalba

La investigación forense, además, determinó que Natalia Villalba habría recibido un golpe contundente en la cabeza que ocasionó su muerte.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, aseguró que, tras el golpe y el fallecimiento, el hombre “descuartizó” a la mujer para poder meter su cuerpo en la maleta de viaje.

El cuerpo de la modelo fue encontrado cuatro días después del crimen, el lunes 22 de junio de 2026, cuando una trabajadora de servicios generales ingresó en el apartamento y descubrió la maleta en la ducha, con la llave abierta, un hecho que, según los peritos, habría buscado acelerar la descomposición del cuerpo y dificultar su identificación. Ya para ese momento, el sospechoso estaba en Ecuador.

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset
Matthew Ashley Foster-Smith, o Foster Martinson, según la Fiscalía, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset

La evidencia recopilada por la Fiscalía incluyó también chats entre la víctima y el presunto agresor, así como información sobre los antecedentes del ciudadano europeo.

Desde el organismo judicial se confirmó que el acusado usó un pasaporte falso para intentar huir de la justicia y que existen indicios de su posible vinculación con otro delito de naturaleza sexual.

Las autoridades judiciales evalúan la medida de aseguramiento en centro carcelario para el sospechoso, mientras continúa el proceso para esclarecer completamente las circunstancias del feminicidio.

El testimonio de la madre de Natalia Villalba

De acuerdo con el testimonio de Claudia Villalba, madre de la modelo, cuando ella llegó a Bogotá, la escena fue impactante desde el primer momento.

En entrevista con el pódcast Conducta Delictiva dijo: “Cuando llegué acá y estaba en la Fiscalía, me dijeron que la encontraron en la maleta, en el baño, con la llave abierta (...) Ella tenía las manitas quemadas, los deditos… tal vez del frío, no sé, porque imagina todo ese tiempo mojándose. Es horrible”, expresó Claudia Villalba.

Sobre este punto, la madre reconoció que la identificación fue compleja debido a las afectaciones en el cuerpo. “El señor me dijo que no la viera. Solo la vieron la amiga, mi prima y mi esposo, pero yo no la vi. No nos dejaron verla a nosotros”, relató.

La Fiscalía imputará a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa
La Fiscalía imputará a Matthew Foster Martinson por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa

Una vez conoció el dictamen de Medicina Legal, dijo que “el tipo le dio muchos golpes, y ahí fue que la mató. No, no me dijo más porque, pues imagínate tú”, compartió la madre.

En paralelo a la investigación judicial, la madre de la víctima reveló que Natalia atravesaba un periodo de cambios personales y profesionales. “Natalia me contó que estaba saliendo con un australiano que era muy lindo, que la quería mucho. Ya tenía un contrato con unos gringos”, relató sobre los días previos al feminicidio.

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