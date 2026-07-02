Mujer que torturó y mató a su hijo de 5 años en Medellín fue enviada a la cárcel: el menor tenía 120 lesiones en su cuerpo

El dictamen de Medicina Legal reveló que el niño que murió el 9 de mayo en Medellín tenía 120 lesiones en su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los casos de maltrato infantil causan indignación en el territorio nacional, pues algunos padres y cuidadores atacan a los menores de edad hasta ocasionarles lesiones graves que pueden ser irreversibles y, en el peor de los casos, causarles la muerte.

Debido a este panorama, las autoridades piden a los ciudadanos denunciar cualquier acto que afecte la tranquilidad, bienestar y seguridad de los niños y adolescentes. Uno de los casos que generó rechazo entre la comunidad fue el de un niño de 5 años que fue atacado a muerte por su propia madre.

En la jornada del 2 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez ordenó enviar a la cárcel a una mujer de 28 años que fue señalada de torturar y causar la muerte de su hijo en Medellín (Antioquia).

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De acuerdo con el reporte oficial del ente judicial, el fallecimiento del menor se produjo el 9 de mayo de 2026, tras agresiones que, según la investigación, ocurrieron durante 3 meses (entre febrero y mayo de 2026).

El menor habría sido víctima de varios ataques por parte de la mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dictamen de Medicina Legal concluyó que el niño presentaba 120 lesiones abrasivas en el cuerpo, en distintos estadios de cicatrización. La Fiscalía indicó que ese 9 de mayo la investigada le habría propinado un golpe en el abdomen al menor de edad, por lo que le generó una peritonitis que derivó en su muerte.

La investigación la adelantó un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, que indicó que la mujer habría golpeado al menor con cables eléctricos y objetos contundentes.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde residía con sus dos hijos menores, por lo que las autoridades iniciaron un proceso judicial en su contra para esclarecer el caso y evitar que los menores de edad siguieran bajo su cuidado.

Después de las audiencias en las que se revisó el material probatorio tras la muerte del menor de edad, la Fiscalía le imputó los delitos de tortura y homicidio, ambas conductas agravadas. Aunque la mujer no aceptó los cargos en las audiencias, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Cabe mencionar que la procesada fue capturada el 27 de junio por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La responsable quedó a disposición de las autoridades y está a la espera de la condena oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Menor de 4 años habría sido víctima de maltrato en Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación estableció el 10 de junio de 2026 una agencia especial para intervenir como Ministerio Público en el proceso por el presunto maltrato contra una niña de 4 años en Sibaté (Cundinamarca).

La entidad informó que un procurador judicial de Familia participará en el caso y mantendrá seguimiento permanente a las actuaciones de las autoridades, con acciones de verificación orientadas a garantizar la protección integral de la menor y evitar que esté en un entorno hostil en el que no se respete su integridad.

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En paralelo, el Ministerio Público requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que entregue información sobre las medidas adoptadas para el restablecimiento de sus derechos y exhortó a las entidades a asegurar de forma urgente su protección, la atención en salud y el acceso efectivo a la justicia.

Las autoridades trabajan por garantizar la protección de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer reiteró el rechazo institucional frente a hechos de violencia contra la niñez y reiteró que ninguna forma de maltrato, violencia o vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes está justificada ni debe ser tolerada.

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Así, las autoridades instaron a la comunidad a reportar cualquier acto de violencia que involucre a niños para rescatarlos lo más pronto posible.