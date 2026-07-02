Más de 600 municipios están en alerta por incendios mientras aumentan las temperaturas

Un termómetro marca más de 40 grados Celsius sobre un panorama de Santa Marta, mostrando la playa, la ciudad y las montañas de fondo, en medio de una intensa ola de calor que afecta a la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras aumenta el número de municipios en alerta por incendios forestales, el Ideam mantiene una advertencia que empieza a repetirse en sus reportes diarios: varias zonas del país seguirán registrando temperaturas más altas de lo normal durante los próximos días. El fenómeno se concentra principalmente en la región Caribe y en sectores de los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

La combinación de calor intenso, alta humedad y poca circulación del viento está creando un escenario en el que la sensación térmica puede ser incluso superior a la temperatura registrada por los termómetros. Estas condiciones se sentirán con mayor intensidad entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde.

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Barranquilla ocupa el puesto 11 global entre las ciudades más expuestas al riesgo por olas de calor, según la Universidad de Oxford - crédito Alcaldía de Barranquilla

Los pronósticos publicados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indican que este comportamiento no corresponde a un episodio aislado. Por el contrario, la entidad reitera en sus informes recientes que en varias regiones las temperaturas máximas podrían superar los valores climatológicos habituales para esta época del año.

En su más reciente pronóstico, divulgado el jueves 2 de julio, el Ideam señaló que este incremento en las temperaturas podría presentarse en departamentos como La Guajira, Atlántico, el norte de Magdalena y el norte de Cesar. La advertencia también incluye sectores de los valles de los ríos Magdalena y Cauca, además de áreas de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca y Cauca.

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El organismo explicó que el calor no será el único factor que afectará a estas zonas. La humedad presente en la atmósfera y las condiciones de baja ventilación favorecerán una sensación térmica aún más elevada, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. Este panorama coincide con registros recientes que reflejan el incremento de las temperaturas en distintos municipios del país. De acuerdo con el último Informe Técnico Diario (ITD), correspondiente al miércoles 1 de julio, diez municipios alcanzaron temperaturas superiores a los 37 grados Celsius.

Las dunas de Taroa, en La Guajira, ofrecen un paisaje único donde el desierto se encuentra con el mar - crédito SGC

La cifra más alta se registró en Valledupar, donde el termómetro llegó a los 41,4 °C. Muy cerca apareció Urumita, en La Guajira, con 40,6 °C. La lista continúa con Ciénaga de Oro, en Córdoba, donde se alcanzaron los 39,7 °C; San Sebastián de Buenavista, en Magdalena, con 39,6 °C, y El Guamo, en Bolívar, donde la temperatura llegó a los 39 °C.

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Estos registros muestran que la región Caribe continúa concentrando algunos de los episodios de calor más intensos del país. Además de las altas temperaturas, el Ideam informó que varias estaciones meteorológicas rompieron récords históricos para el mes de junio.

Uno de esos casos ocurrió en la estación del Aeropuerto Alfonso López, en Valledupar. Allí, los 41,4 °C registrados el 30 de junio superaron el máximo histórico de 41 °C alcanzado el 24 de junio de 2015. Otro récord se presentó en la estación del Aeropuerto Palonegro, ubicada en Lebrija, Santander. En ese punto se registraron 30 °C, por encima de los 29,4 °C reportados el 18 de junio de 1991. La tercera estación que rompió su registro histórico fue El Salado, en Ciénaga de Oro, Córdoba. Allí se alcanzaron 39,7 °C, superando la marca anterior de 39,2 °C establecida el 8 de junio de 2023. El aumento de las temperaturas ocurre en un momento en el que también crece la preocupación por el riesgo de incendios forestales.

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Panorámica de Valledupar. Foto: Alcaldía de Valledupar

Durante los últimos días, el número de municipios bajo algún nivel de alerta aumentó de forma constante. Según el más reciente reporte del Ideam, publicado este jueves, 604 municipios del país presentan algún tipo de alerta por incendios, lo que representa poco más de la mitad del territorio nacional.

La situación más delicada corresponde a los municipios que permanecen en alerta roja, donde el riesgo de que se presenten incendios es mayor. En total son 192 municipios los que se encuentran en ese nivel. Antioquia lidera la lista con 32 municipios en alerta roja, seguido por Cundinamarca con 26 y Atlántico con 22.

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Frente a este panorama, las autoridades mantienen el llamado a la prevención. Las altas temperaturas, sumadas a las condiciones secas y al aumento del riesgo de incendios, hacen necesario extremar las precauciones para evitar emergencias que puedan afectar tanto los ecosistemas como a las comunidades.