La SIC emitió alerta por posibles defectos en conocidos modelos de camionetas con alta demanda en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio recomendó a los usuarios de Toyota y Volvo acudir a talleres autorizados para revisar posibles fallas en sus vehículos - crédito SIC - Colprensa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los propietarios de varios modelos de camionetas Toyota en Colombia para instarlos a verificar si sus vehículos están incluidos en campañas de seguridad por posibles defectos de fábrica que podrían aumentar el riesgo de accidentes o incendios.

Principalmente, en el caso de Toyota, las alertas incluyen las referencias RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300 y Tundra.

A través de una publicación en las redes sociales de la entidad se dieron a conocer algunos modelos Land Cruiser 300 (2022-2024) y Tundra (2023-2024) que presentan posibles fallas en los cojinetes del motor V35A, lo que podría generar apagones inesperados, por ejemplo.

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“¡Cuidado con el motor! El posible defecto puede producir un funcionamiento irregular en el motor, que el motor no arranque o se cale", se leyó en el informe de la entidad.

Algunas de las alertas emitidas desde la SIC sobre camionetas Toyota - crédito SIC

Otra campaña afecta a las RAV4 Phev 2023, Land Cruiser Prado y Land Cruiser 300 (2024 y 2025) y la bZ4X 2023, en las que se detectó que la imagen de la cámara de reversa puede congelarse “brevemente” al iniciar la marcha atrás “si se selecciona la marcha atrás en un plazo determinado después de encender el vehículo“, situación que alteraría la visibilidad en maniobras importantes.

Una tercera alerta fue sobre la Land Cruiser 300 (2022-2024), que indica posibles problemas de comunicación entre las unidades electrónicas de la transmisión y el motor que pueden provocar daños mecánicos y pérdida de potencia con riesgo de accidente o incendio.

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“Esta falla provocaría un exceso de revoluciones de la transmisión, daños en la transmisión y una pérdida de potencia motriz mientras se conduce a velocidades más altas”, se indicó en el reporte.

Esta referencia, muy común en Colombia, también figuró en las campañas de seguridad - crédito SIC

Otras marcas con campañas de seguridad

El caso de las alertas no fue exclusivo para Toyota. Algunas referencias de la reconocida empresa automotriz sueca Volvo, tienen alertas que cubren los modelos EX30, XC40, C40, XC60, XC90, S60 y S80.

A través del Portal de Seguridad del Producto, disponible en la página web de la SIC, se conocieron advertencias que involucran a los Volvo EX30 de los años 2025 y 2026, en los que se detectó un posible sobrecalentamiento de la batería de alto voltaje, situación que podría derivar en un incendio.

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Referencias de camionetas Volvo con campañas de seguridad - crédito captura de pantalla SIC

Otra campaña involucra a los modelos EX40 y C40 de 2026 y algunos XC60 y XC90 de 2025 y 2026, en los que el sistema de frenado podría desactivarse temporalmente al usar ciertas funciones, lo que aumenta el riesgo de accidente.

Otro modelo fue el Peugeot Mhev 2008, en el que se identificó una “holgura insuficiente” de menos de 10 milímetros entre el tubo del filtro de partículas de gasolina (GPF) y la tapa de protección del polo del generador de arranque por correa de 48. Esta falla, por ejemplo, permitiría la infiltración de agua, precedida por la formación de un arco eléctrico que sobrecalentaría varios componentes.

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Aunque casi todas las marcas con vehículos en Colombia contaron con alertas, otra empresa fue Honda, que tuvo cerca de 30 modelos de automóviles con irregularidades en las bolsas de aire del pasajero delantero.

Modelos Honda con irregularidades en las bolsas de aire - crédito captura de pantalla SIC

“El Air Bag del pasajero puede generar sobrepresión interna, causando una explosión excesiva en el momento de la activación del Air Bag. En consecuencia, se podría ocasionar lesiones graves en caso de activación de la bolsa”, fue el reporte para algunas referencias de vehículos Honda Fit, Accord, Legend, Crosstour y Civic.

Desde la SIC se recordó que todas las inspecciones, actualizaciones y reparaciones derivadas de estas campañas serán cubiertas por los fabricantes y no tienen costo para los propietarios, de manera que acudir a concesionarios o talleres autorizados y verificar con el número de identificación del vehículo (VIN) si la unidad está incluida en alguna campaña de seguridad.

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