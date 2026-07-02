Estos son los cargos mejore remunerados del Estado: el presidente no lidera la lista

El Observatorio Fiscal comparó el salario básico y la remuneración total de los principales cargos del Estado colombiano-crédito Joel González/Presidencia

Las posiciones mejor remuneradas dentro del Estado colombiano no siempre coinciden con las de mayor visibilidad política. De hecho, los cargos que representan el mayor costo mensual para las finanzas públicas pertenecen, en buena parte, a funciones técnicas, administrativas y de dirección en entidades especializadas, de acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.

El estudio revisó la remuneración integral de distintos cargos públicos, es decir, no solo el salario básico, sino también primas, bonificaciones, aportes y demás prestaciones laborales. Al sumar todos esos conceptos, el panorama cambia de forma importante frente a lo que suele percibirse sobre los altos cargos del Estado.

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Los puestos con mayor costo mensual pertenecen, en su mayoría, a cargos técnicos, administrativos y de alta dirección-crédito Colprensa

Uno de los hallazgos más llamativos del informe citado por La Republica, es que el presidente de la República no encabeza el listado, tampoco lo hacen la mayoría de ministros. En cambio, varias posiciones del Congreso y de entidades técnicas aparecen entre las que generan un mayor gasto mensual por funcionario. El primer lugar lo ocupa el subsecretario general del Senado. Aunque la asignación básica mensual del cargo es de $19,87 millones, el costo total puede alcanzar los $123,44 millones al mes cuando se incorporan todos los beneficios laborales contemplados por la ley.

En la segunda posición aparece el director general del Senado. Su asignación básica es de $25,36 millones, mientras que la remuneración total asciende hasta $98,84 millones mensuales. El primer cargo de libre nombramiento del Ejecutivo que figura en el listado es el del ministro de Justicia y del Derecho. Aunque su salario básico es de $6,54 millones, el gasto total asociado al cargo puede llegar a los $85,88 millones cada mes.

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Más adelante aparecen otros funcionarios del Congreso. El secretario general de la Cámara de Representantes registra un gasto total mensual de hasta $83,29 millones, seguido por el secretario general del Senado, cuyo costo alcanza los $81,73 millones.

El es Saúl Cruz Bonilla, el funcionario público que más gana en Colombia -crédito X

Entre las entidades del Ejecutivo destaca el superintendente financiero, con una remuneración total que puede llegar a $81,09 millones mensuales. Este resultado refleja el peso que tienen algunos cargos técnicos dentro de la estructura administrativa del Estado. El presidente de la República ocupa el séptimo lugar en el ranking. En el caso de Abelardo De La Espriella, la asignación básica mensual sería de $10,36 millones, mientras que el gasto total asociado al cargo alcanzaría los $79,96 millones, equivalentes a 39,96 salarios mínimos mensuales.

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No obstante, el panorama cambia si se incluyen los cargos de mayor rango de la fuerza pública. En ese escenario, un mayor general de la Policía registraría el mayor gasto total mensual entre los funcionarios designados por el Ejecutivo: hasta $297,07 millones, pese a que su asignación básica es de $8,43 millones. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, explicó que estas diferencias obedecen a las características propias del sector Defensa. “Eso también explica que tengan un régimen especial de pensiones”, señaló.

El investigador indicó que las responsabilidades operativas, el volumen de personal bajo su mando y el nivel de riesgo que asumen estos funcionarios justifican que la remuneración integral sea considerablemente superior a la de otros cargos del Estado. El informe también muestra que, entre los 18 puestos con mayor remuneración, cerca de la mitad corresponde a funciones técnicas y administrativas, por encima de cargos con una exposición política mucho mayor. Esto evidencia que el costo del talento humano en el sector público no depende únicamente de la jerarquía institucional.

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El informe evidencia que primas, bonificaciones y prestaciones representan una parte importante del costo laboral de los altos cargos públicos-crédito Policía Nacional

Además del superintendente financiero, aparecen en el listado el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, cuya asignación básica es de $20,71 millones y cuyo gasto total puede llegar a $72,03 millones mensuales.

La clasificación también incluye al director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), el gerente del Fondo de Adaptación, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el director general de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, el director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el superintendente de Industria y Comercio y el director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

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