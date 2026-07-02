Colombia

Estos son los cargos mejore remunerados del Estado: el presidente no lidera la lista

Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló cuáles son los cargos públicos con la mayor remuneración total en Colombia. El listado es liderado por puestos técnicos y administrativos

Guardar
Google icon
- crédito Joel González/Presidencia
El Observatorio Fiscal comparó el salario básico y la remuneración total de los principales cargos del Estado colombiano-crédito Joel González/Presidencia

Las posiciones mejor remuneradas dentro del Estado colombiano no siempre coinciden con las de mayor visibilidad política. De hecho, los cargos que representan el mayor costo mensual para las finanzas públicas pertenecen, en buena parte, a funciones técnicas, administrativas y de dirección en entidades especializadas, de acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.

El estudio revisó la remuneración integral de distintos cargos públicos, es decir, no solo el salario básico, sino también primas, bonificaciones, aportes y demás prestaciones laborales. Al sumar todos esos conceptos, el panorama cambia de forma importante frente a lo que suele percibirse sobre los altos cargos del Estado.

PUBLICIDAD

Dinero - Colombia
Los puestos con mayor costo mensual pertenecen, en su mayoría, a cargos técnicos, administrativos y de alta dirección-crédito Colprensa

Uno de los hallazgos más llamativos del informe citado por La Republica, es que el presidente de la República no encabeza el listado, tampoco lo hacen la mayoría de ministros. En cambio, varias posiciones del Congreso y de entidades técnicas aparecen entre las que generan un mayor gasto mensual por funcionario. El primer lugar lo ocupa el subsecretario general del Senado. Aunque la asignación básica mensual del cargo es de $19,87 millones, el costo total puede alcanzar los $123,44 millones al mes cuando se incorporan todos los beneficios laborales contemplados por la ley.

En la segunda posición aparece el director general del Senado. Su asignación básica es de $25,36 millones, mientras que la remuneración total asciende hasta $98,84 millones mensuales. El primer cargo de libre nombramiento del Ejecutivo que figura en el listado es el del ministro de Justicia y del Derecho. Aunque su salario básico es de $6,54 millones, el gasto total asociado al cargo puede llegar a los $85,88 millones cada mes.

PUBLICIDAD

Más adelante aparecen otros funcionarios del Congreso. El secretario general de la Cámara de Representantes registra un gasto total mensual de hasta $83,29 millones, seguido por el secretario general del Senado, cuyo costo alcanza los $81,73 millones.

El es Saúl Cruz Bonilla, el funcionario público que más gana en Colombia - crédito X
El es Saúl Cruz Bonilla, el funcionario público que más gana en Colombia -crédito X

Entre las entidades del Ejecutivo destaca el superintendente financiero, con una remuneración total que puede llegar a $81,09 millones mensuales. Este resultado refleja el peso que tienen algunos cargos técnicos dentro de la estructura administrativa del Estado. El presidente de la República ocupa el séptimo lugar en el ranking. En el caso de Abelardo De La Espriella, la asignación básica mensual sería de $10,36 millones, mientras que el gasto total asociado al cargo alcanzaría los $79,96 millones, equivalentes a 39,96 salarios mínimos mensuales.

No obstante, el panorama cambia si se incluyen los cargos de mayor rango de la fuerza pública. En ese escenario, un mayor general de la Policía registraría el mayor gasto total mensual entre los funcionarios designados por el Ejecutivo: hasta $297,07 millones, pese a que su asignación básica es de $8,43 millones. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, explicó que estas diferencias obedecen a las características propias del sector Defensa. “Eso también explica que tengan un régimen especial de pensiones”, señaló.

El investigador indicó que las responsabilidades operativas, el volumen de personal bajo su mando y el nivel de riesgo que asumen estos funcionarios justifican que la remuneración integral sea considerablemente superior a la de otros cargos del Estado. El informe también muestra que, entre los 18 puestos con mayor remuneración, cerca de la mitad corresponde a funciones técnicas y administrativas, por encima de cargos con una exposición política mucho mayor. Esto evidencia que el costo del talento humano en el sector público no depende únicamente de la jerarquía institucional.

General William Rincón
El informe evidencia que primas, bonificaciones y prestaciones representan una parte importante del costo laboral de los altos cargos públicos-crédito Policía Nacional

Además del superintendente financiero, aparecen en el listado el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, cuya asignación básica es de $20,71 millones y cuyo gasto total puede llegar a $72,03 millones mensuales.

La clasificación también incluye al director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), el gerente del Fondo de Adaptación, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el director general de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, el director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el superintendente de Industria y Comercio y el director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

Temas Relacionados

Observatorio FiscalSalariosEstado colombianoFuncionarios públicosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Quinto vuelo humanitario llevará 18 toneladas de ayuda desde Colombia hacia Venezuela

Colombia alcanzará las 154 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Venezuela. El nuevo cargamento incluye medicamentos, alimentos, insumos médicos y una planta eléctrica para un hospital en La Guaira

Quinto vuelo humanitario llevará 18 toneladas de ayuda desde Colombia hacia Venezuela

Mafe Carrascal advirtió sobre el ‘gigantesco’ reto que tendrá De la Espriella con los campesinos: “El papel vale menos que las armas”

La congresista expresó su preocupación por la situación de seguridad en el campo colombiano y advirtió sobre el riesgo que enfrentan familias beneficiadas con procesos de acceso a la tierra

Mafe Carrascal advirtió sobre el ‘gigantesco’ reto que tendrá De la Espriella con los campesinos: “El papel vale menos que las armas”

Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

El capitán de Ghana habló en rueda de prensa de los dos colombianos a los que tuvo como compañeros y adversarios en más de una ocasión en la Premier League

Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

Qué pasará con Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución de IVA en el Gobierno de Abelardo de la Espriella: Prosperidad Social aclaró el panorama

Millones de hogares podrán inscribir productos financieros para recibir los apoyos sociales de forma directa y digital, mientras la nueva administración definirá eventuales cambios en la política de subsidios

Qué pasará con Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución de IVA en el Gobierno de Abelardo de la Espriella: Prosperidad Social aclaró el panorama
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

Colombia vs. Ghana: el dato que ilusiona a James Rodríguez y compañía para clasificar a los octavos de final del Mundial

Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el Mundial 2026 y las nuevas reglas de la FIFA

Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”