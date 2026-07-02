Denuncian a la gobernadora del Cesar ante la Procuraduría y el CNE por presunto apoyo político a Abelardo De La Espriella

Se ha presentado una denuncia formal contra la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, ante la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral por su presunta participación indebida en política. La denuncia se basa en la supuesta violación del artículo 127 de la Constitución y la Ley de Garantías Electorales. - crédito @AlexandraPined_

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, fue denunciada formalmente ante la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta participación indebida en política, luego de que se conocieran videos en los que aparece votando durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y, posteriormente, celebrando el triunfo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La denuncia fue presentada por la representante electa a la Cámara por el departamento del Cesar, Alexandra Pineda Ortiz, quien sostiene que la mandataria habría manifestado públicamente su respaldo al hoy presidente electo, situación que, a su juicio, podría vulnerar las normas que exigen neutralidad e imparcialidad a los servidores públicos durante los procesos electorales.

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Los videos hacen parte de las pruebas entregadas

De acuerdo con la denuncia, uno de los principales elementos probatorios corresponde a videos en los que Sanjuán acudió a votar tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, una prenda que durante la campaña fue asociada por distintos sectores políticos con la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Elvia Milena Sanjuán votó en las dos vueltas presidenciales vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, una de las pruebas anexadas a la denuncia. - crédito @elviamilenas/Instagram

A ello se suman otros registros audiovisuales en los que, según la denunciante, la gobernadora celebró públicamente el resultado electoral y pronunció el eslogan de campaña “Firmes por la Patria”.

Aunque esos videos ya no aparecen publicados en las redes sociales oficiales de la mandataria, Pineda aseguró que fueron recopilados y anexados como parte de la denuncia presentada ante los organismos de control.

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Pineda pide que se investigue una posible participación en política

A través de un video difundido en sus redes sociales, Alexandra Pineda confirmó que interpuso la denuncia ante la Procuraduría y el CNE, argumentando que existen elementos suficientes para que las autoridades evalúen la actuación de la gobernadora durante la campaña presidencial.

“He denunciado a la gobernadora del departamento del Cesar ante la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral por su presunta participación en política”, afirmó la congresista al anunciar la acción.

Según explicó, las pruebas entregadas evidenciarían una conducta que podría constituir una vulneración del artículo 127 de la Constitución Política, la Ley de Garantías Electorales y el Código General Disciplinario, disposiciones que buscan garantizar la imparcialidad de quienes ejercen funciones públicas.

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Pineda también sostuvo que, de comprobarse los hechos, se estaría utilizando el poder público para favorecer intereses políticos, por lo que pidió a las autoridades actuar con prontitud.

“Es inadmisible que quienes deben garantizar la imparcialidad de la función pública pretendan manipularla en beneficio propio”, manifestó la representante, quien además solicitó que el caso sea investigado “con rigor y sin dilaciones”.

La representante Alexandra Pineda denunció a la gobernadora del Cesar ante la Procuraduría y el CNE por presunta participación en política. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La representante también defendió el resultado electoral en el Cesar

Además del video, Pineda publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que reiteró que la defensa de la democracia y de las garantías electorales exige investigaciones imparciales cuando existan hechos que puedan afectar la transparencia institucional.

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En el mensaje sostuvo que “más de 281 mil cesarenses respaldaron en las urnas un proyecto político de cambio, justicia social y transformación para el departamento”, una cifra que corresponde a la votación obtenida por Iván Cepeda durante la segunda vuelta presidencial en el Cesar.

La representante agregó que ese respaldo ciudadano debe ser respetado y que las instituciones están llamadas a proteger la voluntad expresada por los electores en las urnas.

Alexandra Pineda publicó un mensaje en el que pidió investigar los hechos y garantizar la transparencia electoral. - crédito @AlexandraPined_/X

Iván Cepeda ganó las dos vueltas presidenciales en el Cesar

Los resultados oficiales del preconteo de la Registraduría Nacional muestran que Iván Cepeda se impuso en las dos jornadas electorales realizadas en el departamento del Cesar, aunque con márgenes muy distintos entre la primera y la segunda vuelta.

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Primera vuelta presidencial

En la elección del 31 de mayo de 2026, el departamento registró uno de los resultados más cerrados del país entre los dos candidatos con mayor votación.

Los resultados fueron:

Iván Cepeda: 224.170 votos (46,48 %).

Abelardo de la Espriella: 223.501 votos (46,35 %).

Paloma Valencia: 11.886 votos (2,46 %).

La diferencia fue de apenas 669 votos, reflejando un escenario de alta competitividad electoral.

Segunda vuelta presidencial

Para la jornada del 21 de junio de 2026, ambos candidatos aumentaron significativamente su caudal electoral; sin embargo, Cepeda logró ampliar la ventaja obtenida en la primera vuelta.

El resultado definitivo fue:

Iván Cepeda: 281.730 votos (50,88 %).

Abelardo de la Espriella: 265.645 votos (47,97 %).

La diferencia final ascendió a 16.085 votos, consolidando la victoria del candidato del Pacto Histórico en el departamento.

Según la Registraduría Nacional, el total de votos válidos fue de 547.375, mientras que el número total de sufragantes llegó a 558.502, cifra que incluye votos nulos y tarjetas no marcadas.

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