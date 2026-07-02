Creador de contenido preguntó a un extranjero si es por ellos que la vivienda se encareció en Medellín: “En parte es verdad”

El video señala que la subida de precios en la capital antioqueña no puede atribuirse únicamente a los extranjeros que deciden instalarse en la ciudad, poniendo en discusión otros factores que inciden en el encarecimiento del costo de vida local - crédito felipeamariles_ / TikTok

El fenómeno de la gentrificación (proceso de renovación urbana en el que un barrio popular se vuelve atractivo para personas con mayor poder adquisitivo) en Medellín ha generado un debate constante en redes sociales, donde muchos residentes apuntan a la llegada de extranjeros como causa directa del aumento en el costo de vida.

Este asunto motivó a felipeamariles_ a, creador de contenido que se especializa en temas de vivienda, para salir a las calles con el propósito de conocer la perspectiva de quienes han decidido asentarse en la ciudad desde otros países.

Durante su recorrido, Felipe conversó con un ciudadano de Estados Unidos que reside en el barrio Laureles. Al ser consultado sobre la percepción de que los precios suben por la presencia de extranjeros, el entrevistado reconoció: “Pues en parte es verdad, yo digo, porque hay mucho extranjero y la gente ve que algunas personas pagan más por ciertas cosas y van subiendo los precios”. Sin embargo, también señaló que no se trata del único factor y agregó: “Pero también hay mucha inflación a nivel global”.

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Según el entrevistado, la culpa no es solo de los residentes extranjeros, sino de la inflación global - crédito felipeamariles_ / TikTok

Al explicar su situación personal, el extranjero relató: “Mi esposa es colombiana. Y tengo un hijo que es colombiano también. Entonces, nosotros compramos hace siete años”. Subrayó que la inflación y la gentrificación no son fenómenos exclusivos de Colombia, pues “tenemos la misma inflación en Estados Unidos, en Europa, en lugares así”.

En los comentarios de la publicación, los usuarios expresaron diferentes posturas. Una persona opinó: “La culpa es que no existe una ley que regule los precios tanto de alimentos, vivienda y servicios”. Otra señaló a las inmobiliarias: “Por un apartamento que el año pasado valía 5,500 y lo alquilaron por un año, al terminar ese contrato ya quieren pedir 7 y no se pregunta por qué le han subido tanto”. También hubo quien responsabilizó a los propietarios: “La culpa es de los dueños de negocios y apartamentos que abusan”.

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Las transformaciones recientes en Medellín han alterado profundamente la vida de sus habitantes. El auge del turismo internacional y la llegada masiva de nómadas digitales han provocado una escalada rápida en el costo de vida y el valor de la vivienda, generando tensiones en la estructura social de la ciudad.

El crecimiento de alquileres temporales en Medellín ha desplazado a familias locales y encarecido la vida en barrios como El Poblado y Laureles - crédito Alcaldía de Medellín

La expansión de alquileres temporales, promovida por plataformas como Airbnb, ha modificado el tejido urbano. Muchas familias locales se han visto forzadas a abandonar las áreas tradicionales para buscar alternativas más asequibles en las periferias y municipios cercanos. Este desplazamiento ha alimentado un debate creciente sobre el acceso a la vivienda y la pérdida de identidad barrial.

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El impacto económico no es menor. Para habitar en zonas céntricas, una familia necesita más de 4 salarios mínimos mensuales, un monto que excluye a buena parte de los residentes de siempre. Sectores como El Poblado, especialmente los barrios Manila, y Laureles se han convertido en epicentro de estos cambios, adaptándose a las nuevas demandas del mercado extranjero.

En marzo de 2026, Medellín registró la segunda inflación más alta entre las capitales colombianas, con una variación de 6,39% anual. Entre 2021 y 2025, el alza acumulada de precios alcanzó el 36,7%, según reportes de Medellín Cómo Vamos.

Medellín se posiciona entre las ciudades más costosas de América Latina, impulsada por la llegada de turistas y nómadas digitales - crédito Alcaldía de Medellín

El sector inmobiliario muestró señales de alarma: el Banco de la República ubicó a Medellín como la ciudad más cara del país para alquileres, superando a Bogotá y Cartagena. Según Numbeo, el costo de vida supera en 8% al de la capital nacional, y los arriendos son, en promedio, 13,7% más elevados. Una familia de cuatro personas necesita alrededor de $8,6 millones mensuales, sin incluir el arriendo.

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En el ranking latinoamericano de costo de vida según la plataforma de bases de datos Numbeo, la capital antioqueña ocupa el séptimo lugar, situándose por encima de varias ciudades como Rio de Janeiro, Brasilia y Lima.