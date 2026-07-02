Colombia

Corte Suprema de Justicia ya tiene los nombres de los 10 finalistas que podrían llegar a la Sala Civil: de quiénes se trata

El proceso para elegir al nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural entró en su fase final y la persona elegida no reabrirá procesos, sino que verificará la correcta aplicación de la ley por parte de los tribunales inferiores

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El Consejo Superior de la Judicatura publicó la lista definitiva de candidatos que buscan reemplazar a la magistrada Hilda González Neira - crédito @CorteSupremaJ/X

El proceso para elegir al nuevo integrante de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia entró en su recta final. El Consejo Superior de la Judicatura reveló la lista definitiva de los diez aspirantes que buscan ocupar la vacante que dejó la magistrada saliente Hilda González Neira, un cargo clave para la estabilidad jurídica y la resolución de conflictos sobre la propiedad en el país.

Los finalistas fueron escuchados formalmente el 2 de julio de 2026 en una audiencia pública liderada por el magistrado Iván Mauricio Lenis, en la que cada uno expuso sus propuestas y su visión sobre el futuro de la justicia civil en Colombia.

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“La transparencia y la publicidad definen los procesos de selección en la Rama Judicial. En audiencia pública, la Sala Plena de la Corte Suprema escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a una vacante en la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Estos son los candidatos que integran la lista de elegibles dentro del proceso de selección para reemplazar a la exmagistrada Hilda González Neira”, informó la alta corte a través de sus cuentas en las redes sociales.

El Consejo Superior de la Judicatura publicó la lista definitiva de candidatos que buscan reemplazar a la magistrada Hilda González Neira - crédito @CorteSupremaJ/X
El Consejo Superior de la Judicatura publicó la lista definitiva de candidatos que buscan reemplazar a la magistrada Hilda González Neira - crédito @CorteSupremaJ/X

La definición de esta lista de diez elegibles no fue una tarea sencilla para la Sala Plena, ya que la convocatoria pública inicial atrajo el interés de 175 profesionales del derecho de todo el territorio nacional, de acuerdo con lo que reveló el alto tribunal.

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La Corte realizó un exhaustivo proceso de revisión de hojas de vida, antecedentes y perfiles académicos para verificar que los inscritos cumplieran con las estrictas necesidades técnicas que demanda la corporación, descartando candidatos de manera progresiva hasta consolidar el grupo final que se presentó ante los magistrados en Bogotá.

Los diez juristas que compiten oficialmente por la dignidad de togado en la Corte Suprema de Justicia son:

  • Eugenia Barraquer Sourdis
  • Gilberto Augusto Blanco Zúñiga
  • Yaens Lorena Casteñon Giraldo
  • Sandra Jaidive Fajardo Romero
  • Juan Pablo Giraldo Puerta
  • Ana Patricia Lallemand Abramuck
  • María Clara Ocampo Correa
  • Orlando Quintero García
  • Jaime Humberto Tobar Ordónez
  • Benjamín de Jesús Yepes Puerta
La Corte Suprema realizó un proceso de evaluación de hojas de vida, antecedentes y perfiles académicos para depurar la lista de aspirantes - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Suprema realizó un proceso de evaluación de hojas de vida, antecedentes y perfiles académicos para depurar la lista de aspirantes - crédito Luisa González/Reuters

La importancia de la Sala Civil y sus funciones

La persona que resulte elegida para ocupar este despacho asumirá una enorme responsabilidad legal, debido a que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural actúa como la última instancia judicial en los pleitos económicos y familiares entre particulares, así como en los asuntos de propiedad rural.

La labor principal de los magistrados en esta sección no es reabrir los expedientes para revisar los hechos desde cero, sino estudiar con lupa si las decisiones de los tribunales inferiores respetaron las leyes vigentes y las garantías procesales de los ciudadanos, con el fin de buscar unificar la jurisprudencia para que casos similares se resuelvan siempre con el mismo criterio en toda Colombia.

Dentro de sus tareas cotidianas se encuentra resolver los recursos de casación relacionados con contratos comerciales, herencias familiares, responsabilidad civil por daños y disputas territoriales en el campo, además de estudiar acciones de tutela que reclamen la protección del debido proceso o el acceso oportuno a la administración de justicia.

Un campo arado con campesinos, plantas, flores, pilas de expedientes, carpetas legales, un documento con sello y una balanza de justicia.
La elección del nuevo magistrado es considerada clave para la estabilidad jurídica en materia civil y agraria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por otra parte, la persona que asuma la vacante de Hilda González Neira no solo limitará sus funciones a los temas de tierras y contratos privados, sino que pasará a integrar la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, un escenario de alta trascendencia para el equilibrio institucional del país.

Desde allí, el nuevo magistrado participará activamente con su voto en la elección de altos funcionarios del Estado, en la conformación de las ternas necesarias para renovar otras altas cortes y en la emisión de conceptos técnicos frente a las reformas legales que impacten el sistema judicial.

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